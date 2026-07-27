Vedci preskúmali 124 štúdií o 100-ročných ľuďoch. Ich tajomstvom je celoživotné zhromažďovanie malých výhod

Tvár starého muža a presýpacie hodiny

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
Magický recept na dlhovekosť neexistuje.

Za posledných pár rokov nastal okolo dlhovekosti obrovský „boom“. Vedci a odborníci sa touto témou neustále zaoberajú. Podarilo sa im už identifikovať niekoľko faktorov, ktoré by mohli mať veľký vplyv na dlhý a zdravý život. Teraz sa však rozhodli pozrieť až na 124 štúdií, aby vytvorili komplexný prehľad toho, čo má najväčší vplyv na oslavu storočnice. 

Magický recept na dlhovekosť neexistuje

Ako informuje vedecký portál ScienceAlert, vedci preskúmali až 124 vedeckých štúdií o storočných ľuďoch, ktoré zahŕňali až 55-ročný výskum. Ich cieľom bolo zistiť, čo je skutočným tajomstvom dlhovekosti. No výsledkom je zlá správa pre každého, kto hľadá skratku. Niečo ako magický recept na dlhovekosť totiž neexistuje.

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Ich nová štúdia publikovaná v časopise Discover Public Health však naznačuje, že dlhovekosť pramení z nespočetného množstva rôznych vplyvov, od genetiky, cez stravu a pohyb, až po sociálny život. Vedci zistili, že ľudia, ktorí sa dožijú 100 a viac rokov, nemajú žiadnu tajnú stratégiu, ale celoživotné zhromažďovanie malých výhod.

Neexistuje ani žiadny jednotný gén dlhovekosti

Vo svojich zisteniach uviedli, že genetika síce zohráva veľkú rolu, ale neexistuje žiadny jednotný gén dlhovekosti. Rovnako dôležité sú aj faktory životného štýlu. Vedci zistili, že na dlhovekosť pozitívne vplýva najmä konzumácia dostatočného množstva rastlinnej stravy, každodenná fyzická aktivita, ako je chôdza a záhradkárčenie, vyhýbanie sa fajčeniu a udržiavanie silných sociálnych a rodinných väzieb. Dôležité sú však aj osobnostné črty, ako je odolnosť.

No jedno z najpozoruhodnejších zistení sa týkalo choroby. 100-ročných ľudí totiž choroby postihujú zvyčajne oveľa neskôr. Samozrejme, 100 rokov sa dožívajú aj ľudia, ktorých choroba postihla skôr a dokázali s ňou žiť aj niekoľko desaťročí.

Štyria starší ľudia sa rozprávajú a smejú
Ilustračné foto: Freepik

Výskumníci zároveň zdôraznili, že ich prehľad, aj napriek tomu, že je skutočne rozsiahly, nedokáže s istotou určiť, či niektorý z týchto faktorov skutočne spôsobuje výnimočnú dlhovekosť. No zdôrazňuje potrebu dlhodobých štúdií, ktoré by dokázali identifikovať príčinu od náhody, nakoľko štúdie storočných ľudí málokedy zahŕňajú aj jedincov, ktorí spĺňajú spomínané faktory, ktoré by mali vplývať na dlhovekosť, ale 100 rokov sa nedožili.

Mohli by sme žiť až 190 rokov

Nedávno sa vedcom dokonca podarilo aj vypočítať, koľko by sa človek mohol maximálne dožiť. Tento limit je poriadne prekvapivý, pretože aktuálne sa ľudia dožívajú podstatne menej. Na základe nového matematického modelu a simulácií by sa väčšina ľudí v ideálnych podmienkach totiž mohla podľa vedcov dožiť približne 150 až 190 rokov. Zdôraznili však, že nesmrteľnosť zostáva mimo možností ľudskej biológie.

Vedci v tejto súvislosti vysvetlili, že každá bunka v našom tele sa počas života opakovane delí a pri tomto procese môže dochádzať k malým chybám v genetickej informácii. Organizmus síce disponuje veľmi účinnými mechanizmami na opravu poškodení DNA, tie ale nie sú stopercentné. Postupom času sa preto mutácie začnú hromadiť a ich množstvo neustále narastá.

Staré ruky muža a ženy, ako sa držia
Ilustračné foto: Freepik

Veľká časť týchto zmien nemá žiadny negatívny vplyv. Niektoré však môžu prispieť k vzniku závažných ochorení, ako je napríklad rakovina. Vedci však vo svojej práci išli ešte ďalej. Zaujímala ich otázka, čo by sa stalo, keby sa podarilo úplne odstrániť rakovinu aj všetky ostatné choroby spojené so starnutím. Ukázalo sa, že ani v takom prípade by sa genetické poškodenia nezastavili a postupne by začali zhoršovať fungovanie buniek natoľko, že by organizmus prestal správne pracovať.

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