Túžil po zápornej postave: Herec z Dunaja priznal, že chcel byť zlý. Jürgen však ukáže aj citlivú stránku

Každá nová herecká príležitosť znamená posun, skúšku aj šancu ukázať sa v inom svetle. Pre Adam Jančina je jednou z takýchto výziev aj účinkovanie v populárnom seriáli Dunaj, k vašim službám, ktorý si získal silnú divácku základňu.
Keď dostal ponuku na účinkovanie v megahite, je jasné, aká bola jeho reakcia. Zaplavili ho pocity šťastia a už dvojnásobne po tom, čo sa dozvedel, akú rolu dostal. “Ozvala sa mi produkčná, ktorá to mala celé pod palcom. Čo sa týka produkcie, nie je tam hlavný šéf, no má nás hercov na starosti,” začal Adam Jančina v rozhovore pre podcast SERIÁLY so Zuzkou Kasenčákovou, ako sa dostal do seriálu.
Vyprosil si zápornú rolu
Následne mu napísala s lákavou ponukou, hoci sa nepoznali. “Chcela odo mňa, aby som jej poslal nejaké video, ako teraz vyzerám. Lebo to tak býva, že po nás hercoch z času na čas, ak nie sme dlhšie v televízii, chcú video, ako sme sa zmenili. A ja som mal trošku pauzu,” pokračoval herec.
Podľa neho, ak by sa dal potetovať, rolu v Dunaji, k vašim službám by nedostal, ale pravdepodobne by mu prischol iný seriál. Našťastie to dopadlo inak, hoci v kútiku duše dúfal v jednu vec. Túžil totiž veľmi po negatívnej postave. “Tu sa dostávam k tomu, že to bolo také trošku vypýtané, vymodlené. Lebo aj na vysokej škole som väčšinou mal negatívne postavy, ale v poslednej dobe na to nemám šťastie,” dodal Adam Jančina.
Charizmatický umelec v poslednej dobe často hráva v komédiách, detských filmoch alebo sa zhostí romantických postáv. Po tom, čo poslal svoje video, sa mu z produkcie neozvali až mesiac. Preto si myslel, že nakoniec z toho nič nebude. “Zrazu mi volala, že má pre mňa dobrú správu. Dostal som Jürgea, čo je negatívna postava, z čoho som sa úplne najviac tešil,” povedal nadšený herec.
