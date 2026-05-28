Kompletne uzavrú ďalší tunel: Vodiči sa musia pripraviť. Bude to však inak, ako pri Višňovom

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na uzáveru tunela Považský Chlmec, ktorý je súčasťou diaľnice D3 pri Žiline. Dôvodom je pravidelná jarná údržba tunela. Tunel bude uzavretý počas noci zo štvrtka na piatok (29. 5.) a následne počas oboch víkendových dní.
„Pravidelný servis tunela sa začne vo štvrtok o 19.00 h s tým, že sa tunel pre motoristov otvorí na druhý deň v skorých ranných hodinách. Následne sa opäť uzatvorí v piatok 29. mája o 19.00 h a uzávera už bez prestávky potrvá do nedeľného poobedia 31. mája. V tuneli sa bude čistiť vozovka, steny aj odvodnenie. Taktiež sa skontrolujú všetky technické a bezpečnostné zariadenia, od osvetlenia až po ventiláciu,“ priblížili diaľničiari.
Nočné uzávery
Od 1. júna bude uzavretá už len ľavá tunelová rúra v smere z Čadce do Bratislavy, kde bude prebiehať zdrsňovanie vozovky. „Pôjde len o nočné uzávery, ktoré sa začnú o 19.00 h a skončia sa vždy na druhý deň ráno. Séria nočných uzáver takto potrvá až do sobotňajšieho skorého rána,“ dodala NDS.
Počas uzávery tunela Považský Chlmec bude doprava z diaľnice D3 presmerovaná na obchádzkové trasy. Obchádzka povedie cez mesto Žilina, z mestskej časti Strážov po ceste I/61 a v smere od Brodna po ceste I/11.
