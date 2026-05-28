Živé zvieratá a výzdoba ako z rozprávky. Dcéra Moniky Bagárovej oslávila narodeniny vo veľkom štýle

S ďalšími narodeninami dieťaťa si rodičia neraz uvedomia, ako rýchlo čas plynie. Z bábätka, ktoré kedysi držali v náručí, zrazu vyrastá malá osobnosť s vlastnými úsmevmi, radosťami aj snami. Svoje o tom vie aj Monika Bagárová, pre ktorú boli šieste narodeniny dcérky Rumi zjavne veľmi dojímavým okamihom.
Speváčka Monika Bagárová sa na Instagrame podelila o krásne momenty z oslavy, ktorú pripravila pre svoju dcérku Ruminku. Tá oslávila 6. narodeniny a podľa záberov pre ňu vznikol deň ako z rozprávky – plný ružových detailov, nežnej výzdoby, detského smiechu, radosti a prekvapení.
Monika ukázala atmosféru, ktorá pôsobila premyslene do posledného detailu. Priestor zdobili pastelové balóny, veľké kvety, tematicky prestreté stoly, darčeky aj rozprávkové dekorácie. Nechýbal ani popcornový stánok a špeciálny program so zvieratkami, vďaka ktorému si deti mohli zblízka pozrieť ježka, agamu či chameleóna. Práve tieto momenty malú oslávenkyňu očividne veľmi potešili.
Narodeniny plné lásky
Pri šiestej narodeninovej oslave dcérky sa Monika Bagárová neubránila silným emóciám. K Rumi napísala dojímavý odkaz, v ktorom sa vrátila k okamihu, keď ju prvýkrát držala v náručí. Dnes už jej dievčatko oslávilo šesť rokov a pre speváčku je to očividne jeden z tých momentov, pri ktorých si rodič naplno uvedomí, ako rýchlo deti rastú.
„Tento deň bude pre mňa navždy tým najkrajším. Pripadá mi to, akoby to bolo včera, keď som ťa prvýkrát držala v náručí, a dnes je to už šesť rokov,“ napísala speváčka.
Svojej dcérke adresovala aj nežné prianie, v ktorom nechýbali slová o láske, zdraví, šťastí ani úsmeve, ktorý k malej oslávenkyni neodmysliteľne patrí. „Láska moja, prajem ti krásne narodeniny. Si môj anjel a výnimočný človiečik. Buď stále šťastná, hlavne zdravá a navždy taká usmievavá. Milujem ťa. Maminka,“ odkázala Ruminke.
