Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí

Situácia na Blízkom východe je stále kritická a letecká doprava je paralyzovaná. Niektorí Slováci, ktorí v regióne uviazli sa už úspešne dostali domov, iní ostávajú a niektorí stále hľadajú cesty, ako ísť čo najskôr do bezpečia. Nám sa podarilo skontaktovať so Slovákmi, ktorí dnes neodleteli v piatom repatriačnom lete.
Dôvodom dnešného zrušeného letu je obmedzená kapacita odbavovania lietadiel na letisku v Maskate, na základe čoho ománska strana ráno až do odvolania zrušila prijímanie nových lietadiel a výrazne obmedzila počet povolených letov. Situácia sa preto komplikuje ešte viac.
Slovákom odporúčali, aby sa nepresúvali medzi krajinami
Ešte v utorok vydal rezort zahraničia odporúčania, aby sa Slováci nachádzajúci sa v krajinách Blízkeho východu, z ktorých momentálne nemôžu byť realizované repatriačné lety, nepresúvali individuálne do krajín, odkiaľ v týchto dňoch prebieha evakuácia zo strany vlády SR.
„Z bezpečnostných dôvodov dôrazne odporúčame zvážiť najmä všetky riziká spojené s cestovaním medzi krajinami blízkovýchodného regiónu, napríklad zo Spojených arabských emirátov do Ománu,“ upozornil rezort diplomacie. „Vzhľadom na možné neočakávané prekážky či obmedzenia, ako sú dlhé čakacie rady na hraniciach alebo dočasne zatvorené hranice, prípadne ďalšia eskalácia konfliktu, odporúčame občanom zostať v bezpečí a riadiť sa pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek,“ dodalo ministerstvo.
Napriek odporúčaniam sa Noro s priateľkou Petrou rozhodli, že sa z Dubaja presunú do Maskatu v Ománe a skúsia sa dostať na zoznam do repatriačného letu. To sa im aj podarilo, no dnes nikam neodleteli, z celej situácie sú sklamaní a na letisku je približne stovka nahnevaných Slovákov.
Zrejme posledná kvapka bola informácia o luxusnom malom lietadle Bombardier Global 5000 pre asi 15 ľudí, ktoré odlieta v čase, keď mal letieť ich repatriačný let. Tú sme si overili a také lietadlo naozaj pristálo v Maskate a na Slovensko letí o 18:20.
S otázkami k tomuto letu sme sa obrátili aj na rezort vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka. Odpovedali nám, že bombardér dostal povolenie, preto tam letí. Ďalej nás odporučili na ministerstvo zahraničných vecí. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.
Popíšte nám, ako to celé v sobotu začalo. Nachádzali ste sa v Dubaji?
My sme boli už dlhšie v Ázii, boli sme na dovolenke a vlastne sme sa už vracali. Toto bol posledný krok k tomu, aby sme sa vrátili naspäť na Slovensko. Mali sme tri lety po sebe a posledný let sme mali mať iba 12-hodinový prestup v Dubaji a akurát za tých 12 hodín, čo sme tam boli, tak to začalo.
Takže sme tam zostali zaseknutí. A našťastie máme rodinu v Dubaji, takže sme mali kde bývať. Hotel Fairmont, kde vybuchol ten dron, tak to bola v podstate druhá budova od nás, takže bola to celkom rana. Následne sme dva dni spali v podzemnej garáži na koberci, lebo sme nevedeli, čo bude. Celý čas sme riešili, ako sa odtiaľ dostať. Prvé rakety začali lietať asi päť či šesť hodín predtým, ako sme mali my odlietať.
Aké informácie ste mali po začiatku útoku z rezortu zahraničia?
Z rezortu zahraničia sme nemali prakticky žiadne informácie. Nám neprišlo nič. Slovensko to absolútne nezvládlo. To nie je, že my sme nemali žiadne informácie, my sme sa snažili dopátrať k informáciám, no neboli žiadne. To bolo, že absolútna neschopnosť Slovenska. Na druhej strane ale musím povedať, že sme tam stretli Rakúšanov a tí tiež nemali žiadne informácie.
Čo nasledovalo, keď ste zistili, že sa môžete dostať na Slovensko repatriačným letom z Maskatu? Čo všetko ste podnikli? Aké kroky? Koľko ste minuli na vlastnú evakuáciu z Dubaja?
Keď sme zistili, že bude nejaký repatriačný let, tak sme volali na tú krízovú linku, ktorá bola zavedená presne na to. A to bola komédia. Nechcem očierňovať tých ľudí na druhej strane, možno to boli tiež ľudia, ktorých tam len dali z nejakého iného okresu, no nevedeli o tom celom reálne nič.
Na tú linku sme volali, ak nie dvadsaťkrát, tak asi ani raz a nevedeli nám povedať vôbec nič. Bolo tam aj veľa až vtipných situácií. Pán na linke nám najskôr tvrdil, že všetky lety sú komplet plné, aj keď tá informácia bola vonku len chvíľu. Keď sme ho donútili, aby to skontroloval, tak skonštatoval, že sú tam ešte voľné miesta, tak vieme vás zobrať.
A my pozeráme na to, že to nemyslíte vážne, že doteraz ste nám stále tvrdili, že je všetko obsadené a zrazu sú tam voľné miesta, keď sme vás dokopali k tomu, aby ste sa vôbec na to pozreli. A potom sme volali znova, lebo sme mali dostať nejaké potvrdenie k tomu, že letíme. To sme nedostali, to sme od nich ťahali reálne deň a pol.
