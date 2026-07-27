Po útoku v Berlíne sprísni Hamburg bezpečnostné opatrenia: Na Pride má prísť štvrť milióna ľudí

Na Pride v Berlíne došlo v sobotu večer k hrozivému útoku, ktorý je vyšetrovaný ako islamistický teroristický čin. Friedrich Merz prisľúbil dolapenie páchateľa alebo páchateľov a vyzval ľudí, aby sa týmto činom nenechali zastrašiť. Podozrivý Abdul B. je podľa aktuálnych správ mŕtvy. Hamburská polícia v reakcii na spomínané udalosti robí všetko preto, aby zvýšila bezpečnosť počas najbližšieho podujatia. Podľa dostupných informácií sa ľudia nemajú čoho obávať.
Hamburská polícia po sobotňajšom útoku v Berlíne plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia pre podujatia Pride konajúce sa tento víkend. TASR o tom informuje na základe pondelňajšej správy agentúry DPA. Hovorca tamojšieho zboru v pondelok vyhlásil, že na hlavný pochod Pride v Hamburgu v sobotu zvyšujú počet policajtov. Konkrétne čísla však neuviedol. „Či už pred, počas alebo po pochode tam budeme mať silnú prítomnosť a budeme pre účastníkov dostupní,“ uviedol.
Očakáva sa veľká účasť
Organizátori podľa polície očakávajú na pochode v Hamburgu účasť až okolo 250.000 ľudí. Hoci v súčasnosti neexistujú obavy o bezpečnosť na podujatí, Nemecko je vo všeobecnosti vystavené vysokej úrovni ohrozenia a bezpečnostné orgány preto zostávajú ostražité, uviedol hovorca.
Polícia sa bude spoliehať na svoj overený operačný plán vrátane zabezpečenia trás a postavenia zábran, aby sa predišlo vrazeniu vozidiel do davu. „Polícia pevne stojí po boku queer komunity a robí všetko pre to, aby sa pochod a všetky podujatia v rámci Pride Week mohli konať bezpečne,“ dodal hovorca.
Narazil vozidlom do davu ľudí
Berlínsky Pride v sobotu večer predčasne ukončili po tom, ako neďaleko trasy hlavného pochodu vrazilo vozidlo do davu ľudí. Vodič auta podľa polície po náraze do stromu utiekol z miesta činu, pričom sa údajne s mačetou tiež vrhol na okoloidúcich. Jedna žena zomrela a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podľa polície sa žiaden z nich už nenachádza v ohrození života.
Polícia podujatie v nemeckom hlavnom meste niekoľko hodín po jeho začiatku ukončila. „Intenzívne pátrame po podozrivých,“ uviedol policajný hovorca Florian Nath vo videu zverejnenom na sieti X. Polícia a záchranné služby zostali na mieste, zatiaľ čo návštevníci boli požiadaní, aby oblasť opustili.
Polícia ho postrelila, muž zraneniam podľahol
Hlavného podozrivého, 21-ročného Abdula Ballouta, policajti nakoniec v nedeľu večer vypátrali a postrelili po tom, čo na nich počas potýčky zaútočil. Zraneniam muž podľahol.
Abdul B. bol v minulosti odsúdený na podmienečný trest jedného roka a desiatich mesiacov, proti čomu sa odvolala prokuratúra, uviedol nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt. Narodil sa v Nemecku v roku 2005 a má libanonský pôvod; jeho matka získala nemecké občianstvo v roku 2002.
Nazývajú to islamistickým teroristickým činom
Nemeckí vyšetrovatelia predpokladajú, že útok na pochod Pride v Berlíne zo sobotňajšieho večera bol islamistickým teroristickým činom. Uviedol to minister vnútra Alexander Dobrindt s tým, že tomu nasvedčujú všetky dôkazy. Podozrivý bol podľa neho zjavne zradikalizovaný a patril k islamistickej scéne.
Nemecká polícia už predtým uviedla, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý – 21-ročný Abdul B. – konal na základe islamistickej ideológie. Podľa nemeckých médií vlani cestoval na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Následne ho tento rok v máji v Nemecku odsúdili za „prípravu závažného činu podvratného násilia“.
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