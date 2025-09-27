Okradli ma o 50 eur a všimla som si to až po dvoch hodinách: Ľahko sa to stane aj vám, neurobte tú istú chybu ako ja

Nedávno som sa podelila so svojím nepríjemným zážitkom, pri ktorom ma okradli o 20 eur a ktorý môže byť pre vás varovaním, aby ste vedeli, na čo si dávať pozor. Len pár dní nato som sa nechala nachytať ešte primitívnejším spôsobom a prišla som o ešte väčšiu sumu peňazí.
Upozornení pred turistickými pascami nikdy nie je dosť. A ak si myslíte, že vy sa ich obeťou stať nemôžete, myslela som si to aj ja. Potom som sa nechala obrať o 50 eur a skoro som si to ani nevšimla.
Ak sa vyberiete do zahraničia, do krajiny, kde sa neplatí eurom a budete si chcieť zameniť peniaze, buďte obozretní. Nie nadarmo sa odporúča navštevovať výlučne banky a oficiálne zmenárne. Počas výletu na Bali som si povedala – čo sa môže stať – a prišla k neoficiálnemu stánku, ktorý lákal výhodným kurzom.
Okradol ma a ešte som sa mu poďakovala
Mužovi sediacemu za okienkom som podala 100-eurovú bankovku a poprosila ho, aby mi zamenil peniaze na miestnu menu – indonézsku rupiu. Najprv naťukal do kalkulačky kurz, vynásobil ho stovkou a ukázal mi, koľko to je. Povedala som, že v poriadku. Začal rátať 50-tisícové bankovky, ktoré predstavujú okolo 2,50 eura a položil predo mňa kopu miestnych peňazí.
Vzala som si ich a poďakovala, na čo sa ma opýtal, či si ich nechcem zrátať. Odpovedala som, že mu verím, a spokojne odišla. Asi o dve hodiny neskôr na mňa čakalo nepríjemné prekvapenie.
Stále vo mne vŕtal nástojčivý pocit, aby som si peniaze predsa len zrátala. Predtým som si už podobný obnos zamieňala a zdalo sa mi, že som dostala bankoviek viac. Tak som išla na to a zostala v šoku.
V peňaženke som mala milión indonézskych rupií, teda 20 modrých bankoviek. No keď som si to prerátala menovou kalkulačkou, zistila som, že je to len 50 eur. O rovnakú čiastku som prišla len mojou nerozvážnosťou a dôverou, aj keď som vedela, čo sa môže stať. Keďže som nedostala žiadne potvrdenie, nemohla som sa ani vrátiť a žiadať svoje peniaze späť.
Z vlastnej chyby som sa poučila
Keď som o niekoľko dní nato potrebovala ďalšiu hotovosť, rozhodla som sa navštíviť autorizovanú zmenáreň, ktoré je tu možné nájsť prakticky na každom kroku. Zamestnankyňa si odo mňa hneď vypýtala pas, z ktorého si poznačila do hárku údaje, zapísala aktuálny kurz a aj sumu, ktorú dostanem. Kópiu som dostala ako potvrdenie.
Predtým, než mi dala peniaze v obálke, dvakrát ich zrátala, dokonca prostredníctvom počítadla. Na záver nechala aj mňa, nech si ich spočítam, čo som už po predchádzajúcom nepríjemnom zážitku urobila. Všetko bolo v poriadku a tentoraz som dostala presne toľko, koľko som mala.
Aj keď 50 eur nie je veľký peniaz, opäť som múdrejšia a nabudúce sa už nachytať nenechám.
