Biedronka prichádza s veľkým krokom. Po roku spúšťa slovenskú aplikáciu, láka na nákupy „zadarmo“

Vlani, presne 5. marca, sme vás informovali o tom, že Biedronka dokončila svoj avizovaný vstup na tuzemský trh. Prvú predajňu otvoril diskont v Miloslavove pri Bratislave, po nej nasledovali Považská Bystrica a Zvolen. Stalo sa tak bez vernostnej aplikácie, ktorú reťazec definitívne spustil vo štvrtok.
Spoločnosť Jerónimo Martins o tom informovala v tlačovej správe na svojom webe.
Podľa dostupných informácií je vernostný program s logom lienky jeden z najrozšírenejších v rámci Európy, pričom ho z Poľska mohli poznať už aj niektorí Slováci. Aplikácia je v týchto hodinách definitívne prístupná v slovenskej jazykovej verzii a prispôsobená pre náš trh.
Biedronka chce „zatriasť“ cenami
Aplikáciu si môžu používatelia stiahnuť v obchodoch App Store, Google Play aj Huawei AppGallery. Prihlasovanie prebieha cez telefónne číslo a heslo, nastavenie je pomerne rýchle.
Biedronka pri vernostnej aplikácii láka na rôzne exkluzívne zľavy či personalizované ponuky, ktoré by mali byť prispôsobené podľa potrieb konkrétnych zákazníkov.
„Aplikácia slúži ako komplexný digitálny hub, ktorý integruje elektronické letáky a legendárnu funkciu Shakeomat spolu s personalizovanými špeciálnymi ponukami prispôsobenými individuálnym nákupným zvyklostiam každého zákazníka,“ uvádza reťazec v tlačovej správe. Hlavným posolstvom kampane je to, že Biedronka chce na Slovensku „zatriasť“ cenami, na čo má slúžiť známy Shakeomat.
Ten ponúka používateľom appky možnosť raz denne dvakrát zatriasť telefónom – takto si v podstate „vytrasú“ dve personalizované zľavy na konkrétne produkty. „Systém sa naučí, čo zákazníci potrebujú, a presne to im bude ponúkať za fantastické ceny,“ dodal na margo funkcie Miroslav Verner, marketingový riaditeľ spoločnosti Biedronka Slovensko.
Navyše, spolu so spustením aplikácie diskont láka zákazníkov aj na uvádzaciu akciu. Každý, kto si nainštaluje aplikáciu v období od 5. do 11. marca 2026 a nakúpi počas tohto obdobia aspoň za 30 eur, získa kupóny v hodnote 30 eur na ďalšie nákupy. Tieto kupóny budú dostupné priamo v appke.
50 predajní do konca roka?
Zástupcovia spoločnosti Jerónimo Martins už viackrát avizovali, že do konca roka 2026 by chceli mať na Slovensku približne 50 predajní. Koncom vlaňajška dupli na plyn a v decembri sa im podarilo dokončiť viaceré pobočky, na ktoré by mali nadviazať ďalšie.
„Biedronka ďakuje svojim zákazníkom a zamestnancom za dôveru a teší sa na rok 2026. Pôjde o veľmi dynamický rok – do jeho konca má ambíciu vybudovať na Slovensku sieť 50 predajní,“ uviedla na prelome rokov Biedronka.
V prvých dvoch mesiacoch tohto roka sa však neudialo nič zásadné a portfólio kamenných prevádzok ostalo na čísle 15. Ak sa teda vízia diskontného reťazca naplní, čakajú nás skutočne dynamické mesiace. Spoločnosť stále aktívne inzeruje nové ponuky na pracovných portáloch a nové predajne sa spomínajú napríklad v súvislosti so Žilinou, s Gbelcami, Nesvadmi, Bošanmi, Kostolnými Kračanmi, Čiernym, Dudincami, so Zemianskou Olčou, s Veličnou či Mostovou.
