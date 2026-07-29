Vliezol do odomknutého auta, dostať sa von už nedokázal: Medveď trúbením zobudil obyvateľov

Medveď uviazol v aute

Reprofoto: X/@vegasyx

Nina Malovcová
Do auta vliezol cez odomknuté dvere.

Nepríjemné nočné trúbenie, ktoré nedalo spať obyvateľom malej obce Gold Hill v americkom štáte Colorado, malo napokon veľmi nečakaného vinníka. Miestni si spočiatku mysleli, že niekto bezdôvodne trúbi alebo má poruchu na aute. Keď sa však ráno pozreli dovnútra vozidla, našli tam medveďa, ktorý sa nedokázal dostať von.

O kurióznom incidente informoval portál KYMA, ktorý zverejnil aj video uviaznutého zvieraťa. Medveď sa podľa všetkého počas nočného potulovania dostal do odomknutého auta. Ako však píše aj portál TV JOJ, dvere sa však za ním zatvorili a zviera zostalo uväznené vo vnútri. Pri snahe uniknúť pobehovalo po interiéri a opakovane narážalo do volantu, čím neúmyselne aktivovalo klaksón.

Trúbenie sa ozývalo celé hodiny

Auto stálo v obci vzdialenej približne 70 kilometrov od Denveru a hlasný zvuk sa niesol okolím prakticky počas celej noci. Obyvatelia netušili, čo sa deje, a vysvetlenie hľadali skôr medzi susedmi než v lesoch, ktoré obec obklopujú.

„Zasekol sa v aute. Celú noc som počul trúbenie. Myslel som si, že to bol šialený sused,“ povedal muž, ktorý medveďa vo vozidle natočil. Keď sa ukázalo, čo je príčinou hluku, bolo jasné, že bude potrebné nájsť spôsob, ako zviera dostať von bez toho, aby sa niekto vystavil nebezpečenstvu.

Medveď z auta vybehol hneď po otvorení dverí

Záchranári spolu s obyvateľmi sa rozhodli otvoriť vozidlo z bezpečnej vzdialenosti. Na kľučku priviazali lano a dvere otvorili bez toho, aby sa museli k medveďovi priblížiť.

Zviera po otvorení auta okamžite vybehlo von a ušlo späť do lesa. Vozidlo však opustilo vo výrazne horšom stave. Podľa portálu poškodil medveď čalúnenie interiéru a počas pohybu vo vozidle aktivoval aj airbag spolujazdca.

Podobné prípady sú v USA oveľa častejšie, než by sa mohlo zdať

Hoci incident z Colorada pôsobí ako kuriózna výnimka, opak je pravdou. Portál Vice upozorňuje, že medvede sa do áut dostávajú pravidelne a podobných prípadov sú v Spojených štátoch desiatky.

V Colorade riešili takmer identickú situáciu už v roku 2016, keď sa medveď zamkol v zaparkovanom Subaru a zničil jeho interiér. O rok neskôr v Severnej Karolíne našiel majiteľ vo svojom aute uväzneného medveďa, ktorý roztrhal sedadlá aj airbagy. Zaujímavosťou je, že vo vozidle po sebe nechal granolovú tyčinku, ktorá ho pravdepodobne prilákala.

Ďalší prípad sa odohral v roku 2023 pri jazere Tahoe v Kalifornii. Žena našla vo svojom aute medveďa, ktorý počas pobytu vo vozidle stihol takmer zničiť celý interiér. Polícia zviera vypustila otvorením dverí a medveď pokojne odišiel späť do prírody.

Miestna ochranárska organizácia The Bear League dokonca tvrdí, že len v oblasti Tahoe zaznamenávajú denne približne 15 až 25 prípadov, keď medvede otvoria zaparkované autá. Hoci toto číslo pôsobí až neuveriteľne, podľa organizácie ide o dôsledok toho, že zvieratá vo vozidlách hľadajú potravu.

V tom istom roku riešili nezvyčajnú situáciu aj v štáte Connecticut. Vo vozidle sa uväznila medvedica spolu s jedným mláďaťom, zatiaľ čo ďalšie mláďa zostalo čakať vonku. Aj v tomto prípade skončil interiér auta výrazne poškodený.

Spoločným menovateľom väčšiny týchto prípadov sú odomknuté dvere alebo jedlo ponechané vo vozidle. Medvede sa do áut dostanú pomerne ľahko, no keď sa dvere zatvoria, často už nevedia nájsť cestu späť von. Nasleduje panika, počas ktorej zvieratá poškodia sedadlá, palubnú dosku či airbagy, kým sa im niekto nepríde na pomoc.

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