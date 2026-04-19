V najlepšej reštaurácii z Na nože sa už nenajete: Od ľudí dostala hodnotenie 4,8 hviezdičky, no skončila

Zuzana Veslíková
Našli sme najlepšie reštaurácie z jednotlivých sérií na základe hodnotenia zákazníkov. Jednu však postihol smutný osud.

Šou Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom sa stala na obrazovkách televízie Markíza stálicou. Od roku 2023 fanúšikom priniesla päť sérií, počas ktorých sme sledovali najrôznejšie osudy majiteľov reštaurácií naprieč celým Slovenskom (ale aj u našich českých susedov). Celkovo sme videli, ako Novák pomáhal 54 podnikom a udeľoval im prísne hodnotenie v podobe nožov. Tie najlepšie sa aj dnes hrdia nálepkou na dverách s piatimi nožmi. Čo ale na tieto podniky hovoríme my, bežní ľudia? 

Pozreli sme sa na hodnotenia všetkých týchto reštaurácií na googli a hľadali kráľov každej jednej série.

Najlepšie hodnotenou z 1. série sa na základe recenzií na googli stala reštaurácia Hashtag Pub, ktorá sídli v obci Ľubica v okrese Kežmarok. Získala 4,4 hviezdičky z 5 a toto hodnotenie vychádza z 374 recenzií. Kým niektorí podnik chvália, našli sa aj takí, ktorí neodchádzali domov spokojní. Spomínajú slabú obsluhu a priemerné jedlo.

Najlepšou reštauráciou 2. série Na nože podľa recenzií návštevníkov sa stal podnik The Bank z Kolárova s ratingom 4,5 hviezdičky z 5. Viacerí zákazníci priznali, že sem zavítali práve preto, že ho videli v Na nože. No aj v tomto prípade sa rozchádzajú názory na jedlo aj obsluhu.

3. sériu podľa chuťových pohárikov zákazníkov ovládli až tri reštaurácie s totožným ratingom 4,5 hviezdičky z 5. Sú nimi reštaurácia RAJ v Hrabušiciach, vegetariánska reštaurácia VEG v Poprade a reštaurácia Pekidors, ktorá sídli v obci Michal na Ostrove. Všetky z nich majú svoje brány otvorené dodnes. Neplatí to však o tej nasledujúcej.

V podniku sa už nenajete

Víťazom 4. série z hľadiska recenzií sa stal banskobystrický vegánsky podnik Veganaf, ktorý, žiaľ, postihol smutný osud. Na googli dosiahol vysoké hodnotenie 4,8 hviezdičky z 5, no skončil.

Ako sme vás informovali, Veganaf sa pod šéfkuchárovým mentoringom do značnej miery posunul správnym smerom, výsledkom boli tri nože, čo je v tomto formáte úctyhodné hodnotenie. Bohužiaľ, ani táto reštaurácia tlak neustála a len pár mesiacov po odvysielaní epizódy svoju činnosť ukončila. „Do konca roka si oddýchneme, načerpáme sily a v roku 2026 dáme vedieť, kde, čo a ako to s nami bude ďalej,“ uviedol minulý rok v októbri na sociálnej sieti podnik. Fungovanie prevádzky sa zatiaľ opätovne nerozbehlo.

Zaujímavé je, že Veganaf bol podľa týchto recenzií úplne najlepším podnikom, aký sa v Na nože objavil. Ich hodnovernosť však overiť nevieme.

A napokon najlepšou reštauráciou z najnovšej 5. série Na nože sa stal Oravský zrub, ktorý sa nachádza v obci Nižná v okrese Tvrdošín. Na googli obstál na 4,4 hviezdičky z 5 a pravdepodobne by s týmto umiestnením súhlasil aj sám Martin Novák, ktorý Oravskému zrubu udelil všetkých päť nožov.

V recenziách vyjadrili svoj názor zákazníci, ktorí podnik navštevujú pravidelne (čo je už samo osebe pre reštauráciu výhra), ako aj ľudia, ktorí sem pricestovali z väčšej diaľky. „Cestovali sme dlhšie, len aby sme sa tu mohli najesť. Jedlo bolo úžasné, bez dlhého čakania, obsluha veľmi príjemná,“ uviedol jeden zo zákazníkov asi pred štyrmi týždňami. Viacerí v tejto reštaurácii odporučili ochutnať naše tradičné špeciality, ako bryndzové halušky a vyzdvihli nielen chuť jedla, ale aj jeho servírovanie.

