Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody

Túžite po dovolenke v Španielsku, no neviete, kde začať a na čo si dať pozor? Slovenka, ktorá tu žije už niekoľko rokov, sa s nami podelila o svoje skúsenosti s touto krajinou. Zároveň nám ponúkla množstvo praktických tipov. Porozprávala nám tiež, kedy sa sem oplatí vycestovať, ktoré miesta nevynechať, ako sa vyhnúť turistickým pasciam a ako ušetriť peniaze.
S Nikolou Novekovou, ktorá chcela opustiť Slovensko len na pár mesiacov, no Španielsko si ju získalo natoľko, že sa tam usadila natrvalo – najprv žila na Malorke, neskôr na Tenerife a dnes žije v Madride –, sme sa nedávno rozprávali o jej živote v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii. Prezradila nám, že Španielsko ju naučilo spomaliť, užívať si život a stále sa nehnať za niečím.
Zároveň nám porozprávala o svojich skúsenostiach s prácou, bývaním, kultúrou, so zdravotníctvom aj sociálnou pomocou v Španielsku.
Španielsko je obľúbenou letnou destináciou mnohých Slovákov, dokonca je vraj tou najlepšou voľbou v Európe pre tento rok. Preto sme sa Nikoly tentoraz pýtali na to, ako na dovolenku v Španielsku. Odhalila nám, ktoré obdobie roka je najideálnejšie na návštevu, ktoré konkrétne oblasti odporúča navštíviť, na aké turistické pasce si dať pozor, ako ušetriť peniaze, ale aj koľko zaplatíte v reštauráciách, kaviarňach či za prehliadky pamiatok.
Kedy je podľa vás najideálnejšie obdobie na návštevu Španielska?
To závisí od lokality. Kanárske ostrovy môžete navštíviť celoročne, no najteplejšie, aj v zimných mesiacoch, je na Tenerife a v Gran Canarii. Mesiace január až marec zvyknú byť daždivejšie a veternejšie, no môžete „vychytať“ naozaj pekné teplé dni.
Upršané počasie zvykne byť aj na severe krajiny, tam to počasie potom pripomína skôr také anglické než španielske. V zime sa v Španielsku oplatí vidieť napríklad aj vianočnú výzdobu, a to či už v Madride, Barcelone, Seville alebo v Malage.
V letných mesiacoch jún až august poradím vyhnúť sa miestam ako Madrid, Sevilla a ich okolitým mestám, keďže letá tam bývajú veľmi horúce a suché a nie je tam ani veľa možností schladiť sa, nakoľko to nie sú pobrežné mestá. Počas leta tiež odporúčam navštíviť sever Španielska, práve toto obdobie je najvhodnejšie na návštevu severu. Určite vás nesklamú ani pobrežné miesta či ostrovy, aj keď teploty tu môžu byť vyššie.
V jesennom období, počas októbra a novembra, odporúčam vyhnúť sa pobrežným miestam, najmä Baleárskym ostrovom a Valencii, pretože tieto oblasti bývajú veľmi daždivé a často sú spojené aj so záplavami.
No a jar je najvhodnejším obdobím na návštevu vnútrozemských miest ako Madrid, Sevilla, Cordoba, Granada a podobne.
Zároveň je Španielsko známe aj svojimi fiestami, čo je španielsky výraz pre slávnosť, sviatok alebo oslavu. Napríklad Feria v Malage, karneval na Kanárskych ostrovoch, San Fermin v Pamplone, Las Fallas vo Valencii, oslavy San Juan v pobrežných mestách a na Baleárskych ostrovoch, augustová Feria v Almerii a podobne.
Ktoré konkrétne oblasti a miesta v Španielsku radíte ľuďom navštíviť?
