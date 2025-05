Veronika a Peter žijú v lete v Chorvátsku: Nájdete tu aj cenovo prijateľné ubytovanie. Potraviny stoja rovnako ako u nás

Zo srdca Slovenska až na juh Chorvátska. Od jari do jesene žijú pri tyrkysových vodách Jadranu a zimu trávia doma v Banskej Bystrici. Z lásky ku krajine tisícich ostrovov, priezračného mora, bohatej histórie, úchvatnej prírody a k cestovaniu vybudovali vlastnú cestovnú kanceláriu, ktorá už celé desaťročie spája dve krajiny a ich životy rozdeľuje medzi more a hory.

Keď sa spojí láska k cestovaniu, silné rodinné korene a túžba ponúknuť turistom niečo viac než len bežnú dovolenku, vznikne projekt, ktorý má dušu. Presne tak by sa dala opísať cesta manželov Veroniky a Petra Samborských, ktorí si na juhu slnečnej Dalmácie vybudovali svoj druhý domov. Napriek tomu, že ani jeden z nich nemá chorvátske korene, ich srdcia bijú pre Jadran, preto sa rozhodli založiť si vlastnú cestovnú kanceláriu s názvom COLUMBUS travel.

Pre Veroniku, Petra a ich dve deti Sandru a Marka je Chorvátsko domovom už viac ako 13 rokov. Za ten čas si k perle Jadranu vytvorili silné puto, spoznali skryté poklady regiónu a naučili sa chápať potreby a priania turistov. Ich cestovná kancelária sa tak postupne stala synonymom pre osobný prístup a autentické zážitky.

Ako sa zo Slovákov stali „takmer domáci“, prečo Chorvátsko nikdy nestratí svoje čaro, aj keď ceny rastú, a aké časti krajiny odporúčajú, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čo vás priviedlo k tomu, že ste si s manželom založili cestovnú kanceláriu? A prečo práve v Chorvátsku?

Manžel je od detstva taký čiastočný Balkánec a ako roky pribúdajú, mám pocit, akoby sa na juhu narodil. Síce tam nemá žiadne korene, aspoň o nich nevieme, ale už ako trojročný sa s mamou túlal uličkami Makarskej.

Neskôr si manželova mama založila cestovnú kanceláriu na Slovensku, ktorá ponúkala zájazdy práve do Chorvátska. Manžel tak akosi prirodzene v cestovnom ruchu vyrastal, veľmi rýchlo sa naučil po chorvátsky a už ako študent strednej školy v Chorvátsku aj pracoval. Obľúbil si túto krajinu a časom som si ju zamilovala aj ja, keď sme sa spoznali.

Otvorenie cestovnej kancelárie v Južnej Dalmácii bolo pôvodne akoby nadstavbou alebo predĺženou rukou slovenskej cestovky. Časom však zámer úplne zmenil charakter a dnes má naša cestovná kancelária nezávislé a odlišné smerovanie.

A prečo práve Chorvátsko? Mohlo by sa zdať, že iná cesta ani nebola. Ale bola, len sme asi obaja cítili, že táto bude tou najlepšou voľbou.

Ako vás vnímajú miestni, stretávate sa s predsudkami, napríklad, že im „kradnete prácu“, alebo vás už po toľkých rokoch berú za „svojich“?

Nemôžem to povedať o sebe, pretože to, že som cudzinka, je u mňa jasné, ale manžel komunikuje v chorvátčine tak, že miestni neveria, že nie je domáci. Týmto ich vždy odzbrojí a vážia si to.

No s predsudkami sme sa, pravdaže, aj tak stretli a stretávame sa s nimi dodnes. Tí, ktorí nás poznajú, vedia, čo všetko máme za sebou, a že to nebolo ľahké. Ak aj nepomáhajú, polená pod nohy nám nehádžu.

No konkurencia je tu veľká, preto im občas „ten Slovák“ leží v žalúdku. Hovorím predovšetkým o manželovi, pretože on gro cestovky zastrešuje a on je ten, ktorý sa v cudzej krajine musí popasovať so všetkými problémami, ktoré prídu do cesty. Na juhu však máme už aj veľa priateľov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť a ktorí nás naozaj berú ako svojich.

Chorvátsko je u Slovákov stále jedna z najobľúbenejších letných destinácií, za posledných pár rokov však záujem klesá. Je to naozaj tak? Vnímate menší záujem Slovákov o Chorvátsko?

Záujem o Chorvátsko ako také neklesá. Len sa mení klientela. Vplyvom zmeny meny a inflácie išli ceny niekde až rapídne hore, čo práve Slováci zvyknú negatívne hodnotiť. My veľmi radi vidíme našich krajanov, keď zavítajú na juh Chorvátska, ale chodí ich sem pomenej a stretávame sa viac s inými národnosťami.

Ak teda klesá záujem práve slovenských turistov, my ho nepociťujeme. Ale celkovo záleží od toho, čo dovolenkári hľadajú. Myslím si, že Chorvátsko buď milujete a inde dovolenkovať ani nechcete a je vám jedno, aké sú tu ceny, pretože na vrchole rebríčka máte úplne iné pozitíva, alebo táto krajina vôbec nie je vaším cestovateľským cieľom.

