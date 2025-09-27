Okradli ma o 50 eur a všimla som si to až po dvoch hodinách: Ľahko sa to stane aj vám, neurobte tú istú chybu ako ja

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková) / Profimedia

Zuzana Veslíková
Turistické pasce
Vedela som, že sa to môže udiať, aj tak som si nedala pozor.

Nedávno som sa podelila so svojím nepríjemným zážitkom, pri ktorom ma okradli o 20 eur a ktorý môže byť pre vás varovaním, aby ste vedeli, na čo si dávať pozor. Len pár dní nato som sa nechala nachytať ešte primitívnejším spôsobom a prišla som o ešte väčšiu sumu peňazí. 

Upozornení pred turistickými pascami nikdy nie je dosť. A ak si myslíte, že vy sa ich obeťou stať nemôžete, myslela som si to aj ja. Potom som sa nechala obrať o 50 eur a skoro som si to ani nevšimla.

Viac z témy Turistické pasce:
1.
Okradli ma o 20 eur a ľahko sa to môže stať aj vám: Naletela som na očividnú pascu, aj keď som si dávala pozor
2.
Za tri jedlá zaplatili 1 000 eur: Zákazníčka opísala hroznú skúsenosť s kontroverzným podnikom v obľúbenej destinácii
3.
Pivo za 100 €: Kontroverzný podnik v obľúbenej destinácii chcel od zákazníka šialenú sumu za nápoj. Takto si ho dal za 7 €
Zobraziť všetky články (53)

Ak sa vyberiete do zahraničia, do krajiny, kde sa neplatí eurom a budete si chcieť zameniť peniaze, buďte obozretní. Nie nadarmo sa odporúča navštevovať výlučne banky a oficiálne zmenárne. Počas výletu na Bali som si povedala – čo sa môže stať – a prišla k neoficiálnemu stánku, ktorý lákal výhodným kurzom.

Okradol ma a ešte som sa mu poďakovala

Mužovi sediacemu za okienkom som podala 100-eurovú bankovku a poprosila ho, aby mi zamenil peniaze na miestnu menu – indonézsku rupiu. Najprv naťukal do kalkulačky kurz, vynásobil ho stovkou a ukázal mi, koľko to je. Povedala som, že v poriadku. Začal rátať 50-tisícové bankovky, ktoré predstavujú okolo 2,50 eura a položil predo mňa kopu miestnych peňazí.

Vzala som si ich a poďakovala, na čo sa ma opýtal, či si ich nechcem zrátať. Odpovedala som, že mu verím, a spokojne odišla. Asi o dve hodiny neskôr na mňa čakalo nepríjemné prekvapenie.

Stále vo mne vŕtal nástojčivý pocit, aby som si peniaze predsa len zrátala. Predtým som si už podobný obnos zamieňala a zdalo sa mi, že som dostala bankoviek viac. Tak som išla na to a zostala v šoku.

V peňaženke som mala milión indonézskych rupií, teda 20 modrých bankoviek. No keď som si to prerátala menovou kalkulačkou, zistila som, že je to len 50 eur. O rovnakú čiastku som prišla len mojou nerozvážnosťou a dôverou, aj keď som vedela, čo sa môže stať. Keďže som nedostala žiadne potvrdenie, nemohla som sa ani vrátiť a žiadať svoje peniaze späť.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Z vlastnej chyby som sa poučila

Keď som o niekoľko dní nato potrebovala ďalšiu hotovosť, rozhodla som sa navštíviť autorizovanú zmenáreň, ktoré je tu možné nájsť prakticky na každom kroku. Zamestnankyňa si odo mňa hneď vypýtala pas, z ktorého si poznačila do hárku údaje, zapísala aktuálny kurz a aj sumu, ktorú dostanem. Kópiu som dostala ako potvrdenie.

Predtým, než mi dala peniaze v obálke, dvakrát ich zrátala, dokonca prostredníctvom počítadla. Na záver nechala aj mňa, nech si ich spočítam, čo som už po predchádzajúcom nepríjemnom zážitku urobila. Všetko bolo v poriadku a tentoraz som dostala presne toľko, koľko som mala.

Aj keď 50 eur nie je veľký peniaz, opäť som múdrejšia a nabudúce sa už nachytať nenechám.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Okradli ma o 20 eur a ľahko sa to môže stať aj vám: Naletela som…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac