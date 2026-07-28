3 európske štáty sú ideálne, ak chcete žiť v zahraničí. Poznáme najlepšie krajiny pre expatov v roku 2026

Panama, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Pozrite si rebríček krajín, kde sa expatom žije najlepšie.

Premýšľate nad tým, že by ste sa odsťahovali zo Slovenska do zahraničia? Nový rebríček odhalil, ktoré krajiny si expati najviac pochvaľujú. Prvé miesto obsadila krajina v Strednej Amerike. V prvej desiatke sa však umiestnili len tri európske krajiny. Prvú top trojku tvoria Panama, Mexiko a Thajsko.

Panama, Mexiko a Thajsko tvoria top trojku

Rebríček je zostavený na základe prieskumu organizácie InterNations, ktorá je medzinárodnou komunitou ľudí žijúcich a pracujúcich v zahraničí. V rámci prieskumu Expat Insider 2026 bolo takmer 8 000 expatov zo 162 rôznych národností požiadaných, aby sa podelili o to, ako veľmi sú spokojní vo svojom novom domove, a to v rámci piatich indexov – práca v zahraničí, osobné financie, kvalita života, základné potreby expatov a jednoduchosť usadenia sa.

Prvú priečku v rebríčku obsadila Panama, ktorú nájdete v Strednej Amerike. Táto krajina obstála najmä v kategórii jednoduchosti usadenia sa, čoho súčasťou je priateľskosť miestnych obyvateľov a ľahký návyk na miestnu kultúru, ako aj v kategórii nevyhnutných vecí pre expatov, čo zahŕňa jednoduché získanie víz a riešenie miestnej byrokracie.

Panama
Panama, foto: Pexels

Druhé miesto obsadilo Mexiko, ktoré obstálo v kategórii jednoduchosti usadenia sa vďaka tomu, aké ľahké je nájsť si tu priateľov a ako vítaní sa expati cítia.

Šťastných expatov nájdete aj v Thajsku, ktoré uzavrelo top trojku rebríčka. Expati v Thajsku chvália najmä nízke životné náklady a dostupné bývanie.

Najlepšie krajiny na život pre expatov v roku 2026

  1. Panama
  2. Mexiko
  3. Thajsko
  4. Spojené arabské emiráty
  5. Brazília
  6. Španielsko
  7. Singapur
  8. Portugalsko
  9. Malajzia
  10. Luxembursko

Do prvej desiatky sa dostali len tri európske krajiny – Španielsko, Portugalsko a Luxembursko. Najvyššie z nich sa umiestnilo Španielsko, ktoré obsadilo šieste miesto. Expati chválili kvalitu života, skvelé počasie, aktivity mimo práce, dostupnú verejnú dopravu a všeobecné možnosti cestovania.

Španielsko
Španielsko, foto: Unsplash

Portugalsko obsadilo ôsme miesto, obstálo v kategóriách osobné financie a ľahkosť usadenia sa. Prvú desiatku uzavrelo Luxembursko, kde expati chvália prácu, plat a istotu zamestnania.

V inom rebríčku, ktorý zostavil medzinárodný poskytovateľ poistenia William Russell, sa však umiestnili celkom iné krajiny. Reč je o rebríčku 10 najprívetivejších krajín a 10 najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026, v ktorom odborníci analyzovali šesť faktorov – skutočné skúsenosti expatov, veľkosť migrantskej populácie, mieru zamestnanosti cudzincov, postoj miestnych obyvateľov k imigrantom, bezpečnosť a otvorenosť víz.

Na základe tejto analýzy zistili, že noví prisťahovalci si môžu vybudovať šťastný život až v 10 krajinách a v 10 mestách. Z toho až sedem sa nachádza v Európe a dve z nich sú naše susedné krajiny – Česká republika a Rakúsko.

10 najprívetivejších krajín pre expatov v roku 2026

  1. Island
  2. Luxembursko
  3. Nový Zéland
  4. Austrália
  5. Švajčiarsko
  6. Írsko
  7. Kolumbia
  8. Česká republika
  9. Portugalsko
  10. Rakúsko

V rebríčku najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026 sa prvá trojica celkom obmenila, ale naši bratia Česi sa opäť umiestnili s ich stovežatou Prahou. No a Rakúsko vymenila naša ďalšia susedná krajina – Poľsko, ktoré s jeho hlavným mestom Varšavou obsadilo 8. miesto. V tomto rebríčku celkovo obstálo až päť európskych miest.

Praha
Praha, foto: Unsplash

10 najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026

  1. Zürich, Švajčiarsko
  2. Singapur (remíza)
  3. Tokio, Japonsko (remíza)
  4. Kodaň, Dánsko
  5. Mníchov, Nemecko
  6. Praha, Česká republika
  7. Dubaj, Spojené arabské emiráty
  8. Varšava, Poľsko
  9. Soul, Južná Kórea
  10. Hongkong

Ak teda premýšľate, že by ste si vyskúšali život v zahraničí, môžete sa inšpirovať týmito rebríčkami, pretože podľa odborníkov by ste práve v týchto krajinách totiž mali mať o čosi ľahšiu štartovaciu čiaru.

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