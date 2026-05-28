„Donalda Trumpa“ ušetria pred porážkou, presunú ho do zoo. Známy byvol napokon prežije

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Známy byvol vyzerá, že chce zaútočiť na Irán a získať Grónsko.

Byvola s prezývkou Donald Trump v Bangladéši zrejme internetová sláva zachránila pred obetovaním počas moslimského sviatku. Takmer 700-kilové zviera po zásahu vlády presunuli do zoologickej záhrady v Dháke. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Pozornosť na sociálnych sieťach vyvolal vzácny albínsky byvol predovšetkým netradičným vzhľadom – vlnitou svetlou hrivou, ktorá pripomína charakteristický účes súčasného amerického prezidenta. Mladší brat majiteľa Zijáuddína Mridhu dal pre túto podobnosť zvieraťu meno Donald Trump.

Mal byť utratený

Byvol mal byť pôvodne utratený na Sviatok obetovania íd al-adhá, ktorý sa v Bangladéši ako väčšinovo moslimskej krajine oslavuje vo štvrtok. Zviera už bolo predané na rituálnu porážku, keď iba niekoľko hodín pred ňou zasiahlo vedenie ministerstva vnútra

„Na poslednú chvíľu sa z bezpečnostných dôvodov a vzhľadom na mimoriadny záujem verejnosti rozhodlo, že byvol nebude obetovaný,“ citovala agentúra Reuters nemenovaného predstaviteľa ministerstva. Zviera bolo prevezené do zoo v Dháke a kupujúcemu vrátili peniaze. V zoo byvolovi vyčlenili vlastnú ohradu a pridelili ošetrovateľa.

Z pôvodne bežnej kúpy na sviatok sa rýchlo stala celonárodná senzácia. Na farmu v Narajangandži virálne videá prilákali davy zvedavcov aj z veľkej diaľky, aby si byvola a jeho pokojné správanie prezreli. Jeho pôvodný majiteľ Mridha ho označil za mimoriadne krotké zviera.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Donald Trump má vraj „dvojníka“. Je ním 700-kilový byvol

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac