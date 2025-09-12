Okradli ma o 20 eur a ľahko sa to môže stať aj vám: Naletela som na očividnú pascu, aj keď som si dávala pozor

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Turistické pasce
Ostražitosti nikdy nie je dosť, a aj keď si myslíte, že vám sa to nemôže stať, nemusí to byť pravda.

Nie je nič výnimočné, keď pri ceste na dovolenku zaplatíte za letenky menej než za dopravu z letiska do samotnej destinácie, kam ste sa vybrali. Ak chcete využiť taxík, musíte počítať s tým, že vás z letiska, alebo naopak na letisko, vyjde drahšie, než v rámci mesta. Toto je však trochu iný prípad. Bola som si vedomá všetkých týchto vecí, napriek tomu som sa stala obeťou turistickej pasce. 

Ostrov Bali sa teší mimoriadnej popularite aj medzi Slovákmi. Dostať sa do tohto indonézskeho raja z našich končín nie je žiadny problém, môžete využiť letecké spojenie z Viedne alebo Budapešti do hlavného mesta Denpasar. A to pravé dobrodružstvo začína už hneď po pristátí.

Neurobte chybu, ktorú som urobila ja

Kontroly na letisku netrvajú dlho, ak si dopredu pripravíte všetky materiály potrebné na vstup. Čo môže byť zdĺhavé, je riešenie dopravy do mesta. Jednou z možností je využitie taxíka, tých nájdete priamo letisku mnoho. Dokonca tu sídlia aj pobočky miestnych populárnych taxislužieb Grab a Gojek. Keďže ostatní taxikári boli veľmi nepríjemní, chodili za mnou, aj keď som im jasne povedala, že nemám záujem, zamierila som si to práve sem a dúfala, že budem mať šťastie.

Foto: Pinterpandai.com, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nechala som sa zlákať očividnou pascou

Ako som neskôr zistila, priamo pred Grab a Gojek Loungeom lákali nepozorných turistov aj ľudia, ktorí k nim nepatrili. Keď mi ich zamestnanci povedali, že vodiči sú veľmi vyťažení a už bolo neskoro večer, dala som sa do reči s cudzincom, ktorý prisľúbil, že má pre mňa odvoz, na ktorý nemusím čakať hodinu či dlhšie.

Dohodli sme sa na sume 800-tisíc indonézskych rupií (asi 42 eur), čo bolo približne dvakrát viac, než mi ukazovali aplikácie spomínaných spoločností. Vysvetlil mi, že dôvodom je, že dostanem väčšie a lepšie auto. Keďže som mala pred sebou ešte minimálne hodinovú jazdu v rušnej doprave, súhlasila som. No bola to chyba.

Odviedol ma na horné parkovisko letiska a povedal, že mám chvíľu počkať, pretože ide po vodiča. Asi po troch sekundách sa vrátil aj s taxikárom. Trval na tom, že mám zaplatiť dopredu, čo mi vyhovovalo, pretože som sa obávala, že si vodič napokon vypýta viac, než sme sa dohodli. No to sa ukázalo ako zlý nápad.

Nastúpila som do auta, šofér bol veľmi príjemný a po krátkej konverzácii sa ma opýtal, či poznám toho muža, ktorý ma k nemu priviedol, pretože on nie. To ma prekvapilo, keďže sa tváril, že vodič patrí k nemu. Navyše som zistila, že mu zaplatil len polovicu zo sumy, ktorú som mu dala, a teda 400-tisíc indonézskych rupií (necelých 21 eur). Vtedy som pochopila, prečo chcel, aby som platila dopredu. A mojich asi 20 eur skončilo vo vrecku niekoho, kto ma oklamal.

Čo sa stalo?

Ako som zistila, stala som sa obeťou úplne bežného turistického scamu. Muž, ktorý ma priviedol k autu, bol sprostredkovateľ, ktorý sa tváril, že je súčasťou oficiálnej taxislužby, no realita bola iná. K podobným skúsenostiam som sa dopátrala aj na Reddite a ukázalo sa, že je to na miestnom letisku bežná praktika.

Foto: Pexels

Pozor aj na ďalší podvod

Ešte predtým, než som jej naletela, som si všimla niekoľkých mužov, ktorí za mnou prišli a vydávali sa za zamestnancov spoločností Grab a Gojek. Ukazovali mi na mobile falošné fotky s ich logami a cenníkom, ktorý nezodpovedal realite. Takže aj na toto si treba dávať pozor. Tieto taxislužby sú tu mimoriadne obľúbené a cestovanie prostredníctvom nich po ostrove je zážitkom samým osebe. Práve preto, že im ľudia veria, sa nájdu aj takí, ktorí sa to rozhodnú zneužiť.

Ak sa chystáte na Bali alebo kamkoľvek, buďte pri hľadaní dopravy z letiska obzvlášť ostražití. Istotou môže byť objednať si dopredu odvoz s vodičom, ktorý na vás už bude čakať a nestane sa, že sa náhodou dáte do reči s niekým cudzím. A či mal môj vodič so sprostredkovateľom dohodu, alebo ho videl prvýkrát, ako tvrdil, len aby som sa zľutovala a zaplatila mu viac, sa už asi nikdy nedozviem. Jazda s ním však bola príjemná a bezproblémová.

