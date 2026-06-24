Bratislavčania sa dočkali. Poznáme lokalitu prvej Biedronky, mieri do frekventovanej lokality

Po viac ako roku od vstupu na slovenský trh sa poľský diskontný reťazec Biedronka konečne chystá aj do hlavného mesta. Podľa informácií by prvá bratislavská predajňa mala vzniknúť na Račianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.
Príchod Biedronky na Slovensko patril medzi najočakávanejšie udalosti v maloobchode za posledné roky. Hoci reťazec od marca 2025 otvoril viaceré predajne naprieč krajinou, Bratislava na svoju pobočku stále čakala. To by sa však malo čoskoro zmeniť.
Prvá predajňa v Novom Meste
Podľa informácií, ktoré sa objavili na budove v Bratislave, by nová predajňa mala vzniknúť na adrese Račianska 69. Ide o frekventovanú lokalitu v bratislavskom Novom Meste neďaleko zastávky Pionierska, ktorou denne prejdú tisíce cestujúcich.
Okolie tvoria husté obytné zóny, kancelárske priestory aj dôležité dopravné spojenia. Nová predajňa tak môže osloviť nielen miestnych obyvateľov, ale aj ľudí dochádzajúcich do práce či študentov.
Bratislava bola dlho otáznikom
Práve absencia hlavného mesta medzi prvými lokalitami vyvolávala medzi zákazníkmi najviac otázok. Kým Biedronka otvárala obchody v menších mestách a obciach, Bratislavčania museli za nákupmi cestovať do okolitých lokalít. Vstup do hlavného mesta bol však viac než istý a predstavuje ďalšiu významnú etapu expanzie.
Bratislava je totiž najkonkurenčnejším maloobchodným trhom na Slovensku, kde už pôsobia všetky veľké obchodné reťazce. Prípravy na vstup do hlavného mesta prebiehajú dlhšie, reťazec zverejnil pracovné ponuky už v marci.
Biedronka hľadala do budúcej bratislavskej prevádzky manažéra predajne, zástupcu manažéra aj vedúceho zmeny. Mzdy sa pri vedúcich pozíciách začínajú približne od 1 600 eur mesačne, pričom v prípade manažéra môže odmena v závislosti od skúseností a bonusov presiahnuť hranicu 2 200 eur.
Chystá sa aj do Nitry
Okrem pripravovanej predajne Biedronky v Bratislave má poľský diskont rozpracovaný aj ďalší významný projekt. Reťazec totiž napreduje s prípravami obchodu v Nitre, kde by mal obsadiť dnes nevyužívaný objekt v blízkosti autobusovej a železničnej stanice.
Objekt v minulosti slúžil rôznym prevádzkam vrátane stavebnín či služieb dopravcu. Dnes však patrí medzi zanedbané miesta v okolí stanice. Práve to sa má zmeniť. Investor plánuje kompletnú rekonštrukciu budovy a úpravy jej okolia. Súčasťou zámeru sú aj stavebné zásahy do priľahlých komunikácií a chodníkov, ktoré majú zlepšiť prístup k budúcej predajni. Niektoré novovybudované prvky infraštruktúry by po dokončení mohli prejsť do vlastníctva mesta za symbolické jedno euro.
Expanzia má nabrať výrazne vyššie tempo
Poľský reťazec sa netají ambicióznymi plánmi na slovenskom trhu. Už pri príchode do krajiny avizoval, že jeho cieľom je vybudovať rozsiahlu sieť predajní a postupne sa zaradiť medzi významných hráčov v segmente diskontného predaja. Tomu zodpovedajú aj investície do logistického zázemia. Distribučné centrum vo Voderadoch totiž nebolo navrhnuté len pre súčasný počet obchodov, ale počíta s obsluhou podstatne rozsiahlejšej siete prevádzok v budúcnosti.
“Momentálne pracujeme na viacerých projektoch týkajúcich sa nových predajní, keďže naším plánom do konca roka 2026 je mať otvorených 50 predajní. O otvorení nových predajní však zvyčajne informujeme bližšie k presnému dátumu otvorenia,” uviedli v minulosti pre interez zástupcovia slovenskej Biedronky. Viac sa dozviete v rozhovore so samotným predajcom.
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