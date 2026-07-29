Andrej Bičan po rokoch prelomil mlčanie o návrate na obrazovky: Televízia mu zatiaľ nechýba

Keď sa povie Andrej Bičan, mnohí diváci si okamžite vybavia jeho energický prejav, nezameniteľný humor a množstvo zábavných momentov z televíznych obrazoviek. Moderátor, ktorý patrí medzi výrazné osobnosti slovenského šoubiznisu, bol dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou obľúbených relácií a získal si priazeň divákov.
Najväčšiu stopu zanechal najmä v súťažnej relácii 5 proti 5, ktorú moderoval dlhých 15 rokov. Jeho spontánnosť, vtipné reakcie a schopnosť komunikovať so súťažiacimi z nej urobili jednu z relácií, pri ktorých mnohí Slováci zvykli tráviť televízne večery. Vie si Andrej Bičan predstaviť, že by sa vrátil na televízne obrazovky? Pre Plusku sa vyjadril jasne.
Sústredí sa na rádio
Keď potvrdil, že končí ako moderátor v obľúbenom zábavnom programe, mnohí ostali v nemom úžase. Najprv sa hovorilo o zrušení relácie, následne médiá obletela informácia od STVR, že 5 proti 5 nekončí a od jesene 2026 bude mať moderátorov Andyho Krausa a Petra Marcina. Už sú to necelé štyri roky, čo sa Andrej Bičan neukázal na televíznych obrazovkách.
Ako sám prehovoril, ponuky sa mu zatiaľ nehrnú. “Čo sa týka televíznych pracovných ponúk, momentálne neexistuje žiadna na stolíku, čo je aj dobré. Kumulujem si totiž energiu na to, aby skrátka to rádio dostávalo maximálne kilojoule. Mám veľmi dobrého partnera, ktorému venujem naozaj veľmi veľa času,” odvetil moderátor a nechýbal ani jeho povestný humor.
Hoci si mnohí diváci jeho návrat na televízne obrazovky určite želajú, samotný moderátor to dnes vníma inak. Po rokoch strávených pred kamerami má pocit, že si svoju televíznu kapitolu naplno užil a nič mu nechýba.
Na otázku, či mu moderovanie chýba, odpovedal otvorene: “Televízny úspech, ktorý som si vystrúhal z toho dreva, bol taký enormný, že som televízne naplnený. A či mi to chýba? Ani nie. Aj do rádia ma museli prehovárať, aby som prišiel. Som spokojný s tým, čo som dnes a čo som bol predvčerom. A brutálne mi to vyhovuje,” poznamenal.
Budú ho diváci ešte vídať v televízii?
Dnes síce tvrdí, že televízny návrat aktívne nevyhľadáva, úplne ho nevylučuje. Ak by však prišla zaujímavá ponuka, Andrej Bičan by sa jej nebránil. Na otázku, či si ešte vie predstaviť návrat na obrazovky, odpovedal sebe vlastným spôsobom – s dávkou humoru a nadhľadu: “Samozrejme. Veľmi sa teším, že existujú platformy ako Po*nhub a Redtube, kde by som ešte mohol možno niečo… Ale nie som si celkom istý, či som v takej kondícii,” dodal.
Zanechal výraznú stopu
Andrej Bičan stále zostáva osobnosťou, ktorá dokáže zaujať. Či už svojím humorom, pohotovými reakciami alebo tým, že aj z obyčajnej situácie dokáže vytvoriť zábavný moment. Práve tieto vlastnosti mu počas rokov priniesli priazeň divákov a dôvod, prečo si ho mnohí stále spájajú s kvalitnou televíznou zábavou.
Či sa teda ešte niekedy objaví na televíznych obrazovkách, zostáva otvorené. Jedno je však isté – ak by sa tak stalo, mnohí diváci by jeho návrat privítali s nostalgiou. Nebol totiž len moderátorom jednej relácie, ale tvárou éry, na ktorú veľa ľudí dodnes spomína.
A aj keď ho väčšina ľudí pozná ako človeka, ktorý rozdáva smiech, aj on zažil chvíle, pri ktorých mu do smiechu nebolo. Jednou z nich bola vážna autonehoda, na ktorú dodnes spomína s veľkým rešpektom.
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