Ak urobíte túto banálnu chybu, okradnú vás: V obľúbených destináciách zlodeji využívajú jednoduché triky na okoloidúcich

Ulice pulzujúce životom, vôňa slobody vo vzduchu a myšlienky na problémy ďaleko za hranicami vašej dovolenkovej destinácie. Presne tak má vyzerať ideálna dovolenka. No práve vtedy, keď si najviac užívate bezstarostnosť voľných dní, môže niekto iný čakať na svoju príležitosť. Vďaka týmto tipom sa nikdy nenecháte nachytať premyslenými trikmi vreckových zlodejov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Letná dovolenka má byť o oddychu, zážitkoch a bezstarostných momentoch. Lenže práve vtedy, keď sa naplno uvoľníte, môžete nevedomky padnúť do pasce prefíkaných zlodejov. Ako uvádza web Metro, súkromný detektív Paul Evans, ktorý sa venuje vyšetrovaniu podobných incidentov už roky, upozornil na rafinované triky, ktoré zločinci používajú hlavne v dovolenkových destináciách.

Na toto si dajte pozor

Jedným z častých scenárov je takzvaný „pomalý chodec“. Možno to znie nevinne, ale ak sa ocitnete za osobou, ktorá sa vlečie po chodníku a spomalí vás, môže to byť taktika na to, aby vás jeho komplic medzitým okradol. Zatiaľ čo sa sústredíte na to, ako sa dostať dopredu, niekto vám šikovne prejde taškou alebo vreckami.

Podobne riskantné to môže byť aj vtedy, ak sa zastavíte pri pouličných umelcoch, hoci je ich práca vizuálne atraktívna, môžu slúžiť aj len ako zámienka pre krádeže.

Súkromný detektív tiež varuje pred situáciami, keď do vás niekto „náhodne“ narazí, alebo vám niečo vyleje na oblečenie. Kým sa spamätáte z nepríjemnosti, jeho komplic vám môže opäť prehľadať vaše osobné veci. Preto detektív odporúča v takýchto momentoch odstúpiť a získať tak vizuálnu kontrolu nad okolím.

Jednoduchým, ale účinným trikom je aj používanie falošnej peňaženky. Stačí stará peňaženka naplnená drobnými, neplatnými kartami alebo zábavnými bankovkami. Umiestnite ju na ľahko dostupné miesto, zatiaľ čo skutočnú peňaženku si ukryte bezpečnejšie. Vreckový zlodej tak pravdepodobne siahne po tej falošnej a vy zostanete bez ujmy.

Najdôležitejší je váš postoj

Podľa detektíva je však kľúčový predovšetkým váš postoj. Ak pôsobíte roztržito, pozeráte sa do mobilu, zastavujete sa každých pár metrov, alebo kráčate s mapou v ruke, okamžite pôsobíte ako ľahký cieľ. Oveľa lepšie je kráčať sebavedome, ako keby ste presne vedeli, kam máte namierené, aj keď v skutočnosti to vôbec netušíte.

Aj keď krádeži nedokážete vždy úplne predísť, vďaka týmto jednoduchým radám môžete riziko výrazne znížiť. Preto, keď najbližšie vyrazíte na cestu za dobrodružstvom, nezabudnite byť o krok vpred.