Ikea sa priblíži Slovákom, za tovarom už nemusia cestovať. Pod Tatrami otvorí nové výdajné miesto

Novinka švédskej firmy uľahčí nákup najmä obyvateľom mimo Bratislavy, keďže im odpadne zdĺhavá cesta do hlavného mesta. Zákazník si jednoducho vyberie tovar na webe predajcu a pri väčších zásielkach si zvolí vyzdvihnutie v novom výdajnom mieste.
„Chceme, aby bolo nakupovanie v IKEA dostupnejšie a pohodlnejšie pre čo najviac ľudí. Aj preto prichádzame s mobilným výdajným miestom v novej lokalite. Zákazníkom tak ponúkame ďalšiu možnosť, ako si vybrať, kde a kedy si svoje objednávky vyzdvihnú,“ uviedla Lucia Klečková, market manager OD IKEA Bratislava. Reč je o výdajnom mieste v Poprade.
Služba tak nadviaže na existujúce externé výdajné miesta predajcu. Tie sa už nachádzajú v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici.
Priamo z vozidla
Objednávky bude možné prevziať priamo z pristaveného nákladného vozidla na parkovisku pri retail parku Lipa Park na Teplickej ceste 5251 v Poprade. Výdaj bude prebiehať každý utorok v čase od 11.00 do 12.00. Vozidlo bude výrazne označené a presnú polohu miesta na vyzdvihnutie zákazníci nájdu vždy na stránke IKEA.sk.
Služba s názvom Klikni a vyzdvihni bližšie k vám stojí pre členov IKEA Family aj IKEA for Business 15 eur bez ohľadu na hmotnosť objednávky. Podľa spoločnosti môže byť využitie mobilného výdajného miesta v porovnaní s doručením priamo na adresu cenovo výhodnejšie a zákazníci tak môžu ušetriť. Na jeden termín výdaja zároveň pripadá maximálne desať objednávok na jednu osobu.
