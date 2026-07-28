Partnerka Šutaja Eštoka vypovedala o letenkách v hotovosti za 12 500 eur: Polícia kauzu definitívne uzavrela

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Polícia definitívne uzavrela prípad cesty Matúša Šutaja Eštoka na Formulu 1.

Keď sa Matúš Šutaj Eštok v decembri 2024 objavil priamo v zákulisí Veľkej ceny Formuly 1 v Abú Zabí, okamžite to vyvolalo vlnu otázok. Minister vnútra bol totiž v tom čase pod silným tlakom opozície, ktorá sa ho opakovane snažila odvolať pre situáciu v Policajnom zbore. Zábery z okruhu, na ktorých sa pohyboval medzi VIP hosťami, spustili debatu o tom, kto jeho cestu zaplatil a ako sa dostal do priestorov, kam sa bežní fanúšikovia nedostanú.

Takmer dva roky po udalosti je prípad definitívne uzavretý. Vyšetrovateľ po doplnení dokazovania opäť odmietol začať trestné stíhanie pre podozrenie z prijatia nenáležitej výhody. Rozhodnutie prišlo aj po výsluchu ministrovej partnerky Anny Benejovej, ktorá polícii podrobne opísala financovanie celej cesty.

Zábery z Formuly 1 vyvolali politickú prestrelku

Na ministrovu prítomnosť upozornila ešte v decembri 2024 satirická stránka Zomri, ktorá šírila zábery z televízneho prenosu. Na nich bolo vidieť Matúša Šutaja Eštoka počas tradičnej Grid Walk, teda prechádzky po štartovom rošte pred štartom pretekov. V tom čase sa pritom na Slovensku riešila situácia v polícii aj napätie okolo zdravotníctva.

Eštok na F1
Reprofoto: Facebook (Zomri)

Opozícia ministrovi vyčítala, že namiesto riešenia domácej krízy odcestoval na druhý koniec sveta. Kritika prišla zo opozičných subjektov SaS, Progresívne Slovensko aj Demokrati. Tí sa zároveň pýtali, kto cestu financoval a či sa minister v Abú Zabí nestretol aj s predstaviteľmi finančnej skupiny PPF alebo ďalšími známymi podnikateľmi.

Partnerka tvrdí, že všetko platila v hotovosti

Po tom, ako prokuratúra nariadila vyšetrovanie doplniť, polícia vypočula aj Annu Benejovú, ktorá ministra na ceste sprevádzala. AKo píše Denník N, tá na začiatku výsluchu uviedla, že ju mrzí, že musí vysvetľovať okolnosti ich súkromnej dovolenky, keďže nie je verejnou činiteľkou.

Vyšetrovateľom následne opísala, že organizáciu celej cesty zabezpečovala ona. Tvrdí, že za dve letenky v prvej triede zaplatila približne 12 500 eur v hotovosti. Peniaze podľa nej pochádzali zo spoločných úspor.

Rovnako v hotovosti mala uhradiť aj pobyt v päťhviezdičkovom hoteli a všetky cesty taxíkmi počas pobytu v Spojených arabských emirátoch. Doklady o zaplatení hotela si podľa vlastných slov neodložila, pretože išlo o súkromnú dovolenku.

Rokovanie s prezidentom FIA malo byť súčasťou dovolenky

Matúš Šutaj Eštok aj jeho partnerka počas vyšetrovania zhodne tvrdili, že minister počas pobytu absolvoval pracovné stretnutie s prezidentom FIA Mohammedom bin Sulajemom. Podľa ich výpovedí rokovanie sprostredkoval prezident Slovenskej asociácie motoristického športu Dušan Koblíšek.

Benejová uviedla, že počas rokovania čakala mimo a o dianie na pretekoch sa nezaujímala. Minister sa následne dostal aj do priestorov štartového roštu, kam ich podľa výpovedí vpustili na základe špeciálnych akreditácií.

Minister tvrdil, že išlo o pracovnú cestu na vlastné náklady

Ministerstvo vnútra už v čase vypuknutia kauzy odmietalo, že by cestu financoval niekto iný. Rezort uviedol, že Matúš Šutaj Eštok prijal pozvanie od prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie Mohammeda bin Sulajema, pričom všetky náklady si hradil z vlastných peňazí.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok
Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Podľa ministerstva bola súčasťou programu aj diskusia o budúcej spolupráci a budovaní vzťahov, ktoré môžu byť prínosom pre Slovensko. Hovorca rezortu Matej Neumann vtedy odkázal, že minister vo svojom voľnom čase pracoval a ak to bude potrebné, podobnú súkromno pracovnú cestu si zaplatí aj v budúcnosti.

Polícia zostala pri pôvodnom závere

Prípad pritom polícia raz uzavrela už minulý rok. Prokuratúra však rozhodla, že dokazovanie treba doplniť. Vyšetrovatelia preto preverovali kúpu leteniek, vypočuli ďalších svedkov a opätovne sa zaoberali okolnosťami celej cesty. Ani nové dôkazy však podľa vyšetrovateľa nepotvrdili, že by minister prijal nenáležitú výhodu alebo že by jeho cestu financovala tretia osoba.

Matúš Šutaj Eštok počas výsluchu zopakoval, že vstup do zákulisia Formuly 1 nebolo možné kúpiť a dostal sa tam na pozvanie prezidenta FIA. Tvrdil tiež, že spojenie pracovného programu so súkromnou dovolenkou považuje za hospodárny postup. Vyšetrovateľ preto opätovne rozhodol, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania a kauzu definitívne uzavrel.

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