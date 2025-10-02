Nový lacný reťazec otvorí prvú slovenskú predajňu už o pár dní. Obchody pripravuje aj v ďalších menších mestách

Rok 2025 sa na slovenskom maloobchodnom trhu nesie v znamení príchodov viacerých zvučných predajcov. Medzi nich sa už čoskoro zaradí aj nemecký diskont Woolworth, ktorý v októbri otvorí svoju prvú tuzemskú predajňu. Ako je zrejmé, v najbližších týždňoch či mesiacoch ju doplnia ďalšie prevádzky v rôznych regiónoch.
Lacný reťazec má vo svojej ponuke predovšetkým doplnky do domácnosti, oblečenie, dekorácie, bytový textil a iný zmiešaný tovar. Typologicky ho môžeme prirovnať k iným obľúbeným obchodom ako Action, Pepco či Sinsay, pre ktoré tak pôjde o pomerne silnú konkurenciu. Približne tretinu z 18-tisíc produktov totiž Woolworth predáva za menej ako tri eurá.
So spotrebiteľsky lákavým konceptom sa chce diskont uplatniť vo viacerých tuzemských regiónoch. Ako uviedlo vedenie spoločnosti, už v prvom roku by chcelo v Českej republike a na Slovensku otvoriť minimálne 20 nových predajní.
Štart v hlavnom meste
Dôležitý míľnik v rámci slovenskej expanzie zažije Woolworth už o pár dní. Dlhší čas je známe, že prvý slovenský obchod bude otvorený v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall. Slávnostné otvorenie je naplánované na 15. októbra, kedy si v diskonte nakúpia prví domáci zákazníci.
Ako sme vás už v minulosti informovali, nemecký reťazec smeruje aj do Trnavy, Žiliny, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Prešova a Michaloviec. Z najnovších ponúk zverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk vyplýva, že k týmto regiónom sa pridajú ďalšie. Konkrétne pôjde o mestá Liptovský Mikuláš a Revúca.
Postupne sa začínajú odkrývať tiež konkrétne lokality – napríklad v Trnave bude Woolworth v nákupnom centre The Mall, v Revúcej by mal byť súčasťou novootvorenej shopping zóny OC Point, kde bude pôsobiť priamo vedľa svojich hlavných konkurentov. Atraktívne zloženie retail parku doplní napríklad aj Biedronka.
Na východnom Slovensku bude nemecký diskont súčasťou obchodných zón S1 Center. Platí to pre Michalovce a ako sa nám podarilo zistiť, tak aj pre Spišskú Novú Ves, kde sú pobočky vo fáze príprav. Predajňu na Spiši už zdobia reklamné pútače nalepené na sklenených výkladoch, nad prevádzkou sa týči logo reťazca. V interiéri sú prítomné regály – tie sú zatiaľ prázdne a čakajú na tovar.
Silné postavenie mal už v minulom storočí
Tradícia značky Woolworth siaha až do 19. storočia, keď sa v USA zameriavala na predaj lacného tovaru. V minulom storočí patril reťazec medzi najvýraznejšie obchodné siete na svete, no vplyvom konkurenčného prostredia a interného vývoja sa napokon rozdelil na dve vetvy – tá americká zmenila zameranie a dnes pôsobí pod značkou Foot Locker, nemecká zase pokračuje pod značkou Woolworth.
Aktuálne má reťazec v Európe viac ako 800 predajní a ako zástupcovia značky deklarovali, darí sa im rásť aj počas obdobia recesie, ktoré je pre mnohých obchodníkov na „starom kontinente“ kritické.
„Rastieme, vytvárame nové pracovné miesta, zachovávame šírku nášho sortimentu a za existujúce pracovné miesta ručíme,“ dodáva Woolworth s tým, že podobnú filozofiu, akú aplikuje v Nemecku, Rakúsku či Poľsku, chce uplatniť aj na českom a slovenskom trhu.
Iba v prvom roku by rád otvoril zhruba 20 predajní a vytvoril tak viac ako 300 nových pracovných miest.
