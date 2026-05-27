Tesco prichádza s ďalšou veľkou novinkou. Buduje novú sieť prevádzok, konkurovať chce lacným diskontom

Ilustračná foto: TS Tesco

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Nový formát predajní pod názvom Premier už nájdeme u našich susedov.

Britská spoločnosť Tesco v Maďarsku pokračuje v testovaní nového formátu predajnej siete Premier. Podľa dostupných správ chce takto konkurovať lacným diskontným reťazcom a zároveň reagovať na meniace sa nákupné správanie spotrebiteľov.

Informoval o tom poľský portál Wiadomosci Handlowe. Nový koncept debutoval v Budapešti a môže byť predzvesťou širšej expanzie modelu, ktorý britský maloobchodný gigant rozvíja v strednej Európe.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Prichádza nový reťazec. Lákať chce na extrémne nízke ceny, predstaví ho známa poľská skupina
2.
Ikea sa priblíži Slovákom, za tovarom už nemusia cestovať. Pod Tatrami otvorí nové výdajné miesto
3.
Známy reťazec sťahuje z predaja obľúbené potraviny: Ak máte tieto dobroty doma, radšej ich nejedzte
Zobraziť všetky články (387)

Trh sa mení

Premier je výraznejšie etablovaný práve vo Veľkej Británii a spravuje ju skupine Booker (dcérska spoločnosť Tesca, pozn. red.). Tento maloobchodný formát stavia na menších a lokálnejších predajniach, ktoré zákazníkom poskytujú komfort, každodenné potraviny, čerstvé výrobky s familiárnou atmosférou.

Takéto obchody sú typickejšie pre mestské sídliská či menšie obytné oblasti. Cieľom je efektívnejšie konkurovať diskontným predajcom. Samotný Premier, na rozdiel od Tesco Express, funguje formou franšízového modelu, a to ako vo Veľkej Británii, tak aj teraz v Maďarsku.

Portál Wiadomosci Handlowe zároveň uvádza, že franšízoví partneri získavajú prístup k známym značkám Tesca, jeho logistike, privátnym produktom aj osvedčenému obchodnému modelu. Pre Tesco je to zároveň spôsob, ako expandovať s nižšími investičnými nákladmi a rýchlejšie škálovať koncept v regióne.

Foto: TS Tesco

Prispôsobujú sa aj ďalšie reťazce

Nákupné správanie spotrebiteľov sa v priebehu rokov mení a zásadne vplýva na to, s akými modelmi prichádzajú najväčší európski hráči. Zdá sa, že doba veľkých hypermarketov zažíva opätovný útlm a do popredia sa budú v najbližších rokoch tlačiť kompaktnejšie diskontné formáty.

Ako sme vás nedávno informovali, zmeny pripravuje napríklad tiež francúzsky reťazec Carrefour, ktorý je známy aj vďaka veľkometrážnym predajniam. Novinky by sa mali týkať predovšetkým jeho formátov Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact a Carrefour Montagne. Cieliť by v rámci neho chcel hlavne na staršiu generáciu – seniorov. Tí už teraz často predstavujú dominantnú časť zákazníkov

Uvedený koncept by mal byť známy ako takzvané susedské predajne, ktoré patria medzi najobľúbenejšie práve v rámci kategórie seniorov. Ide o priestorovo menšie pobočky, ktoré sú dostupnejšie aj na sídliskách či vo frekventovaných lokalitách. V týchto obchodoch chce Carrefour urobiť zmeny v sortimente – priniesť kompaktnejšie a ľahšie balenia, vybudovať prehľadnú štruktúru tovaru, ktorý je medzi seniormi obľúbený, respektíve má ľahko identifikovateľné regionálne produkty.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prichádza nový reťazec. Lákať chce na extrémne nízke ceny, predstaví ho známa poľská skupina

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac