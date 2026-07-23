Nie je to Slovnaft ani OMV. Z veľkých čerpacích staníc zvýšila zisk iba jedna značka, pozrite si prehľad

Vlaňajší rok už priniesol viaceré prekvapivé hospodárske výsledky. V týchto týždňoch sa postupne odkrývajú správy ďalších veľkých firiem, pričom štatistiky už zverejnili aj všetci štyria najväčší hráči v segmente čerpacích staníc.
Konkrétne ide o Slovnaft, OMV, Shell a Orlen.
Uvedené spoločnosti sa na Slovensku udržali v zisku, pričom vo väčšine prípadov im mierne narástli aj tržby. Ani segment čerpacích staníc však minulý rok neobchádzali neočakávané udalosti, zmeny spotrebiteľského správania a ďalšie faktory, ktoré mali vplyv na konečný výsledok.
Slovnaftu klesol zisk, OMV opäť nad jednou miliardou
Ako vyplýva z tlačovej správy, ktorú zverejnila spoločnosť Slovnaft, hrubý zisk jej medziročne klesol takmer o 40 %. Podľa podaného daňového priznania dosiahol zisk pred zdanením 248 miliónov eur. Štátu spoločnosť odvedie 107 miliónov, z toho 60 miliónov na dani z príjmov a 47 miliónov prostredníctvom osobitného odvodu.
„Výsledky za rok 2025 odrážajú náročné prostredie, v ktorom európsky rafinérsky sektor fungoval. Napriek silnému poklesu ziskovosti sa nám vďaka mnohým vnútorným opatreniam podarilo udržať stabilnú prevádzku. Máme pred sebou masívne investičné zámery, ktoré budú prirodzene ovplyvnené vývojom na trhoch, ako aj podmienkami v domácej ekonomike,“ uviedol na margo výsledkov Gabriel Szabó, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Slovnaft.
Slovnaft vlani dosiahol tržby 5,61 miliardy eur, čo je mierny medziročný nárast zhruba o 1 %. Zisk mu klesol na úroveň 196 miliónov eur. Samozrejme, pri Slovnafte musíme brať do úvahy to, že maloobchodná sieť čerpacích staníc, ktorá zastrešuje predaj palív, nepalivového sortimentu či gastra, nie je jeho dominantným zdrojom príjmu.
Z hľadiska tržieb je opäť trhovou dvojkou OMV. Podľa zverejnenej výročnej správy bol hrubý, respektíve prevádzkový zisk na úrovni 21,53 milióna eur. Po zdanení sa v oficiálnych hospodárskych výsledkoch dostal na 13,87 milióna eur. Medziročne tak hovoríme o poklese zhruba 8 %. Pozitívom je, že spoločnosť dokázala druhý rok po sebe udržať tržby nad hranicou jednej miliardy eur a mierne ich navýšila.
„Rok 2025 bol pre OMV Slovensko obdobím stabilného rastu a posilňovania postavenia na trhu,“ uviedli zástupcovia OMV. Značka vlani pokračovala v rekonštrukcii bývalých čerpačiek Benzinol, modernizácii súčasnej siete a tiež rozvíjala koncept VIVA Billa, kde v spolupráci s potravinovým reťazcom zabezpečuje na vybraných čerpacích staniciach čerstvé potraviny a základný sortiment.
Shell klesli tržby tretí rok po sebe
S veľkými ambíciami rozbehol slovenskú expanziu aj poľský Orlen. Ten sa netajil tým, že by v priebehu nasledujúcich rokov chcel obsadiť pozíciu trhovej dvojky hneď za Slovnaftom. Ešte na konci roka 2022 mali Poliaci na Slovensku 51 čerpačiek, následne prebral desiatky staníc od skupiny MOL.
Orlen tiež úspešne rozbehol rozširovanie samoobslužných čerpacích staníc, o čom sme vás informovali ešte počas júna. „Aktuálne prevádzkujeme 39 samoobslužných staníc a v najbližšom období plánujeme otvoriť ďalšie tri nové lokality,“ potvrdila vtedy pre interez Klaudia Hrdličková, Head of Marketing, Sponsorship & PR spoločnosti Orlen Unipetrol Slovakia.
Čo sa týka konkrétnych výsledkov, Orlen medziročne dokázal mierne navýšiť svoje tržby a rok zakončil na úrovni 629 miliónov eur. Zisk oproti vlaňajšku klesol zhruba o 9 % a predstavoval 4,88 milióna eur.
Z hľadiska tržieb je slovenskou trhovou štvorkou etablovaná značka Shell. Spoločnosť u nás vykazuje stabilne ziskové podnikanie, ktoré podporuje pomerne rozsiahla sieť čerpacích staníc. Faktom ale je, že firme už tretí rok po sebe medziročne klesli tržby a kým v roku 2022 boli na úrovni 614 miliónov eur, minulý rok to bolo 567 miliónov eur.
Zaujímavé je, že Shell ako jediná značka z top štvorky vykázala nárast zisku, a to hneď o 77 %. Predvlani spoločnosť zarobila 4,8 milióna eur, minulý rok to bolo 8,59 milióna eur.
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