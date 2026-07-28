Vojaci na Cypre spôsobili pri odpaľovaní munície obrovský požiar: Z neznámeho dôvodu ignorovali predpisy

Cyperský minister obrany Vasilis Palmas nariadil v pondelok vyšetrovanie toho, prečo ženisti Národnej gardy ignorovali predpisy pri odpálení vyradenej munície, čím spôsobili rýchlo sa šíriaci požiar krovinatých porastov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Palmas vyjadril „hlbokú nespokojnosť a silné rozhorčenie“ nad tým, že ženijný prápor zničil šesť protitankových striel na strelnici Kalo Chorio na južnom pobreží krajiny uprostred obdobia požiarov. Zdôraznil, že teploty vzduchu dosahovali 40 stupňov Celzia a takéto výbuchy sú počas letných mesiacov zakázané.
„Chápete, že budem konať so všetkou prísnosťou, ktorú si takéto okolnosti vyžadujú,“ povedal minister novinárom. Približne 100 hasičov s pomocou ôsmich lietadiel dostalo požiar pod kontrolu po tom, ako spálil 120 hektárov porastov. Preventívne pred ním evakuovali dve menšie obce. Na domoch ani inom majetku nevznikli škody.
Európa v plameňoch
Španielsko a Francúzsko, kde lesné požiare prinútili opustiť domovy viac než 300 000 ľudí, prijali ako pomoc od európskych krajín lietadlá a vrtuľníky na hasenie požiarov. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedla eurokomisárka pre krízové situácie Hadja Lahbibová.
Do pondelka bolo vo Francúzsku nasadených päť lietadiel a dva vrtuľníky z Česka, Chorvátska, Portugalska, Slovenska a Švédska, uviedla Európska komisia (EK). Očakáva sa tiež príchod dvoch vrtuľníkov z Nemecka a dvoch lietadiel z Turecka. Španielsko doteraz dostalo šesť lietadiel z Grécka, Talianska a Turecka. Portugalsko zároveň vyslalo tri pozemné tímy pozostávajúce zo 134 hasičov a 41 vozidiel.
Pomoc bola zorganizovaná a financovaná prostredníctvom mechanizmu EÚ pre reakciu na krízové situácie, dodala EK. „Žiadna krajina by nikdy nemala čeliť katastrofe takéhoto rozsahu sama,“ vysvetlila eurokomisárka Lahbibová. Medzičasom španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska v pondelok informoval, že Španielsko čakajú „rozhodujúce“ dva dni na zvládnutie a obmedzenie lesných požiarov. Následne sa totiž očakáva zhoršenie podmienok na hasenie v dôsledku rastúcich teplôt.
Lesné požiare, ktoré zasiahli oblasti západne od Madridu, sa počas noci „spomalili“, naďalej však predstavujú hrozbu, uviedla v pondelok tamojšia regionálna vláda, ktorá vyzvala obyvateľov, aby zostali „mimoriadne obozretní“. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez v pondelok uviedol, že rozsiahly lesný požiar v regióne Gironde na juhozápade krajiny sa „stabilizoval, čo znamená, že sa počas noci nerozšíril. Nie je však pod kontrolou“ a kedykoľvek sa môže znovu rozšíriť.
Nuñez doplnil, že od utorka sa vo Francúzsku očakáva ďalšia vlna intenzívnych horúčav. „Treba byť naozaj veľmi opatrný. Situácia je stále nepriaznivá,“ vyhlásil Nuñez. Podľa neho požiar v departemente Gironde zasiahol viac ako 40 000 hektárov územia, čo je výrazne viac než v roku 2022, keď sa plamene prehnali územím s rozlohou 22 000 hektárov.
Macron posiela hasičom odkaz
Túto bitku spoločne vyhráme, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron s odkazom na rozsiahly lesný požiar pri meste Bordeaux na juhozápade krajiny. Počas návštevy koordinačného centra záchranných zložiek vyzval hasičov, aby zostali silní, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
„Vzdorujeme úplne bezprecedentnému požiaru,“ skonštatoval Macron a ocenil hasičov, ktorým sa v pondelok po niekoľkých dňoch podarilo zastaviť ďalšie šírenie plameňov. Zároveň však upozornil, že situácia ešte nie je pod kontrolou. „Nasledujúce týždne budú náročné,“ vyhlásil.
V regióne Gironde na juhozápade Francúzska pokračuje boj s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý úrady označujú za najhoršiu krízu súvisiacu s požiarmi od druhej svetovej vojny. Oheň už zasiahol územie štvornásobne väčšie ako Paríž a prinútil približne 220 000 ľudí opustiť svoje domovy.
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