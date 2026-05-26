Ikea sa priblíži Slovákom, za tovarom už nemusia cestovať. Pod Tatrami otvorí nové výdajné miesto

Foto: Ikea, Pexels

Martin Cucík
Obchodné reťazce
IKEA zavádza novinku, po tovar už zákazníci nebudú musieť chodiť do predajne.

Novinka švédskej firmy uľahčí nákup najmä obyvateľom mimo Bratislavy, keďže im odpadne zdĺhavá cesta do hlavného mesta. Zákazník si jednoducho vyberie tovar na webe predajcu a pri väčších zásielkach si zvolí vyzdvihnutie v novom výdajnom mieste.

„Chceme, aby bolo nakupovanie v IKEA dostupnejšie a pohodlnejšie pre čo najviac ľudí. Aj preto prichádzame s mobilným výdajným miestom v novej lokalite. Zákazníkom tak ponúkame ďalšiu možnosť, ako si vybrať, kde a kedy si svoje objednávky vyzdvihnú,“ uviedla Lucia Klečková, market manager OD IKEA Bratislava. Reč je o výdajnom mieste v Poprade.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Známy reťazec sťahuje z predaja obľúbené potraviny: Ak máte tieto dobroty doma, radšej ich nejedzte
2.
Jediná predajňa skončila, ambiciózna značka zmizla z trhu. Konkurovať chcela aj tým najlepším
3.
Zatvorené sú už aj posledné predajne, celá značka definitívne skončila. Známa spoločnosť nemala na výber
Zobraziť všetky články (385)

Služba tak nadviaže na existujúce externé výdajné miesta predajcu. Tie sa už nachádzajú v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici.

Priamo z vozidla

Objednávky bude možné prevziať priamo z pristaveného nákladného vozidla na parkovisku pri retail parku Lipa Park na Teplickej ceste 5251 v Poprade. Výdaj bude prebiehať každý utorok v čase od 11.00 do 12.00. Vozidlo bude výrazne označené a presnú polohu miesta na vyzdvihnutie zákazníci nájdu vždy na stránke IKEA.sk.

Služba s názvom Klikni a vyzdvihni bližšie k vám stojí pre členov IKEA Family aj IKEA for Business 15 eur bez ohľadu na hmotnosť objednávky. Podľa spoločnosti môže byť využitie mobilného výdajného miesta v porovnaní s doručením priamo na adresu cenovo výhodnejšie a zákazníci tak môžu ušetriť. Na jeden termín výdaja zároveň pripadá maximálne desať objednávok na jednu osobu.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gigant plánuje zrušiť až 850 pracovných miest. Firma priznala vážne problémy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac