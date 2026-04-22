Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie

Foto: Archív Diega Roblesa

Petra Sušaninová
Žil v Mexiku aj v Kanade. Ako sa mu pozdáva život na Slovensku?

Niet pochýb o tom, že Slovensko nie je dokonalé. A hoci neraz veríme, že tráva je zelenšia inde, pravdou je, že najzelenšia je tam, kde ju človek zalieva a stará sa o ňu. Diego sa nedávno prisťahoval na Slovensko a prezradil nám, ako vníma miestnu kultúru, byrokraciu, ale aj finančnú situáciu. Prečo si myslí, že Slovensko je neraz podceňované a aké sú najväčšie výhody života u nás?

Odkiaľ pochádzaš a prečo si sa rozhodol prísť na Slovensko? Ako dlho si už tu?

Volám sa Diego Robles a pochádzam z Mexika, konkrétne z mesta Querétaro. Predtým, než som sa presťahoval na Slovensko, som žil viac ako deväť rokov v Kanade. Práve tam som spoznal svoju snúbenicu Andreu, ktorá je Slovenka. Posledných šesť rokov sme tam spolu žili, no časom sme si uvedomili, že sa tam necítime úplne ako doma.

Začali sme preto zvažovať sťahovanie – buď do Mexika, alebo na Slovensko. Po zvážení všetkých pre a proti sme mali pocit, že Slovensko ponúka pokojnejší a tichší životný štýl. Čo sa týka toho, ako dlho som tu, je to vlastne druhýkrát – prvýkrát som prišiel počas covidu a teraz som na Slovensku asi mesiac.

Foto: Archív Diega Roblesa

Zažil si po príchode nejaký kultúrny šok? Čo ťa tu najviac prekvapilo?

Najviac ma prekvapilo, aké je Slovensko podceňované. Často si myslíme, že inde je tráva zelenšia a je to lepšie, ale Slovensko má naozaj čo ponúknuť – krásne tradície, bohatú kultúru a hlbokú históriu. Celkom určite je to viac než len „malá krajina“, ako si niektorí myslia.

Čo sa týka kultúrneho šoku, ani nie. V niečom sú si Mexičania a Slováci celkom podobní – máme spoločné náboženské korene a určité tradičné hodnoty. Na druhej strane… po tom, ako som tak dlho žil v Kanade, všímam si, že Slováci sú v porovnaní s Kanaďanmi skôr rezervovanejší.

Ako vnímaš ceny bývania či jedla, ale aj platy na Slovensku?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • čo sa Diegovi na Slovensku páči najviac;
  • na čom by sme, naopak, mali popracovať;
  • ako vníma ceny bývania či potravín;
  • ako vníma byrokraciu na Slovensku;
  • aký najlepší gastronomický zážitok zatiaľ na Slovensku zažil.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac