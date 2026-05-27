Prichádza nový reťazec. Lákať chce na extrémne nízke ceny, predstaví ho známa poľská skupina

Martin Cucík
Silná skupina pôsobiaca aj na našom trhu chystá vstup do segmentu lacných diskontov.

Slováci už dobre poznajú reťazec HalfPrice, ktorý sa u nás rozšíril najmä v nákupných centrách a láka zákazníkov na značkové produkty za znížené ceny. Jeho materská firma teraz pripravuje ďalší ambiciózny projekt, ktorý môže ešte viac zamiešať kartami v segmente lacných obchodov.

Poľská skupina Modivo totiž spúšťa úplne nový reťazec s názvom Shockprice. Ten má cieliť na zákazníkov, ktorí pri nakupovaní hľadajú čo najnižšie ceny a výhodné akcie. Novinka má konkurovať známym hráčom ako Pepco, Action či JYSK. Informoval o tom portál Fakt.

Šokové ceny už toto leto

Rovnako ako u nás, aj v Poľsku rastie diskontný segment mimoriadne rýchlo a obchodné reťazce sa predbiehajú v tom, kto zákazníkom ponúkne ešte lacnejší tovar. Práve na tom chce stavať aj nový reťazec Shockprice, ktorého názov má odkazovať na výrazne nízke ceny.

Prvá predajňa otvorí už v auguste v poľskom meste Wałbrzych. Firma plánuje obchody s rozlohou od približne 1 200 do 2 500 metrov štvorcových. Zaujímavosťou je, že nové prevádzky nebudú smerovať hlavne do veľkých metropol, ale najmä do menších miest a retail parkov.

Podľa poľských médií chce spoločnosť obsadiť práve regióny, kde zákazníci častejšie uprednostňujú lacnejšie obchody a výhodné nákupy pred prémiovým tovarom.

Rovnaký majiteľ, iný segment

Hoci za oboma konceptmi stojí rovnaká skupina, firma ich plánuje odlišne profilovať. Kým HalfPrice sa orientuje viac na značkovú módu a prémiovejší sortiment, Shockprice má byť ešte dostupnejší a viac zameraný na masový trh.

V ponuke sa majú objaviť hračky, športové oblečenie, kozmetika, domáce potreby aj produkty známych zahraničných značiek. Obchodný model bude postavený na nízkych maržiach, aby si reťazec udržal agresívne ceny.

Skupina Modivo, majiteľ HalfPrice, plánuje v najbližších rokoch otvoriť približne stovku nových predajní. Približne pätina z nich má fungovať práve pod značkou Shockprice.

Silná prítomnosť aj na našom trhu

Keďže skupina už pôsobí aj na slovenskom trhu prostredníctvom HalfPrice, nie je vylúčené, že nový koncept sa časom môže objaviť aj u nás. Na našom trhu sa jej pritom darí, okrem HalfPrice patrí do jej portfólia napríklad aj známa značka CCC.

Podľa portálu Finstat zaznamenala skupina Modivo na našom trhu v roku 2024 tržby presahujúce 60 miliónov eur a zisk viac ako milión eur. Silné zázemie by teda mohlo znamenať aj expanziu na našom trhu.

Lacné diskontné predajne totiž zažívajú rozmach aj medzi slovenskými zákazníkmi, ktorí čoraz citlivejšie reagujú na ceny potravín, drogérie či oblečenia.

Ak by Shockprice prišiel na Slovensko, konkurencia v segmente lacných nákupov by sa ešte viac vyostrila. Najväčší tlak by mohli pocítiť práve reťazce ako Pepco či Action, ktoré dnes patria medzi najobľúbenejšie diskontné obchody na našom trhu.

