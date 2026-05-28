Fico by aj po prehre mohol vládnuť: Prieskum ukázal možný povolebný pat. Opozícia skončila zle

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Opozícia by voľby vyhrala, väčšinu by však nezískala.

Ak by sa súčasná opozícia spojila do jedného predvolebného bloku, parlamentné voľby by síce vyhrala, no väčšinu v Národnej rade (NR) SR by nezískala. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry Focus pre portál 360.tka, ktorý bol realizovaný v dňoch 5. až 17. mája, na vzorke 1 017 respondentov.

Výsledky ukazujú, že ak by politické subjekty Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita a v súčasnosti mimoparlamentní Demokrati vytvorili spoločný predvolebný blok, volilo by ho 37,8 percenta respondentov.

Smer by skončil druhý, do parlamentu by sa dostala aj Republika

Strana Smer-SD by získala 22,6 percenta hlasov. Brány parlamentu by ešte prekročili v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by volilo 11,8 percenta opýtaných, a Hlas-SD s volebným ziskom 8,7 percenta. Mimo parlamentu by skončilo hnutie Sme rodina, volilo by ho 4,3 percenta opýtaných, taktiež Maďarská Aliancia, ktorú by volilo 4,1 percenta opýtaných aj Slovenská národná strana so štyrmi percentami hlasov.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Tri percentá hlasov by ešte získala strana Za ľudí. Výsledky prieskumu ukazujú, že spájanie opozície by zmobilizovalo najmä voličov Smeru, v porovnaní so štandardným prieskumom z tohtoročného mája mu aktuálny prieskum nameral o 4,5 percenta viac. Mobilizovali by sa aj voliči Republiky, oproti štandardnému prieskumu mala o 2,1 percenta viac.

Spojená opozícia by na parlamentnú väčšinu nestačila

Hlas by si polepšil o 0,3 percentuálneho bodu. Lepšie výsledky by ale mali v porovnaní so štandardným prieskumom aj mimoparlamentné subjekty, najviac si polepšila strana Za ľudí, a to o 2,1 percenta. V porovnaní by stratili len národniari, a to 0,5 percentuálneho bodu.

Napriek jednoznačnému víťazstvu vo voľbách by spojená opozícia nezískala parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov). S dosiahnutým výsledkom by blok strán získal 70 mandátov v NR SR. Smer by mal po prepočte hlasov na mandáty 42 poslancov, hnutie Republika 22 a Hlas 16 poslancov. Spolu by tak mali 80 kresiel v parlamentne, a teda väčšinu.

