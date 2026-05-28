V koalícii to vyzerá na ďalší problém: Hlas-SD si stanovil podmienku. V hre sú platy policajtov

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas-SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii.
„Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov, zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu-SD. Bez toho rozpočet schválený nebude,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Rokovania o príprave rozpočtu sa podľa neho začali v týchto dňoch. Minister hovoril o novej platovej triede.
Šutaj Eštok reagoval aj na slová Šimečku
Šéf rezortu vnútra zároveň reagoval na slová predsedu opozičného PS Michala Šimečku k dôchodkom. Deklaroval, že kým bude ministrom, nebude siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Šimečka na sociálnej sieti vysvetľoval, že nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov, ako je to podľa neho interpretované. V relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo, kde kritizované výroky povedal, hovoril o adresnosti 13. dôchodkov.
