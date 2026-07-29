Na Slovensku sa budeme doslova piecť: Čakajú nás pekelné dni bez oddychu, môže byť až 40 stupňov

Ak ste si po chladnejších dňoch vydýchli, dlho to nepotrvá. Slovensko čaká prudký obrat počasia a podľa meteorológov môže ísť o jednu z najvýraznejších vĺn horúčav tohto roka. Už na konci týždňa môžu teploty na juhozápade krajiny vystúpiť až na 40 °C, pričom extrémne horúčavy nemajú skončiť ani po víkende.
Meteorológovia z portálu iMeteo upozorňujú, že nad Slovensko začne prúdiť mimoriadne teplý vzduch z Afriky. Na prichádzajúcu vlnu horúčav upozorňuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý už vydal výstrahy pred vysokými teplotami. Ďalšie informácie priniesla agentúra TASR.
Nad Slovensko prúdi horúci vzduch priamo z Afriky
Tlaková výš, ktorá ovplyvňovala počasie v strednej Európe, sa presúva nad Ukrajinu, Moldavsko a Rumunsko. Práve to otvorí cestu veľmi teplému tropickému vzduchu, ktorý začne nad Slovensko prúdiť od juhozápadu. Meteorológovia upozorňujú, že tentoraz bude situácia odlišná od horúčav na konci júna.
Vtedy sa teplý vzduch dostával do našej oblasti obchádzkou cez Pyrenejský polostrov, Francúzsko a Nemecko. Teraz bude prúdenie oveľa priamejšie, čo znamená ešte vyššie teploty. Najhorúcejšie dni prídu počas víkendu. Nad Európou sa síce bude nachádzať studený front, no podľa aktuálnych predpovedí cez Slovensko neprejde. Výrazné ochladenie preto neprinesie. Len na severe sa môžu v nedeľu ojedinele vytvoriť prehánky alebo búrky.
Prvá šanca na 40 °C príde už v piatok
Horúčavy sa budú stupňovať prakticky každý deň. Už v stredu môžu teploty na juhozápade vystúpiť na 35 až 36 °C, vo štvrtok približne na 38 °C a v piatok sa prvýkrát objavuje reálna možnosť, že teplomery ukážu 40 °C. Takéto hodnoty by Slovensko opäť priblížili k historickému rekordu. Ten stále drží Kamenica nad Hronom, kde meteorológovia namerali 41,3 °C.
Podľa meteorologičky Jany Potankovej zo SHMÚ sa vlna horúčav, ktorá sa začína v stredu, pravdepodobne skončí až 6. alebo 7. augusta. Horúce pritom nebudú len popoludnia. Meteorológovia očakávajú aj tropické noci, počas ktorých teplota neklesne pod 20 °C, takže organizmus si nebude môcť poriadne oddýchnuť ani po západe slnka.
Prílev veľmi teplého vzduchu sa od štvrtka ešte zosilní. SHMÚ preto vydal na ďalšie dni výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. V stredu platia výstrahy prvého a druhého stupňa, pričom druhý stupeň sa týka najmä krajného západu a juhozápadu Slovenska. V piatok by sa najvyššie výstrahy mohli rozšíriť na veľkú časť územia.
Ochladenie bude len krátke
Ak niekto očakáva, že víkend prinesie výraznú úľavu, predpovede hovoria niečo iné. Cez Česko a Poľsko síce postúpi studený front, ktorý prinesie viac oblačnosti a miestami aj prehánky či búrky, no cez Slovensko podľa aktuálnych modelov neprejde. Ochladenie tak bude len čiastočné a pocítia ho najmä obyvatelia severu a severozápadu krajiny.
Už počas budúceho týždňa sa navyše nad Slovensko dostane ďalšia vlna veľmi teplého vzduchu po prednej strane tlakovej níže postupujúcej z Atlantiku cez Britské ostrovy až nad Škandináviu. Práve vtedy môže podľa meteorológov prísť teplotný vrchol celej vlny horúčav.
Búrky sucho nezastavia
S horúčavami prichádza aj ďalší problém. Slovensko bude naďalej zápasiť s nedostatkom zrážok. Počas víkendu aj v ďalších dňoch sa síce môžu objaviť búrky, no pôjde najmä o lokálne javy. Takéto zrážky pritom dlhodobé sucho veľmi nezmiernia. Prudký dážď z búrok často rýchlo odtečie do riek a vysušená pôda nestihne vodu nasať. Oveľa väčší význam by mali vytrvalé a plošné dažde, ktoré však predpovede zatiaľ neukazujú.
Najhoršia situácia by mala byť na juhu Slovenska. Práve tam môže podľa meteorologických modelov až do polovice augusta spadnúť len minimum zrážok, prípadne vôbec žiadne. Aktuálne prognózy zároveň naznačujú, že august bude teplotne nadpriemerný a zrážkovo podpriemerný, čo znamená ďalšie prehlbovanie sucha.
Horúčavy môžu byť nebezpečné pre zdravie
Extrémne teploty predstavujú riziko najmä pre deti, seniorov, tehotné ženy a ľudí s chronickými ochoreniami. Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, zvracanie, malátnosť či kolapsové stavy. V najvážnejších prípadoch môžu byť následky život ohrozujúce.
Odborníci odporúčajú pravidelne dopĺňať tekutiny aj bez pocitu smädu, obmedziť fyzickú námahu počas najteplejších hodín, nezdržiavať sa zbytočne na priamom slnku a nosiť ľahké oblečenie, pokrývku hlavy aj slnečné okuliare. Samozrejmosťou by malo byť používanie opaľovacích krémov.
Zdravotníci zároveň pripomínajú, že deti ani domáce zvieratá nesmú zostať ani na krátky čas v zaparkovanom aute. Ak sa objaví silná slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, je potrebné čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.
Extrémne teploty, vyschnutá vegetácia a dlhodobý nedostatok vlahy vytvoria ideálne podmienky na vznik požiarov. Zároveň sa očakáva ďalší pokles hladín riek, podzemných vôd aj vody v studniach. Ak sa súčasné prognózy naplnia, Slovensko čaká minimálne týždeň mimoriadne náročného počasia, počas ktorého budú vysoké teploty zaťažovať nielen ľudí, ale aj prírodu. Výraznejšie plošné zrážky zostávajú zatiaľ v nedohľadne.
Horúčavy ohrozujú aj voľne žijúce zvieratá
Na pomoc voľne žijúcim zvieratám upozorňuje aj občianske združenie Sloboda zvierat. Pripomína, že počas horúcich a suchých dní majú vtáky, ježky aj ďalšie živočíchy čoraz väčší problém nájsť vodu.
Združenie preto vyzýva ľudí, aby pred dom, na balkón, do záhrady alebo aspoň na parapet umiestnili misku s čerstvou vodou. Tú je potrebné pravidelne dopĺňať a meniť. Do nádoby odporúča vložiť aj väčší kamienok, aby sa z nej mohli bezpečne napiť aj včely a ďalší hmyz bez rizika utopenia.
Ak máte záhradu, pomôcť môžete aj plytkou nádobou s vodou na kúpanie pre vtáky alebo pravidelným zalievaním časti pozemku. Vlhká pôda uľahčuje ježkom, vtákom aj ďalším živočíchom hľadanie potravy a niektorým druhom poskytuje materiál na stavbu hniezd.
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