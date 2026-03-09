Jej veličenstvo pridalo video s indíciami a vlajkami: Ľudia si myslia, že už cestuje na Slovensko

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorá sa po reakciách slovenských používateľov sociálnych sietí začala prezývať „Queen of Slovakia“, opäť rozvírila diskusiu na internete. Najnovšie príspevky totiž naznačujú, že by mohla byť na ceste a mnohí ľudia sú presvedčení, že jej cieľom je práve Slovensko.
Do pozornosti slovenských používateľov sa dostala pre svoju podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete následne zaplavili koláže, satirické úpravy a vtipné porovnania, ktoré sa rýchlo stali virálnymi a dostali sa až za veľkú mláku k samotnej Gwen.
Najskôr naznačila, že sa chystá na let
Najstarší z aktuálnych príspevkov má približne 10 hodín. McMullen v ňom naznačuje, že sa pripravuje na cestu a ponáhľa sa, aby stihla lietadlo. „Keď mi môj priateľ povie, aby som sa poponáhľala s prípravou, lebo prídeme neskoro na lietadlo.“ Práve tento text vo videu spustil medzi slovenskými používateľmi nové špekulácie o tom, že influencerka by mohla skutočne cestovať.
Krátko nato zverejnila ďalšie video, v ktorom stojí pred súkromným lietadlom.
V ďalších príspevkoch sa už nachádza priamo v interiéri lietadla. Sedí na koženom sedadle a v ruke drží pohár s vínom, pričom má na hlave korunku, ktorú často používa ako súčasť svojej „kráľovskej“ identity na sociálnych sieťach.
Cieľ cesty zatiaľ nepotvrdila
McMullen však vo videách ani v popisoch neuviedla, kam presne cestuje. Destináciu zatiaľ neprezradila, čo ponecháva priestor na dohady. Keďže influencerka sa už skôr označila za „Queen of Slovakia“ a reagovala na popularitu, ktorú si získala medzi slovenskými používateľmi, časť fanúšikov je presvedčená, že by mohla byť na ceste práve sem, za svojimi „poddanými“.
Zo žartu virál, z virálu reálny čin
McMullen sa do centra pozornosti dostala po tom, čo si slovenskí používatelia začali masovo všímať jej podobnosť s predsedom vlády Robertom Ficom. Sociálne siete zaplavili koláže a satirické úpravy.
Sama na situáciu reagovala videom, v ktorom sa označila za „kráľovnú Slovenska“ a priznala, že ju intenzita reakcií prekvapila. V predchádzajúcom vyjadrení uviedla: „Som nesmierne poctená a nadšená z prívalu lásky.“ Negatívnym komentárom odkázala, že ich autorom odpúšťa.
Vydala a vypredala dokonca svoj vlastný merch.
Naznačila aj cestu na Slovensko
Influencerka už skôr naznačila, že by sa rada osobne dostala na Slovensko. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala,“ uviedla v jednom z predchádzajúcich videí. Gwen McMullen pôsobí najmä na platforme TikTok, kde začala publikovať vo februári 2022.
Postupne si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu a jej obsah sa zameriava na módu, humor a každodenné situácie spracované s nadhľadom. Aktívna je aj na Instagrame, kde komunikuje so sledovateľmi a spolupracuje so značkami.
