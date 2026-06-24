Bratislavčania sa dočkali. Poznáme lokalitu prvej Biedronky, mieri do frekventovanej lokality

Bratislava Biedronka

Foto: TASR - Jaroslav Novák/Biedronka

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Lokalita prvej predajne Biedronky v Bratislave je známa. Poľský reťazec ju otvorí na Račianskej ulici v časti Nové Mesto.

Po viac ako roku od vstupu na slovenský trh sa poľský diskontný reťazec Biedronka konečne chystá aj do hlavného mesta. Podľa informácií by prvá bratislavská predajňa mala vzniknúť na Račianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.

Príchod Biedronky na Slovensko patril medzi najočakávanejšie udalosti v maloobchode za posledné roky. Hoci reťazec od marca 2025 otvoril viaceré predajne naprieč krajinou, Bratislava na svoju pobočku stále čakala. To by sa však malo čoskoro zmeniť.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Známy reťazec potešil zákazníkov novinkou. K jeho tovaru sa teraz dostanú pohodlnejšie
2.
Vibrátor pri samoobslužných pokladniciach prekvapil ľudí. Známy potravinový reťazec vysvetľuje dôvody
3.
V jednom z najmladších miest na Slovensku vyrastie nový Lidl. Reťazec si posilní pozíciu v regióne
Zobraziť všetky články (422)

Prvá predajňa v Novom Meste

Podľa informácií, ktoré sa objavili na budove v Bratislave, by nová predajňa mala vzniknúť na adrese Račianska 69. Ide o frekventovanú lokalitu v bratislavskom Novom Meste neďaleko zastávky Pionierska, ktorou denne prejdú tisíce cestujúcich.

Biedronka
Foto: Facebook (Biedronka Slovensko)

Okolie tvoria husté obytné zóny, kancelárske priestory aj dôležité dopravné spojenia. Nová predajňa tak môže osloviť nielen miestnych obyvateľov, ale aj ľudí dochádzajúcich do práce či študentov.

Bratislava bola dlho otáznikom

Práve absencia hlavného mesta medzi prvými lokalitami vyvolávala medzi zákazníkmi najviac otázok. Kým Biedronka otvárala obchody v menších mestách a obciach, Bratislavčania museli za nákupmi cestovať do okolitých lokalít. Vstup do hlavného mesta bol však viac než istý a predstavuje ďalšiu významnú etapu expanzie.

Biedronka Bratislava
Foto: Fb/Reťazce a obchody
Biedronka má aktuálne na Slovensku 17 predajní. Nachádzajú sa v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej, Nesvadoch, Kostolných Kračanoch a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene.

Bratislava je totiž najkonkurenčnejším maloobchodným trhom na Slovensku, kde už pôsobia všetky veľké obchodné reťazce. Prípravy na vstup do hlavného mesta prebiehajú dlhšie, reťazec zverejnil pracovné ponuky už v marci.

Biedronka hľadala do budúcej bratislavskej prevádzky manažéra predajne, zástupcu manažéra aj vedúceho zmeny. Mzdy sa pri vedúcich pozíciách začínajú približne od 1 600 eur mesačne, pričom v prípade manažéra môže odmena v závislosti od skúseností a bonusov presiahnuť hranicu 2 200 eur.

Chystá sa aj do Nitry

Okrem pripravovanej predajne Biedronky v Bratislave má poľský diskont rozpracovaný aj ďalší významný projekt. Reťazec totiž napreduje s prípravami obchodu v Nitre, kde by mal obsadiť dnes nevyužívaný objekt v blízkosti autobusovej a železničnej stanice.

Biedronka v Nitre
Na pozemku sa momentálne nachádza schátraná budova. Foto: interez.sk

Objekt v minulosti slúžil rôznym prevádzkam vrátane stavebnín či služieb dopravcu. Dnes však patrí medzi zanedbané miesta v okolí stanice. Práve to sa má zmeniť. Investor plánuje kompletnú rekonštrukciu budovy a úpravy jej okolia. Súčasťou zámeru sú aj stavebné zásahy do priľahlých komunikácií a chodníkov, ktoré majú zlepšiť prístup k budúcej predajni. Niektoré novovybudované prvky infraštruktúry by po dokončení mohli prejsť do vlastníctva mesta za symbolické jedno euro.

Expanzia má nabrať výrazne vyššie tempo

Poľský reťazec sa netají ambicióznymi plánmi na slovenskom trhu. Už pri príchode do krajiny avizoval, že jeho cieľom je vybudovať rozsiahlu sieť predajní a postupne sa zaradiť medzi významných hráčov v segmente diskontného predaja. Tomu zodpovedajú aj investície do logistického zázemia. Distribučné centrum vo Voderadoch totiž nebolo navrhnuté len pre súčasný počet obchodov, ale počíta s obsluhou podstatne rozsiahlejšej siete prevádzok v budúcnosti.

Momentálne pracujeme na viacerých projektoch týkajúcich sa nových predajní, keďže naším plánom do konca roka 2026 je mať otvorených 50 predajní. O otvorení nových predajní však zvyčajne informujeme bližšie k presnému dátumu otvorenia,” uviedli v minulosti pre interez zástupcovia slovenskej Biedronky. Viac sa dozviete v rozhovore so samotným predajcom.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia sa tu už nenajedia. Známa sieť reštaurácií zatvorila 21 pobočiek, nasledovať by mali aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Tip na výlet
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Mali sme to tu sami pre seba
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Lieky si v nočnej hodine v lekárni nekúpite: Video Kobielskeho nahnevalo Slovákov, BSK aj Dr. Max reagujú
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Našli sme tajomné kruhy v lese. Mohli byť dejiskom obradov, neďaleko sa nachádza nádherné jazero
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní. Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom a je zadarmo
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
Obchodné reťazce
Odborník na maloobchod: Vlna prepúšťania a zatvárania obchodov porastie, Slovensko zaplavujú diskonty
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
James žije na Slovensku už 27 rokov: Zabíjačka je moja obľúbená tradícia, ceny začínajú byť nepríjemné
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
1 na 1
Rastislav Káčer v 1 na 1: Ficovi ľudia sú prisatí na štátnom cecku. K Slovensku sa správajú ako k vojnovej koristi
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Desivá havária parníka General Slocum, voda bola plná utopených detí a žien. Tragédiu prekonal až 11. september
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac