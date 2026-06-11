Tajomstvo sviežeho mejkapu počas horúčav: Večný problém vyriešia jednoduché triky

Žena s mejkapom a produkty na líčenie

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Jana Petrejová
Mejkap, ktorý prežije leto. 

Horúce letné dni dokážu potrápiť nielen našu pokožku, ale aj mejkap. Vysoké teploty, vlhkosť vzduchu, potenie či zvýšená tvorba kožného mazu spôsobujú, že podkladový krém sa začne rozmazávať, očné linky sa otláčajú a líčenie stráca svoju sviežosť už po niekoľkých hodinách.

Letné mesiace sú pre milovníčky mejkapu skutočnou skúškou trvácnosti. To, čo ráno vyzerá bezchybne, sa už o pár hodín môže zmeniť na rozmazané linky a nerovnomerný podklad. Horúčava však nemusí znamenať koniec dokonalého líčenia – stačí vedieť, ako na to, píše portál Republic.

Dobrou správou je, že stačí niekoľko jednoduchých úprav v starostlivosti o pleť a pri samotnom líčení, aby váš mejkap vydržal krásny od rána až do večera. Nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne techniky alebo produkty.

Žena v prírode
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Základom je ľahký hydratačný krém

Mnohé ženy robia chybu, že počas leta vynechávajú hydratáciu. Práve dobre hydratovaná pleť však vytvára ideálny základ pre mejkap. Siahnite po ľahkom, nemastnom hydratačnom kréme, ktorý sa rýchlo vstrebáva a nezanecháva na pokožke ťažký film. Pleť bude svieža a pripravená na ďalšie produkty.

Nezabúdajte na primer

Ak chcete, aby vám líčenie vydržalo čo najdlhšie, primer by mal byť neoddeliteľnou súčasťou vašej rutiny. Funguje ako spojovací most medzi starostlivosťou o pleť a mejkapom. Pomáha vytvoriť hladký povrch, zjednocuje textúru pokožky, opticky minimalizuje póry a zároveň pomáha regulovať nadmerné mastenie pleti.

Menej je niekedy viac

Počas horúcich dní sa oplatí vyhnúť príliš hrubým vrstvám produktov. Ťažké líčenie má tendenciu vplyvom tepla a potu rýchlejšie schádzať z tváre. Oveľa lepšou voľbou sú tenké vrstvy mejkapu, ktoré sa ľahšie zapracujú do pleti a pôsobia prirodzenejšie.

Dievča sa líči
Foto: Image by freepik

Stavte na vodeodolné produkty

Leto je ideálnym obdobím na používanie vodeodolných kozmetických produktov. Maskary, očné linky či dlhotrvajúce mejkapy s vodeodolným zložením dokážu odolávať potu, vlhkosti aj vysokým teplotám výrazne lepšie než bežné produkty.

Mejkap správne zafixujte

Fixačný púder je počas leta veľkým pomocníkom. Pomáha absorbovať prebytočný maz a redukuje nežiaduci lesk pleti. Osobitnú pozornosť venujte takzvanej T-zóne, teda čelu, nosu a brade, ktoré sa počas dňa zvyknú mastiť najviac.

Nezabudnite na fixačný sprej

Ak chcete, aby vaše líčenie vydržalo čo najdlhšie, siahnite po fixačnom spreji. Ten pomáha “uzamknúť” mejkap na mieste, zjednotiť jednotlivé vrstvy produktov a zároveň eliminuje príliš púdrový vzhľad pleti. Výsledkom je prirodzenejší a sviežejší efekt.

V horúčavách zvoľte minimalistický prístup

Počas extrémne teplých dní nemusíte na pleť nanášať množstvo produktov. Často postačí tónovací hydratačný krém, korektor a vodeodolná maskara. Príliš krycie a ťažké líčenie môže pôsobiť neprirodzene a v horúčavách nevydrží tak dlho ako ľahšie alternatívy.

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Krása aj počas najhorúcejších dní

Nezabúdajte, že počas leta je rovnako dôležitá aj pravidelná starostlivosť o pleť. Dôkladné čistenie, hydratácia a používanie opaľovacieho krému vytvárajú základ pre zdravú a krásne vyzerajúcu pokožku. Ak k tomu pridáte správne zvolené produkty a pár osvedčených trikov, váš mejkap zvládne aj tie najhorúcejšie dni bez toho, aby stratil svoj svieži vzhľad. Letné počasie nemusí znamenať neustále opravovanie rozmazaného mejkapu.

Správna príprava pleti, vhodne zvolené produkty a ich dôkladná fixácia dokážu výrazne predĺžiť výdrž líčenia. Na druhej strane, môžete to brať aj inak. Letné obdobie neprináša len výzvy v líčení, ale aj zmenu pohľadu na krásu samotnú. Namiesto dokonale “vyretušovaného” vzhľadu sa do popredia dostáva prirodzenosť, uvoľnenosť a menej prísne pravidlá. Užívajte si leto po svojom bez neustálej kontroly mejkapu v zrkadle.

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