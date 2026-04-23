Danko je z Fica opäť sklamaný: S premiérom nesúhlasí. Nepáči sa mu, že nezablokoval pôžičku Ukrajine

Foro: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
TASR
Slovensko by vraj aspoň nemuselo stratiť právo veta.

Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko je sklamaný, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nezablokoval pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Uviedol to vo štvrtok v NR SR. Zároveň premiéra vyzval, aby nesúhlasil s tým, aby Slovensko v Európskej únii (EÚ) stratilo právo veta, k čomu chce SNS pripraviť aj uznesenie.

„Keď už Robert Fico nezablokoval pôžičku, verím, že aspoň zablokuje stratu práva veta, pretože, ak o nás budú rozhodovať západné štáty na základe väčšiny, tak potom sa budú diať vo vzťahu k Slovákom veci, ktoré nebudú zastaviteľné,“ uviedol šéf SNS v súvislosti s výzvou nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula na zrušenie princípu jednomyseľnosti v EÚ v oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Vyjadril sa aj k auditu PPA

Danko sa vyjadril aj k auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorej podľa opozičných strán na základe koncoročného auditu Európskej komisie hrozí strata akreditácie. Podľa Danka si treba počkať na konečné výsledky. „Všetky veci sa v PPA sa dajú vysvetliť,“ povedal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Smer podá trestné oznámenie na Ódora: Vyšetrovateľovi musí vysvetliť, odkiaľ mal údajné informácie od SIS

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko

Najnovšie články

