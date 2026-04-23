Vážna dopravná nehoda: Pri Brusne sa zrazil autobus s kamiónom

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Jedna osoba je zranená.

Na ceste I/66 pri Brusne došlo vo štvrtok popoludní k dopravnej nehode autobusu a kamióna. Zraniť sa mala jedna osoba. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Podľa predbežných informácií bolo v autobuse päť cestujúcich, zraniť sa mala jedna osoba,“ uviedla polícia.

Na hlavnom ťahu medzi Banskou Bystricou a Breznom musia vodiči počítať o obmedzením dopravy. Cesta je v dôsledku nehody prejazdná v jednom jazdnom pruhu.

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Kráľovská rodina
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac