Koniec sezóny tráv prináša novú hrozbu: V ovzduší dominujú iné silné alergény, zistite, čo vám pomôže

Kýchanie

Foto: Pexels

Dana Kleinová
TASR
Zdravie
Alergia môže počas leta zhoršiť kvalitu života.

Hoci je leto obdobím dovoleniek a oddychu, niektorí ľudia majú problém naplno sa uvoľniť, keďže na nich z každej strany číhajú alergény. V lete im môže hroziť bodnutie hmyzom, plesne z teplého a vlhkého počasia či peľ. Dráždivým tiež môže byť chlór v bazénoch, hoci ten sa nepovažuje za alergén, i keď má podobné príznaky v podobe kašľa, kýchania či svrbenia pokožky a pálenia očí.

Peľovú situáciu na území Slovenska charakterizovali v uplynulom týždni nízke až stredné koncentrácie peľu v ovzduší, vyššie koncentrácie boli zachytené v chladnejších oblastiach. Na väčšine územia skončila peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, pokračovať bude sezóna bylín. Informovala o tom Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

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Aktuálne najsilnejšie alergény, na ktoré si dať pozor

Rendlová priblížila, že v uplynulých dňoch v ovzduší dominoval peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Aktuálne najsilnejšie alergény, trávy z čeľade lipnicovitých, ambrózia a palina, sa v ovzduší vyskytovali vo veľmi nízkych až nízkych koncentráciách na väčšine územia Slovenska.

Peľové spektrum dopĺňal v nízkych koncentráciách peľ bylín z čeľade astrovitých, mrlíkovitých, mrkvovitých, peľ skorocelu a štiavu. Z drevín to bol peľ borovicovitých, jaseňa, lipy, gaštanu a peľ cyprusovitých-tisovitých. Monitorovacie stanice zaznamenali aj vysoké hladiny spór húb v ovzduší.

Lipa
Foto: Pexels

Aj keď na väčšine územia skončila peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých, v nízkych koncentráciách sa ich peľ bude vyskytovať v ovzduší až do jesene. „Pokračovať bude peľová sezóna bylín – pŕhľavy, skorocelu, štiavu, mrlíkovitých, pričom pŕhľava si zachová dominantné postavenie. Pomaly sa budú zvyšovať denné koncentrácie ambrózie a paliny,“ dodala Rendlová s tým, že očakávajú aj vysoké koncentrácie spór húb.

Okrem peľu potrápia ľudí aj slnko, hmyz či plesne

Ako upozorňuje Najlekáreň, alergia môže počas leta zhoršiť kvalitu života. Namiesto užívania vody a tepla vás môže o čas oberať kýchanie, upchatý nos či svrbenie očí. Najbežnejšia sezónna alergia je peľová alergia spôsobená peľom tráv, burín a stromov. Prejavuje sa ako nádcha, slzenie očí a kýchanie.

Problémové sú však aj slnko a plesne. Pri alergii na slnko pokožka reaguje na slnečné žiarenie začervenaním, svrbením, vyrážkami či pľuzgierikmi. Najčastejšie sa táto alergia objavuje na nechránenej pokožke.

Svrbenie
Foto: Pexels

Čo sa týka alergie na plesne, po dažďoch sa zvyšuje množstvo spór plesní vo vzduchu, čo môže spôsobovať podobné prejavy ako pri peľovej alergii. Tieto príznaky sú pritom ľahko zameniteľné s príznakmi nachladenia, a tak sa ľudia môžu ľahko spliesť a zvoliť nesprávny spôsob liečby.

Na liečbu alergií sa najčastejšie používajú lieky antihistaminiká, ktoré sú dostupné aj bez lekárskeho predpisu, ako sú Zodac, Zyrtec, Daseltino. Pri pretrvávajúcich problémoch je vhodné navštíviť lekára kvôli potvrdeniu alergie a určeniu vhodnej liečby. V prípade uštipnutia hmyzom je prvou pomocou umytie postihnutého miesta vodou a mydlom. Následne si máte na miesto podľa lekárnikov naniesť upokojujúci gél alebo krém, napr. Fenistil, Novosil alebo Psilo-balsam. Pri silnej alergickej reakcii však netreba váhať, ale vyhľadať lekára.

Aby ste si letné dni užili naplno a bez obmedzení, nepodceňujte signály svojho tela. Či už ide o peľ, slnko alebo uštipnutie hmyzom, mať po ruke vhodnú prvú pomoc a konzultácia s lekárom sú kľúčom k pokojnému a zdravému letu.

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