Jej veličenstvo pridalo video s indíciami a vlajkami: Ľudia si myslia, že už cestuje na Slovensko

Reprofoto: Instagram/gwynethmcmullen

Nina Malovcová
Kráľovná Slovenska Gwen McMullen
Jej veličenstvo ukázalo lietadlo aj slovenskú vlajku, internet špekuluje.

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorá sa po reakciách slovenských používateľov sociálnych sietí začala prezývať „Queen of Slovakia“, opäť rozvírila diskusiu na internete. Najnovšie príspevky totiž naznačujú, že by mohla byť na ceste a mnohí ľudia sú presvedčení, že jej cieľom je práve Slovensko.

Do pozornosti slovenských používateľov sa dostala pre svoju podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete následne zaplavili koláže, satirické úpravy a vtipné porovnania, ktoré sa rýchlo stali virálnymi a dostali sa až za veľkú mláku k samotnej Gwen.

Viac z témy Kráľovná Slovenska Gwen McMullen:
1.
Kráľovná Slovenska Gwen všetkých prekvapila: V jej vtipnom príspevku sa objavil premiér Fico
2.
Kráľovná Slovenska všetkých dojala: Vypredala svoj merch za menej ako deň, peniaze darovala Depaul
3.
Jej veličenstvo prehovorilo k národu v slovenčine: Kráľovná má pre nás odkaz, pripravila aj prekvapenie
Zobraziť všetky články (6)

Najskôr naznačila, že sa chystá na let

Najstarší z aktuálnych príspevkov má približne 10 hodín. McMullen v ňom naznačuje, že sa pripravuje na cestu a ponáhľa sa, aby stihla lietadlo. „Keď mi môj priateľ povie, aby som sa poponáhľala s prípravou, lebo prídeme neskoro na lietadlo.“ Práve tento text vo videu spustil medzi slovenskými používateľmi nové špekulácie o tom, že influencerka by mohla skutočne cestovať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

Krátko nato zverejnila ďalšie video, v ktorom stojí pred súkromným lietadlom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

V ďalších príspevkoch sa už nachádza priamo v interiéri lietadla. Sedí na koženom sedadle a v ruke drží pohár s vínom, pričom má na hlave korunku, ktorú často používa ako súčasť svojej „kráľovskej“ identity na sociálnych sieťach.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

Cieľ cesty zatiaľ nepotvrdila

McMullen však vo videách ani v popisoch neuviedla, kam presne cestuje. Destináciu zatiaľ neprezradila, čo ponecháva priestor na dohady. Keďže influencerka sa už skôr označila za „Queen of Slovakia“ a reagovala na popularitu, ktorú si získala medzi slovenskými používateľmi, časť fanúšikov je presvedčená, že by mohla byť na ceste práve sem, za svojimi „poddanými“.

Zo žartu virál, z virálu reálny čin

McMullen sa do centra pozornosti dostala po tom, čo si slovenskí používatelia začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete zaplavili koláže a satirické úpravy.

Sama na situáciu reagovala videom, v ktorom sa označila za „kráľovnú Slovenska“ a priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. V predchádzajúcom vyjadrení uviedla: „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky.“ Negatívnym komentárom odkázala, že ich autorom odpúšťa.

Vydala a vypredala dokonca svoj vlastný merch.

Naznačila aj cestu na Slovensko

Influencerka už skôr naznačila, že by sa rada osobne dostala na Slovensko. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala,“ uviedla v jednom z predchádzajúcich videí. Gwen McMullen pôsobí najmä na platforme TikTok, kde začala publikovať vo februári 2022.

Postupne si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu a jej obsah sa zameriava na módu, humor a každodenné situácie spracované s nadhľadom. Aktívna je aj na Instagrame, kde komunikuje so sledovateľmi a spolupracuje so značkami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac