3 európske štáty sú ideálne, ak chcete žiť v zahraničí. Poznáme najlepšie krajiny pre expatov v roku 2026

Premýšľate nad tým, že by ste sa odsťahovali zo Slovenska do zahraničia? Nový rebríček odhalil, ktoré krajiny si expati najviac pochvaľujú. Prvé miesto obsadila krajina v Strednej Amerike. V prvej desiatke sa však umiestnili len tri európske krajiny. Prvú top trojku tvoria Panama, Mexiko a Thajsko.
Panama, Mexiko a Thajsko tvoria top trojku
Rebríček je zostavený na základe prieskumu organizácie InterNations, ktorá je medzinárodnou komunitou ľudí žijúcich a pracujúcich v zahraničí. V rámci prieskumu Expat Insider 2026 bolo takmer 8 000 expatov zo 162 rôznych národností požiadaných, aby sa podelili o to, ako veľmi sú spokojní vo svojom novom domove, a to v rámci piatich indexov – práca v zahraničí, osobné financie, kvalita života, základné potreby expatov a jednoduchosť usadenia sa.
Prvú priečku v rebríčku obsadila Panama, ktorú nájdete v Strednej Amerike. Táto krajina obstála najmä v kategórii jednoduchosti usadenia sa, čoho súčasťou je priateľskosť miestnych obyvateľov a ľahký návyk na miestnu kultúru, ako aj v kategórii nevyhnutných vecí pre expatov, čo zahŕňa jednoduché získanie víz a riešenie miestnej byrokracie.
Druhé miesto obsadilo Mexiko, ktoré obstálo v kategórii jednoduchosti usadenia sa vďaka tomu, aké ľahké je nájsť si tu priateľov a ako vítaní sa expati cítia.
Šťastných expatov nájdete aj v Thajsku, ktoré uzavrelo top trojku rebríčka. Expati v Thajsku chvália najmä nízke životné náklady a dostupné bývanie.
Najlepšie krajiny na život pre expatov v roku 2026
- Panama
- Mexiko
- Thajsko
- Spojené arabské emiráty
- Brazília
- Španielsko
- Singapur
- Portugalsko
- Malajzia
- Luxembursko
Do prvej desiatky sa dostali len tri európske krajiny – Španielsko, Portugalsko a Luxembursko. Najvyššie z nich sa umiestnilo Španielsko, ktoré obsadilo šieste miesto. Expati chválili kvalitu života, skvelé počasie, aktivity mimo práce, dostupnú verejnú dopravu a všeobecné možnosti cestovania.
Portugalsko obsadilo ôsme miesto, obstálo v kategóriách osobné financie a ľahkosť usadenia sa. Prvú desiatku uzavrelo Luxembursko, kde expati chvália prácu, plat a istotu zamestnania.
V inom rebríčku, ktorý zostavil medzinárodný poskytovateľ poistenia William Russell, sa však umiestnili celkom iné krajiny. Reč je o rebríčku 10 najprívetivejších krajín a 10 najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026, v ktorom odborníci analyzovali šesť faktorov – skutočné skúsenosti expatov, veľkosť migrantskej populácie, mieru zamestnanosti cudzincov, postoj miestnych obyvateľov k imigrantom, bezpečnosť a otvorenosť víz.
Na základe tejto analýzy zistili, že noví prisťahovalci si môžu vybudovať šťastný život až v 10 krajinách a v 10 mestách. Z toho až sedem sa nachádza v Európe a dve z nich sú naše susedné krajiny – Česká republika a Rakúsko.
10 najprívetivejších krajín pre expatov v roku 2026
- Island
- Luxembursko
- Nový Zéland
- Austrália
- Švajčiarsko
- Írsko
- Kolumbia
- Česká republika
- Portugalsko
- Rakúsko
V rebríčku najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026 sa prvá trojica celkom obmenila, ale naši bratia Česi sa opäť umiestnili s ich stovežatou Prahou. No a Rakúsko vymenila naša ďalšia susedná krajina – Poľsko, ktoré s jeho hlavným mestom Varšavou obsadilo 8. miesto. V tomto rebríčku celkovo obstálo až päť európskych miest.
10 najprívetivejších miest pre expatov v roku 2026
- Zürich, Švajčiarsko
- Singapur (remíza)
- Tokio, Japonsko (remíza)
- Kodaň, Dánsko
- Mníchov, Nemecko
- Praha, Česká republika
- Dubaj, Spojené arabské emiráty
- Varšava, Poľsko
- Soul, Južná Kórea
- Hongkong
Ak teda premýšľate, že by ste si vyskúšali život v zahraničí, môžete sa inšpirovať týmito rebríčkami, pretože podľa odborníkov by ste práve v týchto krajinách totiž mali mať o čosi ľahšiu štartovaciu čiaru.
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