Monika Hilmerová pobavila vtipnou príhodou z prania: Stačila jedna nepozornosť a bolo po hneve 

Hoci je pranie úplne obyčajnou a bežnou súčasťou každej rodiny, občas vie byť poriadnym zážitkom a namiesto čistej bielizne prinesie prekvapenia, ktoré dokážu človeka najskôr nahnevať a napokon rozosmiať. Presne o takýto moment sa na sociálnych sieťach podelila známa herečka.
Monika Hilmerová, ktorá hviezdi v Dunaji, k vašim službám, priznala, že ani v ich domácnosti nie je núdza o veselé situácie. Na sociálnych sieťach sa pravidelne delí o veselé momenty zo svojho rodinného života. Fanúšikom už v minulosti prezradila aj to, ako to u nich doma funguje a aké pravidlá s manželom Jarom Bekrom dodržiavajú, pričom priznala, že jednu vec robia spoločne každú nedeľu.
Malé poklady vo vreckách
Každý rodič to pravdepodobne pozná. Deti prídu domov zo školy alebo z tréningu, oblečenie putuje rovno do koša na bielizeň, no nikto už nekontroluje, čo zostalo vo vreckách. Až keď sa práčka zastaví, začína sa pátranie po tom, čo sa počas prania „záhadne“ objavilo medzi čistým oblečením.
Práve na túto situáciu upozornila sympatická blondínka, ktorá sa rozhodla fanúšikom ukázať, že podobné príbehy sa nevyhýbajú ani známym tváram. Herečka zverejnila video z prania a s veľkou dávkou humoru opísala, čo všetko už doma objavila. “Toto asi bude poznať každý rodič,” začala Monika Hilmerová na Instagrame a pripojila video.
“Skoro vždy sa pri praní prezradia tajomstvá vreciek vašich detí. Hračky, kamienky, dokonca už aj pekne prepraté peniaze (nehovorte to NAKA),” neodpustila si vtipnú poznámku.
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Aj keď podobné nálezy vedia poriadne skomplikovať pranie, Monika ich berie s humorom. Zároveň však zdôraznila, že ani ona sama nie je bez chyby.
Priznala vlastné zlyhanie
Skôr než začala rozprávať o deťoch, rozhodla sa vyjsť s pravdou von o vlastnom trapase. “Ale priznám čosi najprv na seba: kostymérky mi vyprali kostým, biely plášť, kde som si vo vrecku nechala takú malú modrú žuvačku, ktorú som tam mala prichystanú, že si ju neskôr dám, ale zabudla som na ňu. Celé zle… kajala som sa…” napísala Monika. Touto príhodou chcela ukázať, že občas sa podobná nepozornosť prihodí každému bez rozdielu.
Nečakaný moment, ktorý rozosmial
Herečka ďalej uviedla jednu vec, ktorá ju pri praní dokáže dostať do vývrtky. “Pranie vie aj mňa pekne vytočiť, napríklad 1000x povedané, “nenechávajte si vo vreckách papierové vreckovky”, no a potom vyberáte práčku a sú všade a na všetkom,” pokračovala umelkyňa.
Takúto skúsenosť pozná nejeden rodič. Stačí jediná zabudnutá papierová vreckovka a namiesto rýchleho vykladania bielizne nasleduje zdĺhavé odstraňovanie drobných papierových kúskov z každého kúsku oblečenia. Tentoraz však nešlo o vreckovku. Pri praní sa spolu so športovým oblečením vypral aj balzam na pery. Monika okamžite vedela, že patrí jednému z jej detí.
Rozhodla sa preto natočiť krátke video z práčky a poslať ho deťom do spoločnej chatovacej konverzácie. Chcela im dať najavo, že ju ich nepozornosť poriadne nahnevala. Lenže nastal nečakaný zvrat. “Vedela som, že to je jedného z detí, a tak som im v rýchlosti poslala videjko z prania a pridala som emotikon, že som naštvaná,“ poznamenala Monika, ktorá však nakoniec omylom pridala iný emotikon.
Môže za to fakt, že správu písala bez okuliarov. “Teda, myslela som si, že ho pridávam, lenže som nemala okuliare a poslala som im namiesto nahnevanej tváre “veľavravnú” basketbalovú loptu,” dodala. Reakcia dcéry Zary ju okamžite rozosmiala. “Zara hneď odpísala: “To prečo posielaš basketbalku?” uviedla herečka, a tým vraj bolo po hneve.
Obyčajné situácie, ktoré spájajú rodičov
Práve takéto drobné príbehy robia Moniku Hilmerovú fanúšikom ešte bližšou. Nehovorí len o práci či úspechoch, ale bez pretvárky ukazuje aj obyčajné momenty z rodinného života, v ktorých sa dokáže nájsť množstvo rodičov.
Ani známe osobnosti nezažívajú len dokonalé chvíle. Aj u nich sa občas perú zabudnuté predmety, vznikajú komické nedorozumenia a rodičovský hnev sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmení na smiech. Stačil jeden zle zvolený emotikon a namiesto karhania vznikla rodinná príhoda, ktorá pobavila nielen jej deti, ale aj fanúšikov na sociálnych sieťach.
A práve preto si tento príspevok získal toľko sympatií – pretože sa v ňom dokáže spoznať takmer každý.
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