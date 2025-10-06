Na Slovensku otvoria dve nové obchodné centrá, prvých zákazníkov privítajú už o pár týždňov. Lákadlom budú známe značky

Vizualizácia: BP Žilina

Jakub Baláž
Obe obchodné zóny prinesú do krajského mesta zaujímavých nájomcov.

Napriek rastúcej sile e-commerce sektora sa stále čoraz väčšej obľube teší aj nakupovanie v kamenných prevádzkach. Okrem klasických nákupných centier na Slovensku pribúda množstvo takzvaných retail parkov. Tie lákajú na rýchle nákupy, ale tiež zgrupujú všetky potrebné druhy obchodov na jednom mieste. Hneď dva takéto projekty aktuálne finišujú v Žiline.

Krajské mesto na severe Slovenska sa môže už v novembri tešiť na dva nové obchodné komplexy. Jeden z nich, Frambor City, finišuje práce v severnej časti mesta, v tesnej blízkosti známej siete rýchleho občerstvenia. Druhý projekt, OC Klokan, je taktiež iba pár týždňov od dokončenia a nachádzať sa bude pri mestskom futbalovom štadióne. Upozornil na to portál MY Žilina.

Veľké potravinové reťazce či Starbucks

O Frambor City sme vás informovali ešte počas júna a developer ho prezentuje ako alternatívu k veľkým nákupným centrám. Zároveň by malo ísť o doplnenie občianskej vybavenosti v priemyselnej lokalite, ktorá obslúži tiež okolité mestské časti, v ktorých takáto infraštruktúra aktuálne absentuje.

Čo sa týka odhalených nájomcov, veľkú plochu zaberie nemecký Lidl, no v komplexe bude tiež dm drogerie či lekáreň Benu. Ponuku by mala doplniť aj trafika, obchod s nápojmi, chovateľské potreby, bytové dekorácie, textil a obchod so športovým vybavením. V tesnom susedstve sa navyše nachádza McDonald’s. Súčasťou plánu je tiež dobudovanie cestnej komunikácie, ktorá by mala pomôcť tamojšej dopravnej situácii.

Vizualizácia nového retailového parku. Foto: BP Žilina

Projekt OC Klokan zastrešuje známa developerská skupina KLM Real Estate, ktorá sa v uplynulých rokoch masívnejšie rozšírila naprieč viacerými slovenskými regiónmi. V Žiline investovala do nového retail parku 21 miliónov eur, o čom sme vás informovali počas septembra.

V obchodnom komplexe by sa malo nachádzať sedemnásť retailových jednotiek. Domov v nich nájdu známe značky vrátane obľúbenej siete kaviarní Starbucks. Tá už v Žiline pôsobí, konkrétne v nákupnom centre Aupark. Práve nákupné centrá sú tradičným domovom tohto svetoznámeho konceptu a jeho participácia v retail parku je tak, dá sa povedať, prekvapením.

Okrem Starbucsku sa zákazníci môžu tešiť napríklad na Billu, dm drogerie, Dr. Max, Pepco, Sinsay, Intersport, Takko či Planeo elektro.

Rastúca obľúbenosť retail parkov

Okrem štandardných nákupných centier vyhľadávajú mnohí spotrebitelia aj takzvané retail parky. Priazeň zákazníkov si získavajú najmä pre svoju praktickosť – zastúpené sú v nich štandardne potraviny, drogéria, móda, lekáreň, chovateľské potreby, športové potreby či diskontné obchody so zmiešaným tovarom.

Takéto predajne majú, oproti klasickým nákupným centrám, samostatný vstup priamo z parkoviska. Ďalšou výhodou je, že retailové obchodné zóny sa postupne rozširujú aj do menších miest a sú tak bližšie k spotrebiteľom.

