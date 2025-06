Kebab za 8 eur, hranolky za 4 eurá: Navštívili sme fastfood v Chorvátsku. Najete sa však aj v miestnych pekárňach

Chorvátsko je medzi Slovákmi stále obľúbenou destináciou, no ceny tu za posledné roky poriadne narástli. Zisťovali sme pre vás, ako je to s cenami v stánkoch s rýchlym občerstvením a či sa dá v prímorskom letovisku najesť aj bez toho, aby ste za obed minuli váš celodenný rozpočet.

Nedávno sme vás informovali, aké sú ceny potravín v Chorvátsku a či sa vám oplatí prísť na dovolenku s plným kufrom jedla z domu alebo si nakúpiť až priamo v cieľovej destinácii. No pozreli sme sa aj na to, koľko vás vyjde obed v reštaurácii, koľko stojí pivo, káva či iné alkoholické a nealkoholické nápoje, ale aj na to, aká je cena pohonných hmôt či parkovania. Tentoraz sme sa zamerali na ceny obedov vo fastfoode.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Bencúrovou.

Takéto sú ceny vo fastfoode v Chorvátsku

Počas našich letných ciest po Chorvátsku sme sa rozhodli, že pre vás zmapujeme ceny jedál, aby ste si vedeli lepšie naplánovať váš dovolenkový rozpočet. Najmä, ak sa sem chystáte v najbližších týždňoch užiť si chvíle vytúženého voľna.

Pred časom sme vám priniesli podrobný prehľad cien obedov v klasických reštauráciách, ktoré nás prekvapili svojou výškou. Preto sme sa zamerali aj na cenovú ponuku v podnikoch rýchleho občerstvenia.

Napríklad v chorvátskom meste Gradac kúpite kebab za 8 eur, hamburger menu za 11 eur, hotdog za 4 eurá a hranolky za 3 eurá. No navštívili sme aj miestnu pekáreň, keďže Chorváti sú známi svojimi výbornými pekárňami, kde si okrem chutného slaného a sladkého pečiva môžete dať aj obložený sendvič za 6 eur.