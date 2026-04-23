Útok na zdravotníkov v Bánovciach: Agresívny muž sa im vyhrážal smrťou, poškodil aj sanitku

Nina Malovcová
TASR
Záchranári v Bánovciach čelili agresívnemu útoku.

Polícia obvinila 30-ročného muža z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. V Bánovciach nad Bebravou sa 19. apríla vyhrážal zdravotníkom usmrtením, rozbil i okno na sanitke. Polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

K incidentu došlo 19. apríla krátko po polnoci pred polyfunkčnou budovou. „Podľa doteraz zistených skutočností sa 30-ročný muž pod vplyvom alkoholu z okna bytu vyhrážal posádkam rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) a rýchlej lekárskej pomoci, ktoré na mieste poskytovali zdravotnú starostlivosť inej osobe,“ uviedli policajti.

Agresívne správanie a škody

Muž podľa nich na zdravotníkov kričal, vulgárne im nadával a opakovane sa im vyhrážal usmrtením. „Uvádzal, že ich postrieľa, vyhľadá a zabije, čím u nich vzbudil dôvodnú obavu o život a zdravie. Svojím konaním zároveň poškodil zaparkované vozidlo RZP, keď z okna hodil fľašu, pričom došlo k rozbitiu okna na vozidle,“ doplnili.

Podozrivého muža polícia zadržala po predchádzajúcom súhlase prokurátora a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Policajti spracovali podnet na väzobné stíhanie obvineného, o ktorom rozhodoval súd. „Pripomíname, že práca zdravotníckych pracovníkov je mimoriadne dôležitá a nezastupiteľná pri ochrane života a zdravia ľudí. Je preto nevyhnutné, aby mohli svoju činnosť vykonávať v bezpečnom prostredí a bez akéhokoľvek ohrozovania či zastrašovania. Takéto konanie je neprípustné,“ zdôraznila polícia.

Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad

