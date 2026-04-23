Európanom vraj behá mráz po chrbte: Rusko posiela tvrdý odkaz, komentovalo plány Nemecka

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Nemecko chce vybudovať najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe.

Mnohým Európanom behá mráz po chrbte pri čítaní nemeckej vojenskej stratégie, vyhlásil vo štvrtok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov reagujúc na Berlínom predstavenú novú národnú vojenskú stratégiu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Myslím si, že keď Európania čítajú takéto riadky a dozvedia sa o takýchto plánoch, pravdepodobne im behá mráz po chrbte,“ komentoval hovorca Kremľa pre televízny spravodajský program Vesti správy o nemeckej stratégii, ktorá označuje Rusko za hrozbu a hovorí o vytvorení najsilnejšej armády v Európe.

Nemecké prezbrojenie

Nemecký minister obrany Boris Pistorius predstavil v stredu novú národnú vojenskú stratégiu, ktorou Berlín reaguje na rastúcu hrozbu zo strany Ruska. Plán zahŕňa vojenskú stratégiu a analýzu schopností nemeckej armády (Bundeswehru), ktorá stanovuje zloženie, štruktúru a veľkosť ozbrojených síl.

Ilustračná foto: TASR/AP

Nemecké ozbrojené sily prechádzajú programom prezbrojenia v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, pričom krajina v januári opäť zaviedla dobrovoľnú vojenskú službu s cieľom zvýšiť počet vojakov. Aj keď sú podrobnosti stratégie utajené, minister uviedol, že plány počítajú s „premenou Bundeswehru na najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe“. Podľa ruských médií by sa tak malo stať do roku 2039.

„Hlavné je, aby sa Nemecko kvôli svojim plánom na vytvorenie najsilnejšej armády na európskej scéne nedostalo do rovnakej situácie, v ktorej sa už niekoľkokrát v histórii ocitlo,“ poznamenal v tejto súvislosti pre ruskú televíziu hovorca Kremľa.

V oceáne sa podarilo natočiť prvý záber svojho druhu v dejinách

