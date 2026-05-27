Tesco prichádza s ďalšou veľkou novinkou. Buduje novú sieť prevádzok, konkurovať chce lacným diskontom

Britská spoločnosť Tesco v Maďarsku pokračuje v testovaní nového formátu predajnej siete Premier. Podľa dostupných správ chce takto konkurovať lacným diskontným reťazcom a zároveň reagovať na meniace sa nákupné správanie spotrebiteľov.
Informoval o tom poľský portál Wiadomosci Handlowe. Nový koncept debutoval v Budapešti a môže byť predzvesťou širšej expanzie modelu, ktorý britský maloobchodný gigant rozvíja v strednej Európe.
Trh sa mení
Premier je výraznejšie etablovaný práve vo Veľkej Británii a spravuje ju skupine Booker (dcérska spoločnosť Tesca, pozn. red.). Tento maloobchodný formát stavia na menších a lokálnejších predajniach, ktoré zákazníkom poskytujú komfort, každodenné potraviny, čerstvé výrobky s familiárnou atmosférou.
Takéto obchody sú typickejšie pre mestské sídliská či menšie obytné oblasti. Cieľom je efektívnejšie konkurovať diskontným predajcom. Samotný Premier, na rozdiel od Tesco Express, funguje formou franšízového modelu, a to ako vo Veľkej Británii, tak aj teraz v Maďarsku.
Portál Wiadomosci Handlowe zároveň uvádza, že franšízoví partneri získavajú prístup k známym značkám Tesca, jeho logistike, privátnym produktom aj osvedčenému obchodnému modelu. Pre Tesco je to zároveň spôsob, ako expandovať s nižšími investičnými nákladmi a rýchlejšie škálovať koncept v regióne.
Prispôsobujú sa aj ďalšie reťazce
Nákupné správanie spotrebiteľov sa v priebehu rokov mení a zásadne vplýva na to, s akými modelmi prichádzajú najväčší európski hráči. Zdá sa, že doba veľkých hypermarketov zažíva opätovný útlm a do popredia sa budú v najbližších rokoch tlačiť kompaktnejšie diskontné formáty.
Ako sme vás nedávno informovali, zmeny pripravuje napríklad tiež francúzsky reťazec Carrefour, ktorý je známy aj vďaka veľkometrážnym predajniam. Novinky by sa mali týkať predovšetkým jeho formátov Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact a Carrefour Montagne. Cieliť by v rámci neho chcel hlavne na staršiu generáciu – seniorov. Tí už teraz často predstavujú dominantnú časť zákazníkov
Uvedený koncept by mal byť známy ako takzvané susedské predajne, ktoré patria medzi najobľúbenejšie práve v rámci kategórie seniorov. Ide o priestorovo menšie pobočky, ktoré sú dostupnejšie aj na sídliskách či vo frekventovaných lokalitách. V týchto obchodoch chce Carrefour urobiť zmeny v sortimente – priniesť kompaktnejšie a ľahšie balenia, vybudovať prehľadnú štruktúru tovaru, ktorý je medzi seniormi obľúbený, respektíve má ľahko identifikovateľné regionálne produkty.
