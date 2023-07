Podvod s falošnými vstupenkami funguje hlavne v obľúbenej destinácii: Takto sa mu vyhnete a ušetríte peniaze

V najnavštevovanejších mestách Európy sa stretnete s viacerými spôsobmi podvodov a turistických pascí, ktorých cieľ je pripraviť vás o peniaze. Jednou z častých metód je klamstvo ohľadom lístkov do múzea, na ktoré natrafíte primárne v Taliansku.

Pred pár dňami sme upozornili na jeden z najčastejších trikov na turistov, ktorým je trik s lacným náramkom. No tento podvod nie je ani zďaleka jediný, ktorý v krajinách ako Taliansko, Francúzsko či Španielsko využívajú na oklamanie turistov.

Ako píše aj TheStupidBear, veľký pozor si musia turisti dávať aj na podvod ohľadom lístkov do múzea, respektíve galérie. Predstavte si, že trávite dovolenku v jednom z miest ako Rím, Miláno, Florencia, Barcelona, Madrid či Paríž. V spomenutých metropolách nájdete množstvo svetoznámych múzeí aj galérií, ktoré lákajú aj toho, kto nepatrí medzi milovníkov umenia.

Vyzerajú solídne

Niektoré miesta ako Duomo či Sagrada Familia sa proste v živote oplatí vidieť. Dajte si však veľmi dobrý pozor na to, aby ste nenaleteli podvodníkom. Trik spočíva v tom, že organizovaná skupina zložená z niekoľkých jednotlivcov stojí pri vstupe do rôznych atrakcií a číha na ľudí, ktorí stoja v rade na vstupenku.

Ak je rad dlhý, zamerajú sa na tých, ktorí boli „odsúdení“ na čakanie v dĺžke niekoľko desiatok minút, prípadne hodín. Trik vyzerá veľmi presvedčivo, keďže nejde o žiadnych pouličných predajcov, ale o solídne oblečených a slušne vystupujúcich ľudí. Tí sa „vynoria“ z budovy a namieria si to k vám s ponukou, ktorá sa „neodmieta“.

Ponúkajú vám vstup do danej atrakcie s odôvodnením, že narýchlo sa im zmenila situácia a musia odísť preč. Samozrejme, čas na vstupenke je podozrivo výhodný pre potenciálneho kupca a do karát hrá aj cena, ktorú podvodníci znížia, aby urýchlili proces predaja. V skutočnosti však ide o falošné lístky, ktoré by vás pri vstupe nedostali nikam inam, než opäť pred vchod do múzea či galérie.

Ako sa tomu vyhnúť

Príkladom je napríklad veľkolepá katedrála Duomo v Miláne. Vstup so sprievodcom stojí 35 eur, teda ak by vám aj podvodník ponúkol vstup za 30 eur, prišli by ste o peniaze, ktoré ste v inom prípade mohli investovať do dobrej večere.

Najjednoduchším spôsobom, ako predísť tomuto častému triku a zároveň nečakať dlho v rade, je kúpa vstupeniek online. Dnes má pravdepodobne každá navštevovaná atrakcia tento systém, ktorý ušetrí najmä čas, ale v nejakých prípadoch aj peniaze.

Klasickým odporúčaním je potom nereagovať na žiadne ponuky od zjavne ochotných ľudí a sústrediť sa len na seba.