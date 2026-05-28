Takýto spln sa len tak nevidí: Nad Európou sa objaví vzácny modrý mikromesiac, ďalší príde až v roku 2028

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nina Malovcová
Vesmír
Májový spln bude tento rok výnimočný.

Koniec mája bude patriť nočnej oblohe. Už v noci z 31. mája na 1. júna sa nad Európou objaví takzvaný modrý mikromesiac, teda nezvyčajný spln, ktorý spája dva zriedkavejšie astronomické javy naraz.

Informoval o tom aj Sky at Night Magazine. Názov môže znieť, akoby sa mal Mesiac sfarbiť namodro, v skutočnosti však pôjde o klasický spln. Označenie „modrý Mesiac“ používajú astronómovia pre druhý spln v jednom kalendárnom mesiaci. Tentoraz bude navyše aj mikromesiacom, čo znamená, že sa bude nachádzať veľmi ďaleko od Zeme.

Mesiac bude menší, než býva pri supermesiaci

Mesiac neobieha Zem po dokonale kruhovej dráhe. Počas roka sa preto raz dostane bližšie k našej planéte a inokedy sa od nej výraznejšie vzdiali. Keď je najďalej, hovorí sa o mikromesiaci. Práve počas májového splnu sa bude nachádzať blízko apogea, teda najvzdialenejšieho bodu od Zeme.

Foto: TASR – Dano Veselský

Od našej planéty ho bude deliť viac než 406-tisíc kilometrov. V porovnaní so známym supermesiacom môže pôsobiť približne o 14 percent menší. Bežný človek si však rozdiel pravdepodobne ani nevšimne. Mnohých môže prekvapiť skôr opak. Keďže bude Mesiac nízko nad horizontom, môže vyzerať väčší než zvyčajne. Ide o známu optickú ilúziu, ktorá sa objavuje pri splnoch blízko obzoru.

Zaujímavosťou je, že ďalší modrý spln nastane až v decembri 2028. Naposledy bolo možné podobný jav sledovať v auguste 2023.

Európa bude mať dobré podmienky na pozorovanie

Pre pozorovateľov v Európe ide o dobrú správu. Spln bude viditeľný krátko po západe Slnka a počas noci sa objaví nízko nad južným horizontom. V Paríži vyjde približne o 22:40, v Berlíne okolo 22:18 a podobne aj v Madride. Najvýraznejší by mal byť okolo polnoci.

Astronómovia odporúčajú sledovať úkaz mimo veľkých miest, kde je menej svetelného smogu. Najlepšie podmienky ponúknu miesta s otvoreným výhľadom na juh.

Počas východu môže mať spln netradičné sfarbenie. Keďže jeho svetlo bude prechádzať hustejšou vrstvou atmosféry, Mesiac môže pôsobiť oranžovo alebo jemne načerveno.

Vedľa neho sa navyše objaví aj Antares, jasná červená hviezda zo súhvezdia Škorpióna. Práve spojenie oranžového splnu a výrazného Antaresu môže vytvoriť jednu z najkrajších scén tohtoročnej nočnej oblohy.

