Nový lacný reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Hľadá do nej už aj nových zamestnancov

Diskontný reťazec Woolworth už o pár týždňov oficiálne príde na Slovensko. K očakávaným predajniam vo viacerých regiónoch na Slovensku sa pridáva ďalšia. Podľa zverejnenej pracovnej ponuky by malo ísť o predajňu na východe Slovenska.
Podľa pracovnej ponuky zverejnenej na portáli Profesia, spoločnosť hľadá nových zamestnancov do pripravovanej predajne v Prešove. Chce tak obsadiť pozície predavač/pokladník a zástupca vedúceho predajne.
Woolworth svoje predajne otvorí aj v mestách Bratislava, Trnava, Ružomberok, Michalovce a Spišská Nová Ves, o čom sme vás informovali v predchádzajúcom článku.
Reťazec vo svojom sortimente ponúka zmiešaný tovar – napríklad doplnky do domácnosti, oblečenie, dekorácie, bytový textil či iný zmiešaný tovar. Prirovnať ho môžeme k obchodom ako Action, Pepco či Sinsay, pre ktoré tak pôjde o pomerne silnú konkurenciu.
Nahlásiť chybu v článku