„Donalda Trumpa“ ušetria pred porážkou, presunú ho do zoo. Známy byvol napokon prežije

Byvola s prezývkou Donald Trump v Bangladéši zrejme internetová sláva zachránila pred obetovaním počas moslimského sviatku. Takmer 700-kilové zviera po zásahu vlády presunuli do zoologickej záhrady v Dháke. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Pozornosť na sociálnych sieťach vyvolal vzácny albínsky byvol predovšetkým netradičným vzhľadom – vlnitou svetlou hrivou, ktorá pripomína charakteristický účes súčasného amerického prezidenta. Mladší brat majiteľa Zijáuddína Mridhu dal pre túto podobnosť zvieraťu meno Donald Trump.
Mal byť utratený
Byvol mal byť pôvodne utratený na Sviatok obetovania íd al-adhá, ktorý sa v Bangladéši ako väčšinovo moslimskej krajine oslavuje vo štvrtok. Zviera už bolo predané na rituálnu porážku, keď iba niekoľko hodín pred ňou zasiahlo vedenie ministerstva vnútra
„Na poslednú chvíľu sa z bezpečnostných dôvodov a vzhľadom na mimoriadny záujem verejnosti rozhodlo, že byvol nebude obetovaný,“ citovala agentúra Reuters nemenovaného predstaviteľa ministerstva. Zviera bolo prevezené do zoo v Dháke a kupujúcemu vrátili peniaze. V zoo byvolovi vyčlenili vlastnú ohradu a pridelili ošetrovateľa.
Z pôvodne bežnej kúpy na sviatok sa rýchlo stala celonárodná senzácia. Na farmu v Narajangandži virálne videá prilákali davy zvedavcov aj z veľkej diaľky, aby si byvola a jeho pokojné správanie prezreli. Jeho pôvodný majiteľ Mridha ho označil za mimoriadne krotké zviera.
