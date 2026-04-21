Ľudia budú nakupovať v nových predajniach. Známe obchodné centrum pripravuje rozšírenie

Vo Zvolene sa pripravuje ďalší rozvoj známeho retail parku S1 Center Zvolen, ktorý patrí medzi stabilné nákupné lokality v meste. Projekt počíta s výstavbou štyroch nových obchodných jednotiek a aj s rozšírením parkovacích plôch.
S1 Center Zvolen je moderný retail park, kde sa sústreďujú rôzne predajne a služby na jednom mieste. V areáli sa nachádzajú najmä známe reťazce a značky, napríklad TEDi, Sinsay, Cropp, House, Super ZOO, 101 Drogérie či Orion, doplnené o služby a menšie prevádzky. Oproti budove nákupného centra sa nachádza aj prevádzka spoločnosti Kaufland.
Nové obchody aj pracovné príležitosti
Po najnovších plánoch rozšírenia má areál ešte viac posilniť svoju pozíciu v rámci obchodnej infraštruktúry mesta. Podľa projektovej dokumentácie by malo rozšírenie priniesť 4 nové nájomné jednotky, ako aj väčší počet parkovacích miest.
V novoplánovanej prístavbe s celkovou plochou približne 2 500 m² sa počíta so vznikom asi 22 pracovných miest. Títo zamestnanci budú zabezpečovať chod jednotlivých nájomných priestorov, ktoré budú určené na maloobchodné predajne a poskytovanie služieb. Zoznam nových nájomcov developer zatiaľ nezverejnil.
Nákupné centrá S1 predstavujú praktickú a obľúbenú sieť menších až stredne veľkých retail parkov, ktoré na Slovensku aj v ďalších krajinách strednej Európy buduje, vlastní a dlhodobo spravuje nemecká rodinná developerská skupina Saller. U nás cez spoločnosť Slovak Retail Project Gamma.
Na Slovensku už fungujú centrá ako S1 Trnava (vrátane 2. etapy), S1 Michalovce, S1 Šaľa a ďalšie v regiónoch (napr. Brezno, Čadca, Spišská Nová Ves), pričom skupina neustále rozširuje portfólio a modernizuje existujúce objekty.
Menšie parky na vzostupe
Ide o koncept, ktorý sa zameriava na každodenné pohodlné nakupovanie v regiónoch a na okrajoch miest. Podobné menšie parky sa u nás tešia veľkej obľube, príkladom môžu byť siete OC Point alebo OC Klokan.
Na rozdiel od veľkých nákupných galérií typu Aupark alebo Eurovea sa v centrách nachádzajú najmä diskontné a praktické obchody s tovarom dennej potreby, veľké bezplatné parkoviská, rýchly prístup autom a príjemné prostredie bez zbytočného luxusu.
Typickými nájomníkmi sú značky ako Action, Pepco, Sinsay, Deichmann, Sportisimo, drogérie či rôzne obchody s domácimi potrebami.
