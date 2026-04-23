Smer podá trestné oznámenie na Ódora: Vyšetrovateľovi musí vysvetliť, odkiaľ mal údajné informácie od SIS

Politici Smeru chcú podať trestné oznámenie na bývalého predsedu vládu a súčasného europoslanca Ľudovíta Ódora (PS). Informoval o tom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a poslanec Richard Glück na dnešnej tlačovej besede.
Trestné oznámenie chcú podať v reakcii na Ódorove tvrdenia o tom, že pred voľbami 2023 mal ako premiér spravodajské informácie, ktoré naznačovali privážanie migrantov na Slovensko. Slovenská informačná služba však zdôraznila, že tieto informácie nemajú základ v objektívnej realite.
Ódor reagoval na sociálnej sieti
Ódor v stredu na sociálnej sieti reagoval, že sa premiér Robert Fico bojí a že má aj prečo. Spresnil, že informácie, ktoré sa k nemu dostali pred voľbami získal ústnymi rozhovormi, pri ktorých ani Fico, ani Pavol Gašpar neboli. Zopakoval, že od SIS dostal náznaky, že príchod migrantov môže mať politické pozadie.
„Ale chápem, že sa museli zľaknúť. Lebo to, čo hovoril budúci maďarský premiér Péter Magyar skôr potvrdzuje to, čo som hovoril v nedeľňajšej diskusnej relácii,“ vyhlásil Ódor. Glück svoju reakciu na Ódorove slová začal parodovaním jeho akcentu a prejavu v príspevku.
„Neviete, čo sa mu stalo? Veď on bol normálny. To je možno mementom a upozornením, že žiadny chlap by okolo päťdesiatky nemal vstupovať do Progresívneho Slovenska, lebo sa mu môže stať toto. Že začne spievať,“ povedal poslanec Smeru s tým, že by bolo vhodné vysvetliť, ako môže bývalý predseda vlády, ktorý bol zároveň predsedom Bezpečnostnej rady, a v tom čase aj poverený riadením ministerstva vnútra, povedať, že on mal takéto informácie, ale rozhodol sa nekonať.
Glück kritizuje Ódora a spochybňuje jeho tvrdenia
„No ak to tak bolo, tak má veľký problém pán Odor, pretože mal konať a mal zabezpečiť bezpečnosť našej krajiny. Mal okamžite ako minister vnútra vydať príkaz na to, aby sa zásadným spôsobom chránila naša hranica. Nič z toho sa nestalo,“ dodal Glück s tým, že po Slovensku sa premávali migranti, že sa tu potulovali rôzne tlupy a nikto netušil odkiaľ sú, lebo nemali žiadny doklad. „Všetci tvrdili, že sa volajú Abdul a že sú zo Sýrie,“ doplnil poslanec s tým, že potom im bol vydaný papierik a odišli preč.
Migranti podľa jeho slov vedeli, že Česi a ostatné krajiny si svoje hranice chránia, a že len na Slovensku bola vláda, ktorej absolútne neprekážala migrácia. „Naopak, sa z nej ešte vytešovali,“ doplnil Glück. Podozrivé poslancovi príde aj to, že Ódor tieto informácie nevyužil ako politickú tému. „Preboha, veď títo ľudia využijú každú vec na politickú tému. Aj chrípku. Ale toto by nevyužil? Že by mal dôkazy a informácie o tom, že Fico z opozície v koordinácii s maďarským premiérom takýmto spôsobom išli zinscenovať migračnú krízu? Veď buďme normálni. Jasné, že by to hneď zneužili,“ vyhlásil Glück.
Smer chce, aby Ódor vysvetľoval pred vyšetrovateľom
V tejto situácii podľa neho tak nezostáva nič iné, iba podať v tejto veci trestné oznámenie, aby mal Ódor možnosť povedať priamo vyšetrovateľovi, odkiaľ mal údajné dôkazy. Súčasne podotkol, že Ódor svoju rétoriku zjemňuje, pretože najskôr hovoril o dôkazoch, pričom v poslednom príspevku už hovoril iba o náznakoch. Ódor by tak podľa neho mal prísť na policajnú stanicu a vysvetliť vyšetrovateľovi, odkiaľ má tieto informácie.
Vyšetrovateľ by sa mal podľa poslanca Ódora spýtať, prečo nekonal. Ak by spomínané informácie totiž mal a nekonal, tak by podľa Glücka ohrozil bezpečnosť nielen Slovenska, ale aj celej EÚ. Tibor Gašpar v tejto súvislosti pripomenul aj trestné oznámenie, ktoré podalo Hnutie Slovensko pre podozrenie zo sabotáže a vlastizrady. Zdôraznil, že vtedy bol ministrom vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) a s migráciou sa mohol vysporiadať spoločne s vtedajším policajným prezidentom Štefanom Hamranom.
„Mohli dať za hodinu signál všetkým nelegálnym migrantom, že nemôžete prechádzať cez územie Slovenska, lebo začíname kontrolovať hraničné prechody a budeme prijímať opatrenia. Za hodinu by si všetci migranti v Maďarsku telefonovali, že cez Slovensko sa ísť nedá,“ povedal Gašpar s tým, že je preto arogantné a drzé ísť ešte na políciu a podávať trestné oznámenie na vtedajšieho opozičného politika Roberta Fica a obviňovať ho zo sabotáže a vlastizrady.
K vyjadreniam sa pridala aj SIS
Ak sa tu niekto dopustil trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa, tak sú to podľa neho Ódor, Mikulec a Hamran, ktorí boli povinní konať. Bývalý predseda vlády Ľudovít Ódor (PS) sa vyjadril, že pred voľbami mal spravodajské informácie, ktoré naznačovali privážanie migrantov na Slovensko.
K téme Ódorových výrokov o existencii spravodajských informácií o zvážaní migrantov sa vyjadrila aj SIS. „V súvislosti s dezinformáciami šíriacimi sa v mediálnom priestore, ktoré ako prvý interpretoval bývalý premiér Ľudovít Ódor, a ktoré sa týkajú obsahu údajnej spravodajskej produkcie SIS vo veci zvážania migrantov na spoločnú hranicu s Maďarskom pred voľbami v roku 2023, SIS uvádza, že tieto informácie nemajú základ v objektívnej realite,” uviedli. Fico rovnako vyhlásil, že Ódor klame.
