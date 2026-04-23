Danko je z Fica opäť sklamaný: S premiérom nesúhlasí. Nepáči sa mu, že nezablokoval pôžičku Ukrajine

Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko je sklamaný, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nezablokoval pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Uviedol to vo štvrtok v NR SR. Zároveň premiéra vyzval, aby nesúhlasil s tým, aby Slovensko v Európskej únii (EÚ) stratilo právo veta, k čomu chce SNS pripraviť aj uznesenie.
„Keď už Robert Fico nezablokoval pôžičku, verím, že aspoň zablokuje stratu práva veta, pretože, ak o nás budú rozhodovať západné štáty na základe väčšiny, tak potom sa budú diať vo vzťahu k Slovákom veci, ktoré nebudú zastaviteľné,“ uviedol šéf SNS v súvislosti s výzvou nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula na zrušenie princípu jednomyseľnosti v EÚ v oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Vyjadril sa aj k auditu PPA
Danko sa vyjadril aj k auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorej podľa opozičných strán na základe koncoročného auditu Európskej komisie hrozí strata akreditácie. Podľa Danka si treba počkať na konečné výsledky. „Všetky veci sa v PPA sa dajú vysvetliť,“ povedal.
Nahlásiť chybu v článku