Úplne vtipná situácia bola, že tí ľudia na tej podpore reálne nevedeli rozdiel medzi Ammánom v Jordánsku, a Ománom, kde je Maskat. Hovorili nám, že nech sa dostaneme teda do Ammánu a my že nie do Ammánu, že my sa vieme dopraviť do Ománu. Ammán je 2 600 kilometrov z Dubaja a je to 26 hodín autom cez celú Saudskú Arábiu a my tu nemáme auto.
Keď sme sa už konečne zapísali na ten let, dlho nám nevedeli poslať to potvrdenie a to sme potrebovali, aby sme vôbec prešli hranice. Keď sme ho už nakoniec mali po niekoľkých telefonátoch, dali sme sa dokopy ešte s ďalšími tromi Slovákmi a zaplatili sme si taxík z Dubaja do Ománu s tým, že sme museli prestúpiť na ománsky taxík na hraniciach. To nás stálo celé dokopy okolo 390 eur.
Prišli sme do Maskatu o deň skôr, aby sme boli určite načas. Zaplatili sme si ešte ubytovanie, to nás stálo 80 eur a na druhý deň sme prišli na letisko.
Koľko Slovákov tam momentálne teraz čaká s vami?
Na letisku je veľa Slovákov. To, čo sa niekde písalo v médiách, že sa nevedeli dostať cez hranice a preto sa zrušili tie lety, tak je to úplný blud. Cez hranice sme sa dostali behom pár minút, absolútne bez problémov. Všetci čakajú na letisku, sú tu naozaj desiatky Slovákov a všetci sú vytočení. Naše ministerstvo ešte spravilo skupinu na whatsappe, do ktorej tiež sme sa nevedeli dobiť, ale nám povedali, že nás tam pridajú a asi na piaty telefonát nás tam konečne pridali. No a teraz sú samozrejme všetci v tej skupine vytočení, že absolútna neschopnosť.
Koľko ste minuli na vlastnú evakuáciu z Dubaja?
No tak doteraz nejakých 450 eur a dostali sme sa do Maskatu, odkiaľ sa nemáme ako dostať ďalej. Keby sme možno ostali v Dubaji, tak to je pre nás ešte lepšie, lebo odtiaľ aspoň lieta občas nejaké lietadlo smerom do Európy, aj keď tie letenky sú drahé.
Teraz v podstate jediná možnosť, ktorá nám zostáva, je kúpiť si letenku niekam do Európy z Ománu, ale tie stoja momentálne tak, že od 1 000 eur alebo 1 500 eur vyššie za osobu. A to ešte ani nehovorím o tom, že to nebude niekde blízko Slovenska, no budeme radi, keď to bude hocikde v Európe.
Dnes ste mali odletieť domov na Slovensko, no neodleteli ste. Čo sa stalo?
Tak stalo sa to, že všetci už čakali na letisku a zrazu nám prišiel mail dve a pol hodiny predtým, ako už malo lietadlo odlietať odtiaľto. My sme si sledovali Flightradar, videli sme, že žiadne lietadlo sem neletí, len všetci čakali, že ktovie, čo sa deje.
Až nám teda prešiel mail, že žiadny repatriačný let sa nekoná. Takže sme nikam neodleteli a teraz sme na letisku v Maskate a neviem, na čo budeme čakať alebo dokedy, alebo ako to ďalej vyriešime. Už sme celkom na pokraji síl, lebo teda posledné dni sme spali v podzemnej garáži. Neviem, asi tu strelíme hocijaké peniaze už za to, aby sme sa vôbec niekde do Európy dostali.
Máte informácie o náhradnom termíne? Komunikuje s vami niekto z rezortu?
Nie, nemáme vôbec nič. Nikto s nami nekomunikuje. Jediné, čo sme dostali, je mail o tom, že let sa zrušil. Je to celé absolútne nezvládnuté.
Ešte veľmi zaujímavá vec ale je, že sem letí lietadlo Bombardier Global 5000. To je normálne naplánované, dokonca má priletieť vtedy, kedy naše lietadlo malo priletieť a má odletieť vtedy, kedy naše lietadlo malo odletieť. Ale to je superluxusné lietadlo pre 16 ľudí. Medzi ľuďmi sa tu hovorí, že sú v Ománe nejaké vplyvné osoby, a že to lietadlo letí po ne. Ale to je čisto konšpiračná teória, ktorá sa tu šíri. Takže možno stačilo, aby neletelo toto lietadlo a mohlo letieť to naše, ktoré je tak pre 100 až 150 ľudí, čo tu čaká.
My sme si overili, či dané lietadlo do Ománu letí a je to presne tak, ako nám povedal Norbert. Informáciu nám potvrdil aj Flightradar.
Ešte na záver doplním jednu informáciu. My sme sa tu spoznali s dvomi babami z Rakúska a vymieňame si informácie. Oni ešte do včera nemali žiaden let zabezpečený od vlády alebo od nikoho z Rakúska. A včera poobede im Rakúsko zabezpečilo autobus z Dubaja do Maskatu a let z Maskatu asi do Viedne.
A teraz už sú tu na letisku tiež s nami a ich let normálne letí, aktuálne sú už v lietadle a odlietajú. Tak náš slovenský let bol naplánovaný niekoľko dní dopredu a zrazu, že vraj to letisko nemá kapacitu, a rakúsky let, ktorý sa zorganizoval včera, tak všetko platí ako malo a ešte im zabezpečili teda aj autobus, čo my sme sa sem dostali na vlastné náklady. Takže tam to asi išlo zabezpečiť aj na poslednú chvíľu. Z nečinnosti slovenskej vlády a ministerstva zahraničných vecí sme sklamaní.
