Jasmina Alagič odkryla detaily krízy s Rytmusom: Ego robí podľa nej najväčšie zlo v živote 

Vzťahy pôsobia navonok často ideálne, no realita za zatvorenými dverami býva omnoho zložitejšia. Aj dlhoročné partnerstvá si prechádzajú obdobiami, keď sa objavia napätie, nedorozumenia či vzdialenosť medzi partnermi.
Nie vždy ide o dramatické rozchody – niekedy stačí len každodenný stres, pracovné tempo alebo nedostatok spoločného času, aby sa vo vzťahu začali objavovať trhliny. Presne o takýchto momentoch prehovorila moderátorka Jasmina Alagič vo vzťahu s manželom Patrikom „Rytmusom“ Vrbovským. V otvorenej výpovedi pre Topky sa vrátila k obdobiu, ktoré nebolo len o láske a harmónii, ale aj o náročnejších chvíľach, ktoré preverili ich manželstvo.
Keď aj silné manželstvo naruší kríza
Zároveň naznačila, že existuje jedna vec, ktorá dokáže vzťah narúšať viac než čokoľvek iné. A nielen to. Jasmina sa však snaží byť za každých okolností autentická, čo ukazuje aj svojim fanúšikom na sociálnej sieti. Dokonca aj vtedy, keď riešila krízu v manželstve.
“Ja si myslím, že nie je potreba zahmlievať alebo premlčovať veci, ktorými si prechádza množstvo iných párov. Je dobré o tom hovoriť, pretože potom ten blok stratia aj ostatní. Byť autentický a pravdivý k sebe a svojmu okoliu je najviac,” uviedla. Zdá sa, že známy pár sa stal inšpiráciou pre ostatné dvojice.
Keď priznali krízu, veľmi veľa iných ľudí sa im ozvalo. “A som rada, že sme ich mohli minimálne navnadiť napríklad na tú terapiu. Je to úžasná vec,” priznala Jasmina, podľa ktorej žijeme v dobe, kedy sa pokazené veci menia a je dobré ich opravovať.
Dnes je už kríza, resp. náročnejšie obdobie, ktorým si prešli, už zažehnaná. “Ľudia, keď patria k sebe, tak si to veľmi rýchlo uvedomia,” ozrejmila Jasmina a potvrdila, že sa z toho veľmi rýchlo dostali. To sa však netýka každého páru, keďže sa môže stať, že sú obaja tvrdohlaví, nechcú ustúpiť, a preto sa problém nevyrieši.
