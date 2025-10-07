Lacný reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Diskontný tovar bude predávať v novom obchodnom centre

Iba pred pár dňami sme vás informovali o tom, že reťazec Woolworth počas októbra otvorí svoj prvý slovenský obchod. Svoju púť odštartuje v našom hlavnom meste, no predajne už pripravuje aj na východnom Slovensku. Podľa najnovších správ mieri aj do ďalšieho bratislavského nákupného komplexu.
Ako uviedlo vedenie nemeckej spoločnosti, už v prvom roku by chcelo v Českej republike a na Slovensku otvoriť minimálne 20 nových predajní. Táto ambícia sa zdá byť čoraz reálnejšia, nakoľko Woolworth už hľadá posily do svojho tímu vo viacerých tuzemských regiónoch.
V Bratislave bude niekoľko pobočiek
Ako vyplýva z novej ponuky na pracovnom portáli Profesia.sk, diskontný reťazec by mohol otvoriť prevádzku na Ametystovej ulici, teda s najväčšou pravdepodobnosťou v novom vyrastajúcom retailovom parku Podunajská Brána. Práce na tomto projekte aktuálne finišujú a nachádzať sa bude v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Jeho nájomníkmi by mali byť viaceré zvučné mená, pričom súčasťou komplexu bude aj sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s.
Termín nástupu je určený na začiatok novembra, otvorenie prevádzky však zrejme nastane až neskôr. Zástupcovi vedúceho predajne Woolworth ponúka plat začínajúci na úrovni 1 600 eur.
Dlhší čas už je známe, že prvý slovenský obchod bude otvorený taktiež v Bratislave, konkrétne v nákupnom centre Bory Mall. Slávnostné otvorenie je naplánované na 15. októbra, kedy si v diskonte nakúpia prví domáci zákazníci. Okrem toho, rokovania s nemeckou značkou už v minulosti pre Hospodárske noviny potvrdili aj zástupcovia Shopping Palace na Zlatých pieskoch.
Ako sme vás už v minulosti informovali, nemecký reťazec smeruje aj do Trnavy, Žiliny, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Revúcej, Spišskej Novej Vsi, Prešova a Michaloviec.
Postupne sa začínajú odkrývať tiež konkrétne lokality – napríklad v Trnave bude Woolworth v nákupnom centre The Mall, v Revúcej by mal byť súčasťou novootvorenej shopping zóny OC Point, kde bude pôsobiť priamo vedľa svojich hlavných konkurentov.
Na východnom Slovensku bude nemecký diskont súčasťou obchodných zón S1 Center. Platí to pre Michalovce, a ako sa nám podarilo zistiť, tak aj pre Spišskú Novú Ves, kde sú pobočky vo fáze príprav.
Konkurovať bude silným menám
Lacný reťazec má vo svojej ponuke predovšetkým doplnky do domácnosti, oblečenie, dekorácie, bytový textil a iný zmiešaný tovar. Typologicky ho môžeme prirovnať k iným obľúbeným obchodom ako Action, Pepco či Sinsay, pre ktoré tak pôjde o pomerne silnú konkurenciu. Približne tretinu z 18-tisíc produktov totiž Woolworth predáva za menej ako tri eurá.
Tradícia značky Woolworth siaha až do 19. storočia, keď sa v USA zameriavala na predaj lacného tovaru. V minulom storočí patril reťazec medzi najvýraznejšie obchodné siete na svete, no vplyvom konkurenčného prostredia a interného vývoja sa napokon rozdelil na dve vetvy – tá americká zmenila zameranie a dnes pôsobí pod značkou Foot Locker, nemecká zase pokračuje pod značkou Woolworth.
Aktuálne má reťazec v Európe viac ako 800 predajní a ako zástupcovia značky deklarovali, darí sa im rásť aj počas obdobia recesie, ktoré je pre mnohých obchodníkov na „starom kontinente“ kritické.
