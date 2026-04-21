Ľudia budú nakupovať v nových predajniach. Známe obchodné centrum pripravuje rozšírenie

Predajňa S1 Brezno. Ilustračná foto: Fb/S1 Center Brezno

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Obyvatelia Zvolena sa dočkajú rozšírenia obľúbeného nákupného strediska.

Vo Zvolene sa pripravuje ďalší rozvoj známeho retail parku S1 Center Zvolen, ktorý patrí medzi stabilné nákupné lokality v meste. Projekt počíta s výstavbou štyroch nových obchodných jednotiek a aj s rozšírením parkovacích plôch.

S1 Center Zvolen je moderný retail park, kde sa sústreďujú rôzne predajne a služby na jednom mieste. V areáli sa nachádzajú najmä známe reťazce a značky, napríklad TEDi, Sinsay, Cropp, House, Super ZOO, 101 Drogérie či Orion, doplnené o služby a menšie prevádzky. Oproti budove nákupného centra sa nachádza aj prevádzka spoločnosti Kaufland.

Foto: Google maps

Nové obchody aj pracovné príležitosti

Po najnovších plánoch rozšírenia má areál ešte viac posilniť svoju pozíciu v rámci obchodnej infraštruktúry mesta. Podľa projektovej dokumentácie by malo rozšírenie priniesť 4 nové nájomné jednotky, ako aj väčší počet parkovacích miest.

V novoplánovanej prístavbe s celkovou plochou približne 2 500 m² sa počíta so vznikom asi 22 pracovných miest. Títo zamestnanci budú zabezpečovať chod jednotlivých nájomných priestorov, ktoré budú určené na maloobchodné predajne a poskytovanie služieb. Zoznam nových nájomcov developer zatiaľ nezverejnil.

Foto: EIA, Slovak Retail Project Gamma

Nákupné centrá S1 predstavujú praktickú a obľúbenú sieť menších až stredne veľkých retail parkov, ktoré na Slovensku aj v ďalších krajinách strednej Európy buduje, vlastní a dlhodobo spravuje nemecká rodinná developerská skupina Saller. U nás cez spoločnosť Slovak Retail Project Gamma.

Na Slovensku už fungujú centrá ako S1 Trnava (vrátane 2. etapy), S1 Michalovce, S1 Šaľa a ďalšie v regiónoch (napr. Brezno, Čadca, Spišská Nová Ves), pričom skupina neustále rozširuje portfólio a modernizuje existujúce objekty.

Menšie parky na vzostupe

Ide o koncept, ktorý sa zameriava na každodenné pohodlné nakupovanie v regiónoch a na okrajoch miest. Podobné menšie parky sa u nás tešia veľkej obľube, príkladom môžu byť siete OC Point alebo OC Klokan.

Foto: OC Point

Na rozdiel od veľkých nákupných galérií typu Aupark alebo Eurovea sa v centrách nachádzajú najmä diskontné a praktické obchody s tovarom dennej potreby, veľké bezplatné parkoviská, rýchly prístup autom a príjemné prostredie bez zbytočného luxusu.

Typickými nájomníkmi sú značky ako Action, Pepco, Sinsay, Deichmann, Sportisimo, drogérie či rôzne obchody s domácimi potrebami.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac