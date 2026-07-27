Pomáhali v ohrození života, sami skončili na PN: Záchranárov v Česku pri výjazde napadli dvaja muži

Záchranári v Liberci

Ilustračné foto: Facebook (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.)

Dana Kleinová
Jeden z vodičov skončil po útoku na zemi a druhý dostal päsťou do tváre.

Práca záchranárov patrí medzi najnáročnejšie a najzodpovednejšie povolania, pri ktorých sa posádky denne ocitajú v rôznych nepredvídateľných a psychicky či fyzicky vypätých situáciách. Svoju prácu vykonávajú s jediným cieľom, a to zachrániť ľudský život. Niekedy však musia čeliť výzvam, ktoré ďaleko presahujú bežné zdravotnícke zákroky.

Presne takýto desivý a nepochopiteľný zážitok má za sebou Liberecká záchranná služba. V noci zo štvrtka na piatok zasahovali dve posádky v Doksoch na Českolipsku u pacienta v bezvedomí, ktorý bol v priamom ohrození života. Vo vnútri domu, v tmavej a stiesnenej chodbe, bojovali lekárka a záchranár o jeho záchranu, zatiaľ čo jeho dvaja priatelia začali na záchranárov najprv verbálne a neskôr aj fyzicky útočiť. Záchranári o incidente sami informovali na sociálnej sieti.

Vodiči sanitky po napadnutí skončili na PN

Vodiči sanitiek sa v danej chvíli snažili celú situáciu upokojiť a vytvoriť kolegom bezpečný priestor na prácu. Ich úloha totiž zďaleka nespočíva len v šoférovaní a presune, ale aktívne a rovnocenne pomáhajú pri poskytovaní prvej pomoci. Agresivita dvoch mužov však vyvrcholila fyzickým napadnutím. Jeden z vodičov skončil po útoku na zemi a druhý dostal päsťou do tváre, pričom obaja utrpeli zranenia vyžadujúce si okamžitú práceneschopnosť a následné ošetrenie na urgentnom príjme.

Desivý rozmer situácie opísali sami záchranári na sociálnych sieťach slovami: „Je smutné, že niekedy musíme o to, aby sme sa mohli postarať o pacienta v priamom ohrození života, doslova a do písmena bojovať.“ Fotografia z miesta mohla pôsobiť nevinne, realita však bola plná strachu a násilia.

Zasiahla polícia

Krutý incident ukončil až príjazd Polície ČR, ktorá oboch útočníkov na mieste zaistila. Záchranárske posádky napriek šoku dokončili záchranu pacienta a transportovali ho do nemocnice. Hovorca záchrannej služby Michael Georgiev incident potvrdil pre český portál Novinky a vyjadril hlbokú ľútosť nad tým, že obaja vodiči skončili na PN.

Polícia v súčasnosti prípad intenzívne vyšetruje a zhromažďuje všetky podklady na určenie konečnej právnej kvalifikácie. Hovorkyňa polície Ivana Baláková pre portál uviedla, že zásadný vplyv na posúdenie skutku bude mať aj rozsah zdravotných následkov oboch záchranárov. Záchranná služba už podala trestné oznámenie a svojim kolegom vyjadrila plnú podporu a priala im skoré uzdravenie.

Situácia na Slovensku

Náročnú situáciu majú za sebou aj hasiči a policajti na Slovensku. Ako sme vás informovali v článku, počas uplynulého týždňa zaevidovala polícia 254 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 11 osôb a 14 utrpelo ťažké zranenia. Tragické dopravné nehody sa stali vo viacerých regiónoch Slovenska.

Policajné auto
Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR – Bratislavský kraj

Polícia preto opätovne apelovala na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne, prispôsobili rýchlosť okolnostiam, venovali sa vedeniu vozidla a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Len v Žilinskom kraji pritom počas uplynulého týždňa odhalili 20 motoristov pod vplyvom alkoholu a štyria z nich zapríčinili dopravnú nehodu.

Čo sa týka hasičov, tí počas soboty (25. 7.) zasahovali pri viacerých rozsiahlych požiaroch rodinných domov naprieč Slovenskom. Skoro ráno zasahovali v obci Jur nad Hronom v okrese Levice, kde sa zranili dve osoby. Dopoludnia zasahovali pri požiari na Obchodnej ulici v obci Veľká Tŕňa v okrese Trebišov, kde sa zranila jedna osoba. Vo večerných hodinách vypukol požiar dvoch rodinných domov v obci Dúbravica v okrese Banská Bystrica. Majiteľku jedného z nich ošetrili na mieste.

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