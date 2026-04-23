Neľahká cesta k pokoju: Elena Podzámska prelomila mlčanie o depresiách a krehkosti

Foto: Instagram (ena_podzamska), Profimedia

Frederika Lyžičiar
Život ju skúšal, dnes ho opäť drží v rukách.

Herečka patrí k výrazným osobnostiam slovenskej kultúrnej scény, no jej život sprevádzali aj náročné skúšky.

O duševnom zdraví a hľadaní stratenej rovnováhy dnes dokáže hovoriť s obdivuhodnou úprimnosťou. Herečka Elena Podzámska sa roky vyrovnáva s depresiou a úzkosťami a má za sebou mimoriadne náročné obdobie, v ktorom bojovala so závislosťou aj stratou kontroly nad vlastným smerovaním.

Ako si všimol denník Nový Čas, tieto ťažké skúšky však nechala za sebou a dnes pôsobí oveľa vyrovnanejšie. Svoju stabilitu nanovo buduje nielen v súkromí, ale aj v práci – aktuálne hviezdi v Národnom divadle v Košiciach, kde opäť naplno využíva svoj herecký talent.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ena Podzamska (@ena_podzamska)

Liečba, ktorá jej pomáha stáť pevne na nohách

Herečka Elena Podzámska otvorene priznáva, že kľúčovú úlohu v jej živote zohráva odborná pomoc aj správne nastavená liečba. „Som veľmi dobre nastavená. Mám vynikajúcu pani doktorku – psychiatričku, ktorá je mi kedykoľvek k dispozícii, takže cítim, že je to fajn. Aj keď sa dejú nejaké veci a som smutná, čo je úplne prirodzené, zvládam to lepšie. Neutápam sa v nepríjemných pocitoch,“ prezradila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ena Podzamska (@ena_podzamska)


Dôležitou súčasťou jej liečby sú podľa jej slov aj antidepresíva, ktoré jej pomáhajú udržať si potrebnú rovnováhu. „Na to sú dobré aj antidepresíva, aby ma dostali do rovnováhy. Ale úprimne cítim, že som krehkejšia. Paradoxne by som sa už nemala zlomiť po tom všetkom, čím som si prešla. No keď prídu údery od ľudí alebo od spoločnosti, stále ma to dokáže veľmi zneistiť a položiť,“ dodala.

Krehkosť napriek skúsenostiam

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac