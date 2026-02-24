Kráľovná Slovenska už sedí na tróne: Založila nový profil, našu krajinu jednoducho miluje

Americká influencerka Gwen McMullen opäť reaguje na vlnu komentárov o svojej údajnej podobnosti s premiérom Robertom Ficom. Tentoraz sa rozhodla situáciu obrátiť na humor a založila si nový instagramový účet @tmz_slovakia, na ktorom vystupuje ako fiktívna panovníčka Slovenska.
Influencerka na ňom zatiaľ zverejnila už 4 príspevky a v popise sa označuje ako „Royal Highness Gwen“ s dodatkom „McMullen and her royal shenanigans.“ V preklade ide o označenie Jej kráľovská výsosť Gwen a voľne preložené McMullen a jej kráľovské výčiny.
Zo situácie si robí otvorenú satiru
V jednom z príspevkov pridala fotografiu s textom: „Nová transexuálna kráľovná Slovenska je podozrievaná z romániku s vysoko postaveným európskym úradníkom.“ Súčasťou príspevku je aj video, v ktorom sa prechádza mestom, pravdepodobne ide o San Diego.
V rámci konceptu predstiera, že sa nachádza na Slovensku. Muž za kamerou sa jej vo videu najskôr ospravedlní za vyrušenie a následne sa pýta: „Ako si užívaš Slovensko?“ Influencerka odpovedá: „Milujem to, cítim sa ako doma v Kalifornii. Je to tu nádherné. Všetci sú úžasní a takí priateľskí.“ Na otázku, čo by chcela odkázať obyvateľom Slovenska, reaguje slovami: „Chápem, že je tu veľa rozdielov. Musíme si uvedomiť, že sme bratia a sestry Slovenskej republiky.“
Ešte pred niekoľkými dňami naznačila, že by mohla Slovensko aj navštíviť. Vo videu z lietadla oznámila, že plánuje prísť. Neskôr sa však ukázalo, že išlo o súčasť jej hry s publikom.
Dvojníčka Fica za veľkou mlákou
Gwen McMullen je americká influencerka, ktorá sa preslávila najmä na platforme TikTok. Svoju online kariéru odštartovala vo februári 2022 a už v priebehu prvých mesiacov si vybudovala výraznú fanúšikovskú základňu. Popularitu jej priniesli videá zamerané na módu, tanec aj bežné situácie zo života, ktoré spracúva s výrazným, miestami ironickým humorom.
Jedno z jej videí si pozrelo viac ako 2,5 milióna používateľov. Okrem TikToku je aktívna aj na Instagrame, kde spolupracuje s viacerými značkami. Pravidelne komunikuje so sledovateľmi prostredníctvom živých vysielaní, v ktorých stavia na spontánnosti a priamej interakcii s publikom. Práve táto bezprostrednosť jej priniesla stovky tisíc priaznivcov.
