Žilinka vytkol Pellegrinimu vážne pochybenia: Rozhodnutie o Gašparovej nehode označil za nezákonné

Rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorým potrestal riaditeľa SIS Pavla Gašpara, nemusí byť definitívne. Do prípadu totiž vstúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý tvrdí, že hlava štátu pri disciplinárnom konaní porušila zákon. Žiada preto, aby prezident svoje rozhodnutie zrušil.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident SR napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
„Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,“ ozrejmil Žilinka.
Žilinka hovorí o viacerých pochybeniach
Ako ďalej vysvetlil, prezident SR v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom.
Prezident tiež podľa Žilinku nezistil presne a úplne skutočný stav veci, neustálil rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobil žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodol predčasne. V odôvodnení rozhodnutia opomenul Pellegrini podľa Žilinku správnu úvahu, ktorou sa ako správny orgán viedol pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné.
Hlava štátu tiež podľa Žilinku nezisťovala skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie, ktoré má znaky priestupku a uložila disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty, ktorá je za konanie majúce znaky priestupku ustanovená osobitným zákonom.
Kancelária prezidenta SR pre TASR potvrdila, že sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
Disciplinárne konanie súviselo s dopravnou nehodou
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári.
Pellegrini začiatkom marca informoval o tom, že ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Podľa prezidenta žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie.
Popísal priebeh nehody, vinníka nepoznáme
Prezident popísal aj priebeh nehody. Gašpar podľa spisu obchádzal auto, ktoré začalo odbáčať doľava. Najvyššiu dovolenú rýchlosť porušil o štyri kilometre za hodinu. Polícia podľa neho v spise vinníka nehody neuviedla.
Polícia podľa hlavy štátu uviedla, že sa pri nehode nikto nezranil. Na otázku, či sa psychické následky maloletej osoby po nehode nepočítajú za zranenie, prezident odpovedal, že z policajného spisu vyplýva, že rodičia maloletej účastníčky neumožnili vykonať znalecké posudzovanie.
„Samotní zákonní zástupcovia sa rozhodli, že neumožnia znalcovi vykonať takéto posudzovanie, a tým je táto otázka bezpredmetná, keď samotní rodičia alebo zákonní zástupcovia si neželajú, aby bolo znaleckým posudkom dokázané, že došlo k nejakej psychickej ujme. Preto aj z tohto pohľadu nemôžeme o ujme hovoriť,“ vyhlásil Pellegrini.
Hlava štátu doplnila, že Gašpar sa k disciplinárnemu konaniu riadne vyjadril. Vyjadriť sa mal aj k návrhu na disciplinárne konanie zo strany SaS, podľa Pellegriniho podozrenia vysvetlil. Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba.
Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári. Opozícia okolnosti zrážky opakovane označila za podozrivé. Gašpara kritizuje dlhodobo a viackrát na jeho disciplinárne konanie vyzvala.
Nahlásiť chybu v článku